8 idees de conjunts d'estiu Nike bonics

Vuit idees de conjunts d'estiu Nike per a dona
Consells d'estil
És l'època de l'estil "sport luxe".
Les més previsores segur que ja tenen pensades algunes idees d'outfits ideals per aquest estiu. Exacte. Com tu! S'apropen els dies de sol i calor, així que perquè no et poses en situació i comences a planejar uns quants looks nous dels quals puguis presumir durant tot l'estiu?
Els millors conjunts d'estiu gairebé sempre es creen a partir de peces bàsiques, com ara samarretes de tirants, samarretes de màniga curta, pantalons curts, minifaldilles i vestits pràctics. Pel que fa als accessoris, les sabatilles blanques van bé amb gairebé tot, siguin de perfil alt o sabatilles de training amb subjecció. El mateix passa amb les sandàlies, les ulleres de sol i les gorres (sí, cal protegir-se del sol).
Contingut relacionat: Les millors gorres de pescador Nike
Siguin quines siguis les teves peces preferides per a l'estiu, mesclar-les amb les tendències actuals és una bona manera de fer-les reviure. Aquest estiu, les tendències inclouen vestits ajustats inspirats en els 90 i els 2000, models asimètrics, colls quadrats i detalls frunzits. Desprèn una sensació de relaxació estiuenca combinant aquestes peces amb sandàlies esportives i sabatilles per aconseguir un estil senzill.
Evidentment, l'estil de golf i de tennis segueix sent tendència per a la temporada de més calor. Si practiques aquests esports o no és irrellevant: aquesta estètica és perfecta tant per fer encàrrecs com per a quedades informals. L'estil "sport luxe" és una altra estètica híbrida popular, que es basa en interpretacions més elevades de peces esportives, amb un toc informal. Aquests looks són perfectes per posar-te'ls amb les teves joies preferides.
Continua llegint per descobrir vuit conjunts ideals per passar l'estiu amb estil.
Vuit idees de conjunts d'estiu Nike per a dona
1.Vestit de tirants, sabatilles Air Force 1 blanques i bossa creuada
El vestit de tirants és una peça imprescindible per a l'estiu. Alimenta la teva nostàlgia pels anys 90 amb un vestit cenyit de coll asimètric. Unes sabatilles blanques, com les icòniques Air Force 1, aporten un toc informal al look, que contrasta amb l'ajust cenyit del vestit. Afegeix-hi una bossa creuada amb cadena per aconseguir un acabat "sport luxe".
2.Faldilla fins als genolls, samarreta de tirants cropped i sabatilles blanques
Un estil minimalista, amb un toc funcional. Una faldilla fins als genolls amb teixit texturat afegeix un toc d'interès a una samarreta de tirants cropped blanca clàssica. Posa't un blazer de lli si vols adaptar aquest conjunt per a l'oficina (en funció del codi de vestir, pots optar per una camisa més llarga, ficada per dins). Sigui com sigui, unes sabatilles blanques netes, com ara unes sabatilles de running d'estil retro, són perfectes per donar un acabat fresc al look.
3.Vestit midi, sandàlies voluminoses i ulleres de sol de colors vius
A tothom li agrada un vestit midi, sobretot si és pràctic, com un model elàstic tipus samarreta. Opta per un material més substancial, com ara un teixit de doble punt, per assegurar-te que té la caiguda perfecta i alhora mantenir la transpirabilitat quan faci calor. Una bona dosi de color és la manera perfecta d'aplicar l'energia estiuenca als accessoris, com ara les sandàlies voluminoses i les ulleres de sol tintades, tant si crees un conjunt amb peces del mateix to, com si vols combinar diversos colors.
Contingut relacionat: Descobreix aquestes idees de conjunts monocromàtics Nike
4.Samarreta extragran, pantalons curts de ciclisme i sabatilles d'estabilitat
Quan fa calor, és molt millor portar pantalons curts de ciclisme que leggings, sigui per entrenar-te, per fer encàrrecs o per a un look de cap de setmana informal. Equilibra el teu look amb una samarreta extragran: opta per una gamma monocromàtica per a un estil més cuidat. Portar sandàlies descobertes durant massa dies pot acabar fent-te mal als peus; varia amb unes sabatilles amb subjecció i amortiment per descansar-los i donar un toc final al teu look.
5.Conjunt, sandàlies de plataforma i ronyonera
L'estiu és la temporada oficial dels conjunts. De la mateixa manera que els xandalls càlids són perfectes per al fred, els conjunts lleugers i transpirables amb vora ho són per a l'estiu. Hi ha conjunts de tot tipus: des de samarretes de tirants i faldilles, fins a samarretes cropped i pantalons curts. Així i tot, ara mateix és difícil resistir-se a uns bonics pantalons acampanats, que són ideals per quan fa fred al matí i calor al migdia. Els accessoris negres, com la ronyonera Nike Heritage i les sandàlies esportives amb plataforma, aporten un toc de contrast.
6.Minifaldilla prisada, samarreta de tirants i dessuadora amb mitja cremallera
No hi ha cap manera millor de vèncer la calor amb estil que amb un look inspirat en el tennis. Sí, encara està de moda. Una faldilla prisada de colors vius irradia energia estiuenca, mentre que la samarreta de tirants de canalé blanca és la peça bàsica perfecta (i queda bé amb qualsevol part inferior que tinguis a l'armari). Completa el look amb un estil "preppy" posant-te una dessuadora de mitja cremallera sobre les espatlles (t'alegraràs de portar-la a sobre quan l'aire condicionat estigui massa fort). Per a un toc addicional, afegeix-hi la gorra Nike Heritage.
7.Vestit ample, sandàlies i gorra de pescador
A l'hora de portar un vestit informal d'ajust relaxat, l'atenció als detalls pot marcar la diferència entre un look còmode i senzill i un de natural i extraordinari. Per exemple, unes espatlles exagerades i un frunzit lateral asimètric criden l'atenció i alhora mantenen l'aparença senzilla. Tots dos detalls ofereixen un estil vintage, així com les xancletes i la gorra de pescador.
8.Pantalons curts de ris, samarreta cropped i sabatilles de perfil alt blanques
Els pantalons curts esportius són una peça d'estiu imprescindible, i els confeccionats amb teixit French Terry són particularment ideals. Són una peça de roba molt versàtil, que pots portar per relaxar-te o per dormir amb uns sostenidors esportius, per estar còmoda a casa sense perdre l'estil. Si et canvies la samarreta ampla per una camisa i et poses unes sabatilles de perfil alt, ja estaràs a punt per sortir, sigui per anar a buscar un cafè o per quedar amb els amics al parc.
Text: Laura Lajiness Kaupke