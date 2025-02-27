Guia de talles oficial i consells de les Air Jordan 4
Guia de compra
T'expliquem tot el que has de saber sobre talles i ajust a l'hora de comprar aquestes Air Jordan Retro intemporals.
No hi ha gaires models tan icònics al món de les sabatilles com les Air Jordan 4 Retro. Aquest disseny intemporal, que es va llançar per primera vegada el 1989, ha transcendit els seus orígens de bàsquet i s'ha convertit en un bàsic de la moda i de l'estil urbà. És important portar-les amb l'ajust adient, sobretot tenint en compte els elements de disseny específics d'aquestes sabatilles, així com les tècniques de confecció i els materials que s'han fet servir per reflectir aquella època. A continuació t'expliquem tot el que et cal saber sobre les talles de les Air Jordan 4 Retro per a home i per a dona perquè puguis trobar-ne el número i l'ajust ideals per a tu.
Quina és la meva talla de les Jordan 4?
- Les talles de les Air Jordan 4 Retro solen coincidir amb les habituals en el cas dels peus de forma estàndard, però si tens els peus amples et recomanem que demanis mitja talla més.
- Afluixar els cordons t'ajudarà a gaudir d'un ajust més relaxat, sobretot durant el període d'adaptació.
- En el cas de les Air Jordan 4 Retro SB o les Air Jordan 4 Retro "Reimagined", recomanem agafar la talla habitual tant si tens els peus amples com si no.
Talles per a dona: coincideixen amb la talla habitual, però amb un petit incís
Pel que fa a la versió per a dona, les Air Jordan 4 Retro solen coincidir amb la talla habitual, tot i que la puntera acostuma a ser més estreta que la d'altres sabatilles. Si tens un peu de forma estàndard, segurament podràs fer servir la teva talla habitual sense problemes, però si tens els peus més amples o acostumes a portar sabatilles més grans, prova de demanar-les en mitja talla més. Aquest canvi pot marcar la diferència a l'hora de mantenir la comoditat durant el dia, sobretot si tens pensat dur les Jordan durant gaire temps.
Talles per a home: una petita variació
En el cas de les sabatilles per a home, les talles de les Air Jordan 4 Retro també solen coincidir amb les habituals, però molts usuaris troben que són més estretes a la zona del metatars de l'avantpeu. Si tens els peus amples, et recomanem que demanis mitja talla més de l'habitual per tenir més espai. Aquesta diferència de talla t'ajudarà a evitar molèsties, sobretot a la zona de l'avantpeu, i et permetrà gaudir de les Jordan 4 sense que t'estrenyin els peus.
Presentem les Air Jordan 4 Retro SB
Cal recordar que les Air Jordan 4 Retro es van dissenyar l'any 1989, i les tècniques de confecció i els materials són els propis d'aquella època.
Per adaptar-nos als usuaris i les usuàries d'avui dia, la versió Air Jordan 4 Retro SB que es va llançar la primavera del 2023 va incorporar algunes modificacions pensades per crear un ajust més còmode, sobretot a la zona de l'avantpeu. Si compres unes Air Jordan 4 Retro SB, et recomanem que triïs la teva talla habitual.
Consells per a un ajust còmode
Si vols gaudir d'un ajust perfecte, segueix els consells següents:
- Cordons més fluixos: una manera efectiva d'augmentar la comoditat i posar-se les sabatilles més fàcilment és deixar els cordons una mica més fluixos. Aquesta tècnica afavoreix la flexibilitat i permet que les sabatilles s'adaptin a peus de formes més diverses sense estrènyer-los innecessàriament. Si trobes que la zona de la puntera és especialment estreta, prova d'afluixar els cordons una mica més del que faries normalment.
- Soles interiors i mitjons: prova amb diferents soles interiors i mitjons per modificar l'ajust. Els mitjons més fins creen un ajust més ample, mentre que els més gruixuts ocupen més espai, amb la qual cosa les sabatilles van més estretes i cenyides. Tingues en compte també l'activitat que faràs amb les sabatilles: si les vols portar per a ocasions informals, potser t'anirà millor un ajust més ample.
- Període d'adaptació: igual que moltes sabatilles clàssiques, les Air Jordan 4 Retro poden requerir un breu període d'adaptació. Porta-les per estar per casa o per sortir durant poca estona perquè els materials s'ablaneixin i s'adaptin a la forma del peu. Això pot marcar la diferència quant a la sensació de les sabatilles a llarg termini.