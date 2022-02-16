Hackney Wick FC des de zero

El London Football Club canvia vides
Comunitat
Abans del 2015, el Hackney Wick Football Club no existia. Des d'aleshores, el seu fundador ha fet el possible per crear una comunitat dins i fora del camp.
"El futbol té el poder d'unir la gent".
Aquestes són les paraules de Bobby Kasanga, el fundador del Hackney Wick FC, un club de futbol de Londres. Aquesta idea ja s'ha demostrat moltes vegades en ciutats i comunitats de tot el món: el futbol pot impulsar un canvi.
Però això no s'aconsegueix d'un dia per l'altre. S'aconsegueix gràcies a persones com Bobby, que ha dedicat anys a fer realitat el seu somni. Quan va sortir de la presó l'any 2015, Bobby va voler canviar la seva vida i la seva comunitat, marcades per la violència de bandes i la gentrificació. Per això, va decidir fundar el Hackney Wick FC, trucant porta per porta per recollir diners al barri. Gairebé cinc anys després, centenars de persones (homes, dones, nens i nenes) formen part del Hackney Wick FC.
En la nostra nova sèrie, Des de zero, descobrirem persones de tot arreu que saben que poden canviar les seves comunitats i el món sencer mitjançant el futbol i l'esport.
Mira el primer episodi més amunt, llegeix més sobre les persones que formen el Hackney Wick FC a continuació i mantén-te alerta per descobrir els pròxims episodis sobre el París Alesia FC i el Fitzroy Lions de Melbourne.
El jugador
"És increïble la bona influència que ha suposat Bobby per al barri de Hackney. M'ha ajudat a trobar feina i també ha ajudat altres jugadors amb oportunitats que ens permeten donar el millor de nosaltres".
Jayden
Entrenador i jugador
L'aficionat
"Som com una gran família, viatgem i sortim per jugar partits fora de casa junts. M'encanta. La temporada passada vam viatjar per jugar la FA Cup i vam mobilitzar 50 persones fins allí. Va ser un dia excel·lent. Vam perdre, però tot i això va ser un dia fantàstic".
Pete "the Wickerman"
Aficionat del club
La voluntària
"El barri de Hackney Wick necessitava un equip com aquest. Hi havia nens que només es dedicaven a rondar pels carrers, hi havia molta violència, no teníem una comunitat estructurada. Ha unit el veïnat".
Kelly
Voluntària
Aquesta història es va publicar el juny del 2019.