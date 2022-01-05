Conjunts de running per a dona i per totes les condicions meteorològiques

Conjunts de running per a dona per a totes les condicions meteorològiques
Consells d'estil
No saps què portar per a la teva propera carrera? Et presentem diverses idees de conjunts de running per a dona en funció de les condicions meteorològiques amb què t'enfrontis.
Tant si acabes de començar en el món del running i necessites orientació com si fa temps que t'hi dediques i busques més inspiració, la roba i les sabatilles que et poses són importants. Has de poder gaudir de comoditat i d'estil alhora, sense renunciar a res. Et presentem alguns dels nostres conjunts de running Nike preferits per a dona triats en funció del temps que faci quan corres.
Què pots portar per córrer quan fa fred
Sortir a córrer quan fa fred no és una idea gaire atractiva, però si estàs preparada, no tindràs cap problema. Els temps no t'hauria de frenar. Et donem un exemple d'equipament de running per quan fa fred.
- Capa base de màniga llarga: les capes base estan dissenyades per funcionar com una segona pell i per mantenir la calidesa al cos.
- Samarreta de màniga curta o de tirants: afegeix una altra capa de protecció amb una samarreta de màniga curta o de tirants per sobre. Aquesta peça proporcionarà aïllament i permetrà que la pell transpiri.
- Malles o leggings: les malles o els leggings d'entrenament mantenen la calidesa a les cames.
- Pantalons llargs o curts: en funció del fred que faci, potser hauràs de portar una capa doble a la part inferior. Porta uns pantalons llargs amples o uns pantalons curts sobre les malles per gaudir d'una calidesa addicional.
- Jaqueta o dessuadora amb caputxa: les dessuadores amb caputxa de densitat mitjana, tant si tenen cremallera com si no, fan de capa intermèdia i retenen l'escalfor corporal. També et pots posar una jaqueta i dur-la com a capa exterior si el temps ho requereix.
Què pots portar per córrer quan fa calor
Si fa calor, necessites un conjunt de running efectiu que mantingui la frescor. Res d'abrigar-se ara. Deixa que la pell respiri.
- Pantalons curts o leggings: porta pantalons curts o leggings per córrer segons les teves preferències. Si t'estimes més els leggings, decanta't per un teixit que capil·laritzi la suor com ara Nike Dri-FIT, que està fet de polièster, evapora la suor ràpidament i t'ajuda a mantenir la frescor.
- Sostenidors esportius: en dies més calorosos o carreres especialment llargues, potser t'anirà bé portar només uns sostenidors esportius. Els sostenidors esportius Nike Dri-FIT Swoosh inclouen fibres que capil·laritzen la suor i s'assequen ràpidament per mantenir la frescor i la comoditat. També tenen una butxaca amb obertura superior perquè hi desis objectes bàsics, com ara les claus o el telèfon.
- Samarreta de tirants: deixa respirar els braços amb una samarreta de tirants Nike. Pots comprar-ne una de curta o de llarga, però totes dues quedaran perfectament amb uns sostenidors esportius que aportaran protecció addicional.
Què pots portar per córrer quan plou
Per córrer quan plou necessites roba que mantingui la transpirabilitat i sabatilles amb força tracció.
- Jaqueta impermeable: la peça més important és una jaqueta impermeable. Moltes jaquetes de running Nike inclouen un teixit Woven repel·lent a l'aigua i una caputxa per mantenir la transpirabilitat durant molts quilòmetres.
- Sabatilles de running: en funció del terreny per on corris, necessitaràs sabatilles de running amb prou tracció per evitar lliscaments quan el terra sigui humit.
- Running per carretera: busca sabatilles amb escuma Nike React i tecnologia Zoom Air, que mantindran les trepitjades fluides. Mira també que tinguin una sola exterior Storm-Tread, que incorpora diversos tacs i elements de canalització de l'aigua per oferir més adherència a la carretera.
- Trail Running: busca sabatilles amb la tecnologia GORE-TEX. Els tacs d'estil ciclista de la sola exterior proporcionen estabilitat en terrenys amb desnivell i la part superior GORE-TEX ofereix una barrera lleugera contra la pluja i el vent.
- Diverses capes: segurament, si portes diverses capes fines, com ara uns sostenidors esportius, una samarreta i un impermeable, tindràs prou protecció contra les inclemències del temps sense que això et faci suar més del compte ni et restringeixi la llibertat de moviment. A més, sempre pots posar-te o treure't peces un cop has començat.
Què pots portar en carreres d'alta intensitat
No t'agraden les carreres llargues? Potser els intervals d'alta intensitat o els exercicis d'esprints són més el teu estil, però per a això necessites un tipus d'equipament específic.
- Sostenidors esportius d'alt impacte: els sostenidors esportius de subjecció alta Nike proporcionen el màxim nivell de subjecció i una sensació de compressió, i afavoreixen un rebot mínim. Les copes modelades aporten més forma i els sostenidors s'ajusten a la part posterior per oferir comoditat sense restringir la respiració.
- Malles: Nike té una gamma molt àmplia de malles d'entrenament per a dona, així que segur que en trobaràs unes que s'adiguin amb el teu estil. Aquestes peces són ideals per a exercicis d'alta intensitat perquè funcionen com una segona pell. A més, acompanyen els moviments del cos i es mantenen a lloc.
- Sabatilles de running: necessites unes sabatilles de running que amorteixin l'impacte de les carreres d'alta intensitat. Per a això, el millor són les sabatilles de running Nike React o Flyknit, que són lleugeres i porten una escuma duradora que facilita una trepitjada fluida. Com que hi ha menys material entre la sola interior i l'entresola, el peu queda més a prop de l'escuma i això et permet gaudir de més reactivitat. A més, l'escuma és prou gruixuda per oferir una sensació suau durant les carreres llargues o d'alt impacte.