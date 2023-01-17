Col·lecció Air Jordan
Air Jordan 6
Llançament original (1991)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE/INFRARED)
Preu original (125 $)
Codi del model (4391)
Air Jordan 6
Llançament original (1991)
Dissenyador (TINKER HATFIELD)
Artefacte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE/INFRARED)
Preu original (125 $)
Codi del model (4391)
Validades per la victòria
Amb les Air Jordan 6 als peus, Michael Jordan va portar els Chicago Bulls a les primeres finals de l'NBA de la franquícia i, eventualment, al seu primer campionat. Encara que Jordan i les sabatilles exclusives del jugador ja havien reclamat el cim del calçat esportiu, aquest triomf va incrementar la passió per les AJ 6. En un no res, el model va esdevenir una de les icones més importants de la cultura pop i les sabatilles més populars de l'època, dins i fora de la pista.
Disseny original de Vault
Classe a la pista
Les Air Jordan 6, que s'inspiren en el cotxe esportiu alemany d'MJ, evoquen velocitat i classe. Estan decorades amb tocs elegants, com una funda de neoprè, una sola de goma translúcida i una unitat Air visible, i l'instint arquitectònic de Tinker Hatfield es fa palès des de la sola fins als cordons. Les Air Jordan 6 originals van llançar-se el 1991 en cinc combinacions de colors i els models retro del model, els anys 2000, 2002 i 2006.