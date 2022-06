Set exercicis que poden millorar la teva resistència cardiovascular

Si tens accés a una piscina, la natació pot ser l'entrenament ideal. Aquest exercici et permet entrenar la part superior i inferior del cos per guanyar força i resistència. A més, és una activitat de baix impacte, de manera que no afecta les articulacions.



Els experts en natació de l'organització U.S. Masters Swimming també destaquen els grans avantatges d'aquest esport, com ara la reducció de l'estrès, la millora de la fortalesa mental i l'augment de la relaxació a causa de la naturalesa repetitiva del moviment.



Abans de començar: si ets principiant, busca classes al poliesportiu o al gimnàs més proper per perfeccionar les tècniques de seguretat i la mecànica de les braçades a la piscina. En la natació hi ha quatre braçades clau: estil lliure, esquena, braça i papallona.

Però, per fer un entrenament de natació efectiu, no cal que les sàpigues fet totes. Si ja coneixes aquests tipus de braçades i el que vols és nedar en grup, posa't en contacte amb un centre esportiu proper que tingui piscina i pregunta si hi ha classes o grups disponibles.