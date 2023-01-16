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Última actualització: 16 de gener del 2023
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Nike FC

FM Broadcast: La relació del futbol amb la diàspora africana

Ara que hi ha un gran campionat de futbol en marxa, FM Broadcast i Nike FC s'han reunit amb l'escriptor britànic de "Versus", Mayowa Quadri; el jugador júnior alemany del Darwin FC John Adekunle; la cofundadora francesa de Les Hijabeuses Founé Diawara; i el davanter nigerià de la Premier League Taiwo Awoniyi per parlar sobre experiències vitals i esportives. L'objectiu? Aportar diversos punts de vista a la conversa sobre el futbol per crear un futur que sigui millor i més inclusiu per a tothom.

El futur de l'esport i la cultura inclusius

FM Broadcast és el nostre programa d'entrevistes que inclou converses amb atletes, activistes i creadors que ens inspiraran a connectar amb la freqüència del futur.

Episodis anteriors

  • FM Broadcast presenta: The Future of Football, slide 1 of 6

    Season 2 Episode 1

    Marathon of Mental Health
  • FM Broadcast presenta: The Future of Football, slide 2 of 6

    Season 2 Episode 2

    The Future of Belonging
  • FM Broadcast presenta: The Future of Football, slide 3 of 6

    FM Broadcast Presents

    How Black Athletes Shape the Future

Publicat originalment el: 16 de gener del 2023