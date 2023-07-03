Exercicis de futbol per a nenes - Nike

En col·laboració amb Rebel Girls
Exercicis dinàmics
El futbol és un esport divertit per naturalesa, per això hem creat exercicis amb aquest mateix esperit. Prova'ls, millora les teves habilitats i desafia amics i familiars. Som-hi!
Exercici: mitjons fora
Fes una bola amb un parell de mitjons (nets o bruts) i agafa una cistella de la bugada, una paperera o una bossa buides.
Versió fàcil
• Col·loca la cistella a quatre passes de distància.
• Agafa la bola de mitjons amb la mà.
• Llança-la enlaire i xuta-la* cap a la cistella.
• Aconsegueixes cinc punts per cada bola que hi entri.
• Aconsegueixes un punt cada vegada que la bola toqui la cistella. Quants punts creus que pots obtenir amb 10 intents?
• Pots superar la teva millor puntuació?
Versió intermèdia
• Quan estiguis a punt, intenta xutar la bola amb el peu contrari (el no dominant).
• Si aconsegueixes ficar-la a la cistella, aconsegueixes 10 punts.
• Si toca la cistella, obtens cinc punts.
• Pots superar la teva millor puntuació? Si ho has aconseguit, com ho has fet?
Amb amics i familiars
• Quan vulguis, desafia algun amic, amiga o familiar a jugar-hi amb tu.
• Feu torns fins a arribar als 10 intents cadascun. Qui ha aconseguit més punts? Com ho ha fet?
• Què has pogut aprendre dels intents de l'altra persona?
• Comenta-li dues coses que creguis que ha fet bé durant el seu torn.
* També pots llançar els mitjons amb la mà.
Exercici: tots els tocs que puguis fer
Fes un cercle petit a terra amb cons, guix, blocs o el que tinguis a prop. Després, agafa una pilota de futbol.
Versió fàcil
• Programa un temporitzador de 30 segons.
• Quants tocs pots fer amb el peu en 30 segons sense que la pilota surti del cercle?
• Pots superar la teva millor puntuació?
Versió intermèdia
• Programa un temporitzador de 30 segons.
• Ara, prova de fer tocs amb totes les parts de la sabatilla que puguis, com la puntera, els cordons, la sola, el taló i els laterals interior i exterior.
• Quants tocs pots fer en 30 segons?
• Per augmentar la dificultat, torna a iniciar el temporitzador i intenta jugar sense fer servir la mateixa part de la sabatilla dues vegades seguides.
• Què vas fer bé la vegada que vas aconseguir la millor puntuació?
Amb amics i familiars
• Quan vulguis, demana a algun amic, amiga o familiar que hi jugui amb tu.
• Per torns, vegeu quants tocs podeu fer en 30 segons.
• Pensa com podríeu fer més tocs en equip.
Exercici: contra la paret
Només necessites una pilota i una paret. Som-hi!
Versió fàcil
• Xuta la pilota cap a la paret com si estiguessis fent un passi a un company o una companya d'equip.
• Quan reboti, intenta parar-la o xutar-la de nou amb una part diferent del peu cada vegada.
• Quantes parts diferents del peu pots fer servir? Ets capaç de mantenir el control de la pilota?
Versió intermèdia
• Aquesta vegada, xuta la pilota cap a una part més alta de la paret.
• Intenta parar la pilota o tornar-la a xutar cap a la paret, però fes servir diferents parts del cos, com el pit, el cap o altres zones dels peus.
• Quantes parts diferents del cos pots fer servir?
Amb amics i familiars
• Quan vulguis, demana a algun amic, amiga o familiar que hi jugui amb tu.
• En equip, quantes vegades us podeu passar la pilota i parar-la amb el peu?
• Podeu parar la pilota amb una part diferent del peu cada vegada?
• Si voleu, també podeu posar a prova les vostres habilitats passant-vos la pilota de formes diferents, perquè sigui més difícil parar-la.
• Recordeu ajudar-vos i donar-vos suport per millorar!
Exercici: bitlles
Agafa 10 joguines o objectes que puguis fer caure. És hora de jugar a bitlles!
Amb els peus
• En aquesta activitat, anomenarem "bitlles" als objectes que facis servir.
• Col·loca les bitlles formant un triangle. És més fàcil fer-ho amb quatre files, d'una, dues, tres i quatre bitlles.
• Col·loca't a dos metres de les bitlles.
• Xuta la pilota per intentar tombar tantes bitlles com sigui possible.
• Compta quantes n'has aconseguit fer caure en cada intent.
• Repeteix els cinc primers passos i suma totes les bitlles que has tombat.
• Pots anar superant la teva millor puntuació? Què has fet en el teu millor intent?
Amb les mans
• Col·loca les bitlles formant un triangle, com en l'exercici dels peus.
• Col·loca't a tres metres de les bitlles.
• Llança la pilota per veure quantes bitlles pots tombar.
• Posa't a prova intentant llançar des de més lluny o col·locant les bitlles de formes diferents.
Amb amics i familiars
• Quan vulguis, demana a algun amic, amiga o familiar que hi jugui amb tu.
• Creeu regles perquè tothom pugui jugar, tant si llanceu com si xuteu la pilota. A quina distància us posareu, quantes bitlles fareu servir i de quina manera les col·locareu?
• Recordeu animar-vos entre vosaltres i ajudar-vos!