La guia de compra Nike per a la universitat
Guia de compra
Des del dia de la mudança fins a la setmana d'exàmens finals, aquesta és l'equipació Nike que paga la pena portar a la maleta: roba, sabatilles i una motxilla dissenyada per a tot el que la universitat t'ofereixi.
Anar a la universitat és un pas important, però ficar tota la teva vida en unes quantes maletes (i a l'armariet minúscul de la residència) no és poca cosa.
El secret és portar una equipació que et serveixi fàcilment des de les 8 del matí fins a una sessió d'estudi a última hora de la nit, amb entrenaments al gimnàs i dinars amb la colla durant el dia.
En aquesta guia et presentem els bàsics de Nike que paga la pena portar a la residència universitària, com ara roba i sabatilles amb estil i una motxilla amb espai per a tot el que necessitis al llarg del dia.
Punts clau
- Roba clau: armilla de golf amb coll en punta Nike, patalons curts de tall mitjà Nike Sportswear Chill Knit per a dona, Nike Astrograbber, dessuadora amb caputxa i cremallera completa de teixit Fleece Nike Club per a home, pantalons Sneaker Nike Sportswear Club per a home, camisa de màniga curta amb botons Oxford Nike Club per a home i samarreta Nike Sportswear Premium Essentials per a home
- Sabatilles clau: Air Max 90, Tennis Classic CS i Air Zoom Pegasus
- Les millors bosses per a la universitat: motxilla Heritage 2.0, motxilla Commute, bossa de mà Heritage i bossa d'esport Brasilia
- Moltes de les peces recomanades estan fetes amb teixits molt tècnics, adequats per als dies més actius a la universitat.
- Tots els models estan disponibles en talles d'home i de dona.
Quina roba portar a la universitat
A l'hora de triar les millors peces per portar a la universitat, tingues en compte quatre categories principals: roba d'abric, parts superiors, parts inferiors i roba esportiva. A continuació, desglossem els articles essencials per a home i dona.
Per a dona:
- Nike Armilla de golf amb coll en punta - Dona
Les armilles són una gran incorporació a qualsevol armari, ja que són una peça increïble per combinar amb altres capes. Quan t'afanyes per anar a una classe de bon matí, posar-te aquesta armilla sobre una samarreta blanca bàsica, ningú sabrà que acabes de sortir del llit, ja que aconseguiràs un look més cuidat.
A més, a les aules i a les habitacions de les residències hi ha molt de corrent d'aire. Però si et poses una dessuadora gruixuda amb caputxa, pot ser que passis calor quan surtis al carrer. Aquesta armilla resulta còmoda independentment de la temperatura a l'interior o a l'exterior.
- Nike Sportswear Chill Knit Pantalons curts de cintura mitjana - Dona
Aquests pantalons curts de teixit Knit, inspirats en el bàsquet, creen el look ideal en combinar-se amb l'armilla de teixit Knit anterior. Comoditat i estil? Què més necessites? Presenten un disseny de malla de teixit de punt obert i una còmoda cintura elàstica, per la qual cosa seran els teus pantalons curts esportius preferits per anar al gimnàs i caminar entre classes.
- Nike Astrograbber per a dona
Aquestes sabatilles elegants de perfil baix combinen l'estil atlètic vintage amb la moda urbana contemporània. Hi ha diverses combinacions de colors disponibles, com ara negre, verd, blau, vermell i rosa, de manera que hi ha una opció per a tothom.
Combina-les amb texans amb caient o roba esportiva per anar a classe, estudiar, fer cross-training, sortir de nit i molt més. Les sabatilles estan disponibles en tres opcions de teixit igual d'elegants: tela, pell i ant.
Per a home:
- Nike Club Dessuadora amb caputxa i cremallera completa de teixit Fleece - Home
Aquesta dessuadora amb caputxa de teixit Fleece, una peça bàsica per a les aules fredes i les sessions d'estudi nocturnes, és la combinació perfecta de comoditat i estil que durarà molts anys. De fet, les dessuadores amb caputxa barates sovint es veuen desgastades i flàccides després d'unes quantes rentades i usos. Però el teixit d'aquesta dessuadora amb caputxa manté la forma, de manera que podràs anar a classe amb un aspecte impecable, fins i tot quan hagis passat la nit en blanc.
- Pantalons entallats Nike Sportswear Club - Home
Aquests pantalons ofereixen una alternativa elegant als típics pantalons de xandall, substituint el teixit Fleece pesat per una lona de cotó prèmium de densitat mitjana i duradora. Presenten un ajust ample i curt que combina perfectament amb qualsevol peça del teu armari. La cintura elàstica proporciona més comoditat.
