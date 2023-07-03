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Última actualització: 3 de juliol del 2023
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En col·laboració amb Rebel Girls

Exercicis dinàmics

El futbol és un esport divertit per naturalesa, per això hem creat exercicis amb aquest mateix esperit. Prova'ls, millora les teves habilitats i desafia amics i familiars. Som-hi!

Exercicis de futbol per a nenes - Nike

Exercici: mitjons fora

Fes una bola amb un parell de mitjons (nets o bruts) i agafa una cistella de la bugada, una paperera o una bossa buides.

Versió fàcil

• Col·loca la cistella a quatre passes de distància.

• Agafa la bola de mitjons amb la mà.

• Llança-la enlaire i xuta-la* cap a la cistella.

• Aconsegueixes cinc punts per cada bola que hi entri.

• Aconsegueixes un punt cada vegada que la bola toqui la cistella. Quants punts creus que pots obtenir amb 10 intents?

• Pots superar la teva millor puntuació?

Versió intermèdia

• Quan estiguis a punt, intenta xutar la bola amb el peu contrari (el no dominant).

• Si aconsegueixes ficar-la a la cistella, aconsegueixes 10 punts.

• Si toca la cistella, obtens cinc punts.

• Pots superar la teva millor puntuació? Si ho has aconseguit, com ho has fet?

Amb amics i familiars

• Quan vulguis, desafia algun amic, amiga o familiar a jugar-hi amb tu.

• Feu torns fins a arribar als 10 intents cadascun. Qui ha aconseguit més punts? Com ho ha fet?

• Què has pogut aprendre dels intents de l'altra persona?

• Comenta-li dues coses que creguis que ha fet bé durant el seu torn.

* També pots llançar els mitjons amb la mà.

Exercicis de futbol per a nenes - Nike

Exercici: tots els tocs que puguis fer

Fes un cercle petit a terra amb cons, guix, blocs o el que tinguis a prop. Després, agafa una pilota de futbol.

Versió fàcil

• Programa un temporitzador de 30 segons.

• Quants tocs pots fer amb el peu en 30 segons sense que la pilota surti del cercle?

• Pots superar la teva millor puntuació?

Versió intermèdia

• Programa un temporitzador de 30 segons.

• Ara, prova de fer tocs amb totes les parts de la sabatilla que puguis, com la puntera, els cordons, la sola, el taló i els laterals interior i exterior.

• Quants tocs pots fer en 30 segons?

• Per augmentar la dificultat, torna a iniciar el temporitzador i intenta jugar sense fer servir la mateixa part de la sabatilla dues vegades seguides.

• Què vas fer bé la vegada que vas aconseguir la millor puntuació?

Amb amics i familiars

• Quan vulguis, demana a algun amic, amiga o familiar que hi jugui amb tu.

• Per torns, vegeu quants tocs podeu fer en 30 segons.

• Pensa com podríeu fer més tocs en equip.

Exercicis de futbol per a nenes - Nike

Exercici: contra la paret

Només necessites una pilota i una paret. Som-hi!

Versió fàcil

• Xuta la pilota cap a la paret com si estiguessis fent un passi a un company o una companya d'equip.

• Quan reboti, intenta parar-la o xutar-la de nou amb una part diferent del peu cada vegada.

• Quantes parts diferents del peu pots fer servir? Ets capaç de mantenir el control de la pilota?

Versió intermèdia

• Aquesta vegada, xuta la pilota cap a una part més alta de la paret.

• Intenta parar la pilota o tornar-la a xutar cap a la paret, però fes servir diferents parts del cos, com el pit, el cap o altres zones dels peus.

• Quantes parts diferents del cos pots fer servir?

Amb amics i familiars

• Quan vulguis, demana a algun amic, amiga o familiar que hi jugui amb tu.

• En equip, quantes vegades us podeu passar la pilota i parar-la amb el peu?

• Podeu parar la pilota amb una part diferent del peu cada vegada?

• Si voleu, també podeu posar a prova les vostres habilitats passant-vos la pilota de formes diferents, perquè sigui més difícil parar-la.

• Recordeu ajudar-vos i donar-vos suport per millorar!

Exercicis de futbol per a nenes - Nike

Exercici: bitlles

Agafa 10 joguines o objectes que puguis fer caure. És hora de jugar a bitlles!

Amb els peus

• En aquesta activitat, anomenarem "bitlles" als objectes que facis servir.

• Col·loca les bitlles formant un triangle. És més fàcil fer-ho amb quatre files, d'una, dues, tres i quatre bitlles.

• Col·loca't a dos metres de les bitlles.

• Xuta la pilota per intentar tombar tantes bitlles com sigui possible.

• Compta quantes n'has aconseguit fer caure en cada intent.

• Repeteix els cinc primers passos i suma totes les bitlles que has tombat.

• Pots anar superant la teva millor puntuació? Què has fet en el teu millor intent?

Amb les mans

• Col·loca les bitlles formant un triangle, com en l'exercici dels peus.

• Col·loca't a tres metres de les bitlles.

• Llança la pilota per veure quantes bitlles pots tombar.

• Posa't a prova intentant llançar des de més lluny o col·locant les bitlles de formes diferents.

Amb amics i familiars

• Quan vulguis, demana a algun amic, amiga o familiar que hi jugui amb tu.

• Creeu regles perquè tothom pugui jugar, tant si llanceu com si xuteu la pilota. A quina distància us posareu, quantes bitlles fareu servir i de quina manera les col·locareu?

• Recordeu animar-vos entre vosaltres i ajudar-vos!

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Exercicis de futbol per a nenes - Nike

Publicat originalment el: 3 de juliol del 2023