Última actualització: 16 de gener del 2023
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Nike FC
FM Broadcast: La relació del futbol amb la diàspora africana
Ara que hi ha un gran campionat de futbol en marxa, FM Broadcast i Nike FC s'han reunit amb l'escriptor britànic de "Versus", Mayowa Quadri; el jugador júnior alemany del Darwin FC John Adekunle; la cofundadora francesa de Les Hijabeuses Founé Diawara; i el davanter nigerià de la Premier League Taiwo Awoniyi per parlar sobre experiències vitals i esportives. L'objectiu? Aportar diversos punts de vista a la conversa sobre el futbol per crear un futur que sigui millor i més inclusiu per a tothom.
El futur de l'esport i la cultura inclusius
FM Broadcast és el nostre programa d'entrevistes que inclou converses amb atletes, activistes i creadors que ens inspiraran a connectar amb la freqüència del futur.