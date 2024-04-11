Sis idees per conjuntar mitjons amb sandàlies

Sis idees de conjunts de mitjons amb sandàlies
Consells d'estil
Guanya en comoditat i estil combinant les sandàlies amb uns mitjons bonics.
Abans de res: es poden portar sandàlies amb mitjons? Tot i que aquesta combinació solia formar part del look típic de cap de setmana al càmping, en els últims anys s'ha transformat en un conjunt sorprenentment a l'última.
Potser t'has acostumat a ensenyar els dits del peu durant la temporada d'estiu, però és hora de provar una altra manera de portar aquest calçat tan còmode. Els mitjons afegeixen un nivell addicional de comoditat i calidesa, que ajuda a prevenir les butllofes.
Les sandàlies amb mitjons, siguin esportives, amb tancament amb VELCRO® o un parell de xancletes senzilles, s'han convertit ràpidament en una combinació imprescindible. Permet crear looks amb el mínim esforç i el màxim impacte per a activitats de cap de setmana i excursions tranquil·les, o bé per a tardes descansant còmodament al sofà.
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Portar mitjons amb sandàlies: sis maneres de crear un look amb estil
1. Un estil relaxat
Els cafès de cap de setmana i els brunches casuals requereixen looks relaxats que donen un toc innovador a peces còmodes i esportives. Pots combinar una camisa amb botons sobre una samarreta per a un estil natural, i completar fàcilment el look amb uns pantalons desgastats de lona (també pots provar-ho amb uns pantalons curts, si fa més calor).
Afegeix-hi unes sandàlies amb tancament VELCRO® tot terreny, uns mitjons alts de color negre i una gorra de beisbol informal i tindràs un outfit perfecte per gaudir d'un gelat o una llimonada amb els amics.
2. Un toc esportiu
Les samarretes de futbol poden funcionar com a alternativa única i sorprenent (i amb gestió de la suor) a una samarreta tradicional. Llueix un look actiu amb una faldilla de tennis còmoda però amb estil.
Les sandàlies de plataforma afegeixen un toc d'estil avantguardista, sobretot si les portes amb uns mitjons alts clàssics de color blanc. Posa't aquesta combinació per anar a comprar, per exemple. La combinació blanc sobre blanc cridarà especialment l'atenció mentre passeges per davant dels aparadors.
3. Un look còmode i amb estil
Hi ha dies que són per demanar menjar per emportar i relaxar-se al sofà. Quan arribi un d'aquests dies, posa't uns pantalons de xandall de camal ample, una samarreta de tirants cropped de cotó i uns mitjons amb amortiment d'allò més còmodes.
I quan arribi el menjar que has demanat, posa't unes xancletes còmodes per completar el look. Els mitjons de color blau suau i beix troben l'equilibri perfecte entre un estil neutre i un estil atrevit.
4. Per a després del partit
Després d'un cap de setmana en què has tingut un partit de bàsquet o de futbol, canvia't les sabatilles per un parell de xancletes amb amortiment. Segur que gaudiràs d'aquesta comoditat addicional mentre menges alguna cosa després de l'entrenament (potser amb motiu de celebració) amb els companys d'equip. Uns pantalons curts Dri-FIT llampants i una samarreta de tirants Dri-FIT t'ajudaran a gestionar la suor mentre et relaxes després de la sessió.
5. Estil tie-dye
Pots gaudir d'una tarda d'estiu tenyint mitjons i samarretes, o bé pots comprar peces d'estil tie-dye per afegir-les al teu look. Sigui per quedar amb amics o per anar a comprar, posa't uns mitjons d'estil tie-dye amb sandàlies amb un minivestit cenyit i una dessuadora de color rosa que hi faci joc per aconseguir un look amb més volum.
6. Un toc daurat
Els looks per a la classe de ioga es poden actualitzar afegint-hi un toc daurat brillant. Les sandàlies amb plataforma i els mitjons alts amb colors que fan joc són un detall divertit que pot ajudar a portar aquest look d'elastà de l'estudi de ioga a la cafeteria per prendre un batut després de l'entrenament. Posa't una jaqueta càlida de teixit Fleece i una gorra de pescador d'estil tie-dye per protegir-te de les inclemències del temps (o de l'aire condicionat).
Text: Aemilia Madden