- Nike Club Camisa Oxford amb botons de màniga curta - Home
Aquesta camisa amb botons és la peça definitiva per elevar el nivell del teu armari. Et permet canviar les samarretes informals per un look elegant i professional sense renunciar a la comoditat i al toc esportiu que t'agrada. Posa-te-la quan necessitis projectar autoritat o causar una bona primera impressió, com ara per a una presentació a classe o una fira de feina. També és una bona opció per sortir amb la colla.
- Nike Sportswear Premium Essentials Samarreta - Home
Aquesta samarreta és la peça bàsica per excel·lència del teu armari. No és la típica samarreta interior lleugera. Està confeccionada amb cotó d'alta densitat, estructurat però suau, i és perfecta per portar-la sola amb uns pantalons texans, cargo o de xandall, o per combinar-la amb sobrecamises o jaquetes.
I el millor és que està confeccionada amb, aproximadament, un 75 % de fibres de cotó orgànic.
Quines sabatilles portar a la universitat
A continuació t'expliquem quines són les millors sabatilles per a estudiants universitaris per anar a classe, al gimnàs, passejar pel campus i sortir amb la colla.
- Nike Air Max 90
Les Nike Air Max 90 són unes sabatilles de confiança per al dia a dia, clàssiques però prou versàtils per combinar-les amb tot, des de pantalons de xandall fins a un conjunt més ben combinat. A diferència de les sabatilles de lona planes, que poden oferir menys subjecció, les Air Max 90 proporcionen més estructura i amortiment. Pots comprar-les en models per a home i per a dona i en diverses combinacions de colors, com ara gris, negre, blanc i rosa.
- Nike Tennis Classic
Aquestes sabatilles de perfil baix tenen una estètica impecable i senzilla, i són l'opció minimalista definitiva per a la vida al campus i les sortides nocturnes informals però elegants. Per passejar pel campus necessites unes sabatilles que siguin còmodes però també innovadores, i les Tennis Classic et permeten d'una classe a l'altra i sortir per la ciutat amb unes sabatilles que donen un toc d'estil fins i tot a la samarreta i els texans més bàsics. Pots comprar-les en models per a home i per a dona i en diverses combinacions de colors, com ara blanc, rosa i verd.
- Nike Pegasus 42
Les Nike Pegasus 42 són unes sabatilles molt tècniques, fiables i versàtils que s'adapten perfectament a la frenètica vida estudiantil. La vida universitària exigeix versatilitat, i les Pegasus 42 es poden portar en qualsevol situació: per a un entrenament de força al gimnàs, fer running pel campus i anar a classe a l'altra punta de la universitat. Pots comprar-les en models per a home i per a dona i en diverses combinacions de colors, com ara rosa, verd, blanc, blau i negre.
Quina motxilla portar a la universitat
La millor motxilla per a estudiants universitaris depèn del que hagin de portar-hi. Estan al campus tot el dia i necessiten portar el portàtil, diversos llibres de text, aperitius i una muda de roba per al gimnàs? O només necessiten espai per al portàtil i alguns objectes personals? Això és exactament el que has de tenir en compte a l'hora d'escollir una motxilla.
- Motxilla Nike Heritage 2.0
La motxilla definitiva per a la universitat, amb 23 litres de capacitat i molt versàtil, per desar-hi els bàsics de manera segura des de la primera classe del matí fins als grups d'estudi de la nit. És una de les millors motxilles per al portàtil, amb una funda per a dispositius de fins a 38 cm per mantenir-lo separat de la resta de les coses i protegir-lo de cops i esgarrinxades.
A més, incorpora un compartiment principal espaiós, dues butxaques petites amb cremallera per als accessoris, una butxaca lateral i una funda de malla elàstica per a una ampolla d'aigua. Finalment, té corretges regulables i enconxades per a les espatlles que ajuden a distribuir el pes dels llibres de manera uniforme i poder caminar còmodament entre classes.
- Motxilla Nike Commute
Aquesta motxilla de 25 litres és la millor opció per a estudiants que han de fer llargs desplaçaments o que han de carregar material pesat durant tot el dia. Aquesta opció també té una funda independent per a portàtils de fins a 38 cm. A més, inclou altres compartiments:
- Una butxaca amb cremallera a la part superior per desar-hi objectes com el telèfon, les ulleres de sol o els auriculars per separat. - Una butxaca amb cremallera a la part frontal per carregadors, calculadores i bolígrafs.
- Una butxaca ampliable al lateral amb cremallera per guardar-hi l'ampolla d'aigua i mantenir un disseny estilitzat.
Potser la part més singular d'aquesta motxilla és una petita butxaca extraïble on pots guardar els títols de transport, les claus o les targetes de crèdit i tenir-los a mà sense haver de buscar pel compartiment principal de la bossa.
