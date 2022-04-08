La fisioterapeuta Ann Nwabuebo parla sobre el sòl pelvià

Podcast Trained: millora la salut pelviana amb Ann Nwabuebo
Consells
Els músculs que la teva rutina d'entrenament segurament no treballa són els del sòl pelvià. Aquesta experta ens explica què és i per què és tan important.
"Trained" és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.
La doctora en fisioteràpia Ann Nwabuebo, igual que moltes altres persones, va tenir problemes de sòl pelvià sense saber-ho durant molts anys. No va ser fins que un fisioterapeuta va detectar una anomalia en els seus dolors i la seva freqüència urinària que es va adonar que el que li passava es podia tractar. En només unes quantes sessions, l'Ann va alleujar els seus símptomes i va decidir convertir-se en professional de la rehabilitació del sòl pelvià per ajudar altres persones a aconseguir el mateix. En aquest episodi, la fundadora i CEO de Body Connect Physical Therapy s'uneix a la presentadora Jaclyn Byrer per ajudar a reduir l'estigma de la disfunció del sòl pelvià, oferir estratègies per prevenir problemes i explicar quan hem de demanar ajuda professional. A través d'exercicis per enfortir els músculs de la zona, la fisioterapeuta ajuda persones de tots els gèneres, habilitats esportives i fases de la maternitat a evitar que la disfunció del sòl pelvià els limiti la vida.
"El coneixement és poder, i és qüestió d'entendre que els problemes dels músculs del sòl pelvià es poden tractar".
Ann Nwabuebo
Doctora en fisioteràpia del sòl pelvià i fundadora de Body Connect Physical Therapy
Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a la Jaclyn a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.