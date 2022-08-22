Set peces d'equipament de protecció per a futbol de Nike que pots comprar ara

L'equipament de protecció bàsic per a futbol americà per comprar aquesta temporada
Guia de compra
Fes placatges i sacs amb seguretat utilitzant aquest equipament de protecció per a futbol americà de Nike.
En el futbol americà, els placatges, els sacs i altres formes de contacte físic són una part essencial de l'esport, igual que les agafades, els esprints i els llançaments. Aleshores, és clau per als jugadors equipar-se bé amb equipament de protecció per a futbol americà que els ajudarà a mantenir la seguretat al camp per fer jugades amb tranquil·litat.
A continuació et presentem el millor equipament de futbol americà per protegir-te, des de protectors bucals fins a roba encoixinada.
Protectors bucals
Portar protector bucal és obligatori a la majoria de lligues de futbol americà, i amb tota la raó. D'acord amb l'American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), els protectors bucals redueixen el risc de patir lesions orals entre els jugadors joves d'aquest esport durant els partits i els entrenaments.
Els protectors bucals Nike tenen obertures ben definides per respirar i agafar tot l'oxigen possible, a més d'un lligament frontal per treure-te'l ràpidament i parlar amb els companys d'equip sobre la tàctica d'una jugada d'últim moment.
Mànigues i braçals
Les mànigues i els braçals Nike són molt pràctics en un partit de futbol americà per dos motius. El primer és que proporcionen compressió a algunes de les articulacions que treballen més intensament durant els partits, com ara els colzes. El segon, que moltes mànigues Nike també inclouen proteccions de plàstic per fer jugades amb potència i força sense por.
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Guants
Uns bons guants de futbol ofereixen tracció i control per agafar la pilota, i, a més, proporcionen protecció, ja que poden resguardar els atletes del mal temps i les jugades més violentes.
Els guants Nike estan disponibles per a adults i per a nen/a. Un dels models, el Vapor Knit 3.0, està fet amb material de silicona no pesant i presenta una confecció lleugera per a més transpirabilitat. D'altra banda, els guants Superbad tenen material Magnigrip adherent als palmells per agafar la pilota amb precisió.
Protectors per als ulls
Veure bé el camp en tota la seva amplitud, especialment quan t'enlluerna el sol, és important al futbol americà. El protector per als ulls Nike Vapor té frontisses que absorbeixen els impactes i una vora bisellada per bloquejar l'enlluernament i eliminar la distorsió. Així, els atletes poden veure clarament el camp amb una protecció total contra els raigs UVA i UVB.
Protectors amb aïllament per a la cara
La protecció al futbol americà va més enllà dels enconxats i dels protectors bucals i per als ulls. També implica resguardar-te de les inclemències del temps. El passamuntanyes Nike Pro Hyperwarm ofereix una capa d'aïllament addicional per entrenar-te i jugar quan fa fred. El disseny anatòmic s'adapta fàcilment sota un casc, i també es pot portar tot sol o convertir-lo en un tapaboques.
Pantalons curts enconxats
El futbol americà és, sobretot, un esport de córrer i fer passades, però, si veus cap partit d'aficionats o de la National Football League (NFL) dels EUA, t'adonaràs que els jugadors passen gairebé el mateix temps a terra que dempeus.
Independentment de la posició com a jugador, un parell de pantalons curts enconxats pot aportar una bona dosi de comoditat. Els pantalons curts Nike Pro HyperStrong inclouen un enconxat d'escuma pensat per absorbir els impactes dels placatges i les caigudes, i alhora mantenen la lleugeresa i la transpirabilitat per no fer-te nosa mentre jugues.
Bosses per a l'equipament de futbol americà
L'equipament de futbol americà, com el que mencionem en aquest article, sol ocupar bastant d'espai a la bossa i l'armariet del vestuari dels jugadors. Fes lloc per a tots els productes de protecció imprescindibles per jugar a futbol americà amb una bossa d'esport de Nike.
La bossa Nike Utility Power, per exemple, té una capacitat de 51 litres i ofereix una confecció duradora i diferents nanses i corretges regulables per portar-la còmodament.
Text: Julia Sullivan, entrenadora personal certificada per l'American Council of Exercise