- Nike Heritage Bossa de mà
Amb el seu disseny acolorit, aquesta bossa de mà combina a la perfecció la versatilitat d'una bossa per al dia a dia al campus i l'estil urbà per al cap de setmana. El compartiment principal de 22 litres permet desar-hi tots els teus bàsics i inclou una butxaca per mantenir organitzats els dispositius tecnològics més petits. A més, no perdràs mai les claus si fas servir el clauer de la bossa. Per acabar, aquesta bossa de mà està confeccionada amb polièster reciclat perquè puguis portar-la per tot el campus amb la consciència tranquil·la.
- Bossa d'esport Nike Brasilia
Tot i que aquesta bossa d'esport de 40 litres no està pensada per al dia a dia, és perfecta per portar l'equipament d'entrenament més pesat, les escapades de cap de setmana i els viatges per carretera improvisats.
Si la fas servir per fer esport, el compartiment lateral ventilat és molt pràctic per desar les sabatilles o l'equipament humit i suat allunyat de la roba neta. Te'n vas d'escapada el cap de setmana? Hi pots posar fàcilment diversos jerseis voluminosos, un kit d'higiene personal i un parell de sabatilles extra. En qualsevol cas, la butxaca lateral de malla és molt pràctica per guardar-hi l'ampolla d'aigua.
Aquesta bossa d'esport està confeccionada amb un material durador perquè puguis ficar-la a l'armariet del gimnàs o deixar-la a terra sense preocupar-te de malmetre la bossa i les teves coses.
La llista completa per a la universitat de Nike
- Roba: armilla de golf amb coll en punta Nike, patalons curts de tall mitjà Nike Sportswear Chill Knit per a dona, Nike Astrograbber, dessuadora amb caputxa i cremallera completa de teixit Fleece Nike Club per a home, pantalons Sneaker Nike Sportswear Club per a home, camisa de màniga curta amb botons Oxford Nike Club per a home, samarreta Nike Sportswear Premium Essentials per a home
- Sabatilles: Air Max 90, Tennis Classic, Air Zoom Pegasus
- Bosses: motxilla Heritage 2.0, motxilla Commute, bossa de mà Heritage, bossa d'esport Brasilia
PREGUNTES FREQÜENTS
Què he de portar per a la universitat?
Depèn de factors com la distància a la qual vagis, com sigui la teva habitació al dormitori i quines classes tinguis. Però necessitaràs productes bàsics com roba, sabatilles i bosses per al dia a dia tant dins com fora del campus.
Quina roba Nike paga la pena portar a la universitat?
Els bàsics per a l'armari universitari inclouen roba (com ara roba d'abric, parts superiors, parts inferiors i roba esportiva) i sabatilles (per al gimnàs i per al dia a dia). Et recomanem que portis capes base, com ara samarretes, que puguis combinar amb qualsevol look, pantalons còmodes però elegants, i capes exteriors, com ara armilles i dessuadores, per mantenir la calidesa.
Quina és la millor motxilla Nike per a estudiants universitaris?
La millor motxilla per a estudiants universitaris depèn de la quantitat de coses que hagin de portar-hi. Si busques estrictament una motxilla estàndard per portar el portàtil, uns quants llibres de text i alguns objectes personals, la motxilla Nike Heritage 2.0 és una bona opció. Si necessites alguna cosa més gran, la motxilla Nike Commute és una gran opció. Tanmateix, si només estàs al campus durant unes hores, potser t'anirà bé la bossa de mà Nike Heritage, que és més petita.
Quines són les millors sabatilles Nike per a la universitat?
Les millors sabatilles per a la universitat són les Air Max 90, les Tennis Classic i les Air Zoom Pegasus. Les dues primeres opcions són sabatilles elegants i còmodes que pots combinar amb qualsevol conjunt. L'última opció són les sabatilles de gimnàs perfectes per fer running, aixecament de pesos i molt més.
Quina és la millor bossa Nike per anar al gimnàs a la universitat?
La bossa d'esport Brasilia és una opció fantàstica per al gimnàs. En aquesta bossa de 40 litres hi pots posar tot l'equipament d'entrenament, a més d'una muda de roba. També incorpora un compartiment lateral ventilat per separar els pantalons curts i les samarretes suades de la resta de la roba. Hi ha una butxaca lateral de malla per guardar-hi l'ampolla d'aigua.
Quina roba Nike funciona tant per a classe com per al gimnàs?
Les opcions següents van bé tant per a classe com per al gimnàs. Trobaràs més informació sobre aquestes opcions més amunt!
- Nike Sportswear Chill Knit Pantalons curts de cintura mitjana - Dona
- Nike Club Dessuadora amb caputxa i cremallera completa de teixit Fleece - Home
- Pantalons entallats Nike Sportswear Club - Home
- Nike Sportswear Premium Essentials Samarreta - Home
- Nike Pegasus 42