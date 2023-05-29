L'equipament imprescindible per a voleibol

10 bàsics de voleibol per afegir a la bossa del gimnàs
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Els millors accessoris, equipament, sabatilles i roba Nike per a voleibol estan dissenyats per ajudar els jugadors i les jugadores a perfeccionar el seu joc.
Si vols renovar el teu equipament de voleibol o fer-li un regal a algú que jugui a aquest esport, la col·lecció de voleibol Nike té la roba, les sabatilles, els accessoris i l'equipament perfectes per aconseguir l'èxit.
No has jugat mai a voleibol? Aquí tens un resum de totes les posicions a la pista de voleibol perquè puguis començar.
La peça d'equipament més important per a un partit de voleibol és la pilota, però també hi ha altres productes d'alt rendiment que estan dissenyats per elevar el joc dels atletes, com ara genolleres i sabatilles de voleibol optimitzades per jugar en pistes ràpides.
Dona un cop d'ull a l'equipament Nike de voleibol definitiu per elevar el nivell de cada partit.
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10 bàsics de voleibol Nike per a jugadors de voleibol
1. Genolleres
Quan et llances per atrapar la pilota en una pista ràpida, és important assegurar-te que tens els genolls protegits. Les genolleres de voleibol Nike presenten una escuma de dues capes de densitat alta que proporciona amortiment per protegir-te de l'impacte. A més, incorporen un teixit de punt obert transpirable que gestiona la suor.
2. Sabatilles de voleibol
Unes sabatilles amb tracció són essencials per jugar a voleibol perquè subjecten el cos a l'hora de pivotar, llançar-se i saltar durant el partit. Les sabatilles Nike específiques per al voleibol, com ara les Nike Zoom HyperAce 2, presenten una estructura al taló que ofereix més estabilitat i un patró de goma per a una adherència reactiva i tracció a la planta del peu.
3. Xancletes
Després d'un partit intens, posa't unes xancletes per deixar que els peus respirin i es relaxin. Les xancletes Nike ofereixen un amortiment d'escuma reactiva per a més comoditat que ajuda els atletes a recuperar-se després d'un gran esforç.
4. Pantalons curts de voleibol
Les parts inferiors curtes i compressives, com els pantalons curts Nike Pro de 8 cm, són una peça bàsica per al teu armari. Els millors pantalons curts Nike per a voleibol proporcionen un ajust que s'adapta al cos, gestionen la suor i incorporen una cintura elàstica que ofereix subjecció al voltant del core.
5. Sostenidors esportius ferms
El voleibol és una activitat ràpida i d'alta intensitat, així que requereix uns sostenidors esportius de subjecció mitjana o alta per a jugadores que vulguin minimitzar el moviment dels pits durant el partit.
Per a un ajust cenyit i una subjecció adequada (a més d'opcions amb enconxat i sense), descobreix la col·lecció de sostenidors Nike Swoosh. O dona un cop d'ull a la col·lecció de sostenidors de subjecció alta Nike Alpha per trobar models amb tirants gruixuts i regulables, i copes modelades.
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6. Samarreta de màniga curta o de tirants
Al mig d'un partit, les parts superiors de màniga curta amb gestió de la suor ajuden a mantenir el cos fresc i sec, perquè et puguis centrar en el joc. Si prefereixes una peça amb menys teixit i no vols que les mànigues et facin nosa quan fas un servei, també pots optar per una samarreta de tirants. Nike ofereix parts superiors compressives i d'ajust ample, confeccionades amb teixits transpirables i suaus en contacte amb la pell.
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7. Bossa d'esport
Per transportar l'equipament bàsic quan vas i tornes de l'entrenament, et recomanem una bossa d'esport ampla amb tot l'espai d'emmagatzematge necessari per guardar les teves coses. Alguns models incorporen un compartiment especial per al calçat, perquè hi puguis guardar les sabatilles de voleibol quan ja estiguis a punt per posar-te les xancletes després del partit.
8. Accessoris per als cabells
Els llaços, gomes i lligacues Nike ajuden a evitar que els cabells els vagin a la cara durant els partits més intensos. A més, per als jugadors i jugadores que porten uniforme però volen expressar el seu estil a la pista, un accessori per als cabells original pot ser una manera divertida de marcar la diferència. Tria entre els diversos estils i estampats d'accessoris per als cabells de la col·lecció de voleibol Nike.
9. Ulleres de sol
Si jugues a voleibol a la platja o a l'exterior, és essencial portar unes ulleres de sol d'alta qualitat. Les ulleres de sol esportives Nike eviten que t'enlluernis i et protegeixen els ulls i, a més, estan dissenyades per mantenir-se a lloc mentre jugues.
10. Pilota de voleibol i manxa
Nike ofereix pilotes de voleibol dissenyades per jugar tant a l'exterior com a l'interior. Cada pilota té 18 panells per assegurar uns girs òptims. Jugar a voleibol amb una pilota desinflada no és gens divertit, així que assegura't de tenir una manxa a mà per mantenir la pilota ferma i a punt per jugar.
Text: Emily Shiffer