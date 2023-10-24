Com vestir-te per a una sessió de ioga: cinc idees de conjunts Nike

Com vestir-te per a una sessió de ioga
Consells d'estil
Equipa't amb aquestes peces de màxim rendiment que s'han dissenyat per a diversos exercicis, des de sessions intenses i potents fins a salutacions al sol més tranquil·les.
Nike té propostes de conjunts per a tota mena de sessions, per si vols entrenar les postures i seqüències, trobar la calma tot saludant el sol o bé suar de valent fent Hot Yoga.
Trobar peces de ioga en què puguis confiar et pot ajudar a concentrar-te en els moviments. Quan hagis de decidir què duràs en una classe de ioga, t'adonaràs que depèn molt del tipus que vols practicar.
Com vestir-te per fer ioga: aspectes que cal tenir en compte
Per exemple, en una classe dinàmica en què és habitual haver de fer un seguit de postures complicades, és molt important que la roba incorpori una tecnologia per gestionar la suor. Els leggings de ioga Nike, millorats per oferir més rendiment, aporten flexibilitat i fermesa. Si els combines amb uns sostenidors esportius de subjecció alta que gestionin la suor, podràs canviar de postura sense pensar en la roba.
En canvi, en una sessió de ioga breu i relaxada, la comoditat és prioritària. Amb uns pantalons jogger i una dessuadora còmoda, et podràs moure sense sortir de l'estat de relaxació. Les parts superiors i inferiors d'ajust ample permeten relaxar-se i estirar-se perquè les sessions siguin més agradables.
Per anar a un estudi a alta temperatura, tria uns sostenidors esportius i unes malles ciclistes amb tecnologia de gestió de la suor per mantenir la frescor durant l'entrenament. Aquestes peces, que són minimalistes i efectives alhora, et permetran centrar-te en l'exercici sense haver de pensar en la roba.
Si vols practicar ioga a l'aire lliure, valora la possibilitat de dur peces que et protegeixin del sol, com ara una samarreta de màniga llarga o unes ulleres de sol a la moda. Recorda't de portar una dessuadora de teixit Fleece lleugera, l'opció ideal para mantenir la comoditat durant les sessions més fresques del vespre.
Si vols poder fer qualsevol sessió de ioga que et vingui de gust i deixar de dubtar cada cop que hagis de triar què et posaràs per anar a classe, descobreix cinc conjunts que preveuen qualsevol situació com les d'abans i d'altres.
Looks amb estil i funcionals que pots portar a cinc tipus de classe de ioga
1. Un entrenament intens
Posar-te l'outfit de ioga adequat et pot ajudar a millorar el rendiment en una sessió intensa i dinàmica. Tria leggings lleugers i amb gestió de la suor per gaudir d'una compressió suau, ja que ofereixen l'equilibri ideal entre flexibilitat i fermesa. Uns sostenidors esportius de disseny allargat proporcionen la màxima comoditat i una concentració insuperable durant els moviments intensos. Abans i després de l'entrenament, posa't una dessuadora amb caputxa, una peça ideal per mantenir la calidesa mentre vas a l'estudi i en tornes.
En aquest sentit, unes sabatilles fàcils de treure són la peça que arrodoneix aquest look i que aporta més comoditat. Un model del mateix to serà el toc perfecte. Per acabar de perfeccionar el look, posa't una cinta absorbent de torçal ample, que t'ajudarà a mantenir els cabells a lloc i protegir els ulls de la suor.
2. Una sessió de ioga relaxada
Una sessió tranquil·la pot incloure moviments més lents que donin més importància a l'estirament. En un cas així, el millor és triar roba amb un disseny còmode. Els pantalons jogger cenyits són una opció interessant perquè no limiten tant la mobilitat com uns leggings amb compressió i, tot i això, són una peça lleugera. Durant l'escalfament, posa't també una dessuadora amb caputxa que faci joc amb el conjunt. Quan et vulguis treure una capa, una samarreta de tirants i amb gestió de la suor t'ajudarà a mantenir la comoditat sense pes afegit. Et recomanem que et recullis els cabells amb un lligacues per crear un look relaxat i pràctic que t'ajudi a concentrar-te en l'exercici. D'altra banda, un bloc de ioga resistent i suau et pot aportar subjecció i estabilitat quan respiris per fer estiraments d'intensitat.
3. Una sessió a temperatures altes
Com vestir-se per practicar Hot Yoga? Segons moltes persones, la clau és posar-se com menys roba millor. Si vols fer exercici en una sala a alta temperatura, t'hauràs de posar roba fresca i transpirable. Les malles ciclistes són ideals per a les sessions ofegoses perquè ofereixen un ajust segur i la comoditat afegida de les butxaques. Uns sostenidors esportius que hi facin joc i estiguin confeccionats amb teixit que gestioni la suor aportaran subjecció i comoditat quan faci calor.
No oblidis una ampolla d'aigua d'acer inoxidable per hidratar-te durant les sessions intenses. Emporta't una o dues cintes per als cabells elàstiques i cenyides, amb agafador de silicona, per evitar que els cabells es moguin. Quan hagis fet les seqüències complicades, posa't unes xancletes amb amortiment per relaxar els peus mentre tornes a casa. Si et dutxaràs a l'estudi, també te les pots posar a la dutxa.
4. Ioga a l'exterior
Un conjunt de rendiment pot fer que les teves sessions de ioga a l'aire lliure siguin encara més interessants, tant si les fas a la platja com al parc. Si fa molt de sol, tria uns sostenidors esportius amb tirants que t'aportin llibertat de moviment. Fes servir els sostenidors esportius de capa base i posa-t'hi una samarreta de màniga llarga, lleugera i amb protecció contra la llum ultraviolada a sobre.
Protegeix-te els ulls amb unes ulleres de sol (millor que siguin tintades i que tinguin protecció contra la llum ultraviolada i recobriment) que no es moguin quan facis postures en posició dreta i la del gos mirant avall. Els leggings que aporten fermesa i inclouen butxaques també són molt importants per fer exercici a l'aire lliure perquè s'hi poden desar objectes bàsics sense haver de portar una bossa de mà amunt i avall. Si dus una estora de ioga a les espatlles, no l'hauràs de portar sota el braç. No t'interessa que se t'enrampi un braç abans de fer la postura del gos mirant cap amunt i la del corb.
5. Salutacions al sol quan es pon
Canalitza la sensació de frescor en una sessió mentre es pon el sol. Comença amb una dessuadora de teixit Fleece d'aspecte marbrenc (quan el sol se'n va, les temperatures baixen). Posa't uns leggings acampanats (que sempre queden bé) d'un to negre versàtil i combina'ls amb uns sostenidors esportius de disseny allargat i del mateix to per aconseguir un estil natural. No oblidis dur una estora suau (amb una corretja regulable per transportar-la) i unes sabatilles que siguin fàcils de posar i treure per a abans i després de la classe.
Text: Laura Lajiness Kaupke