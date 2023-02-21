Les set millors peces d'equipament Nike Football per a dona
Guia de compra
Prepara't per jugar amb roba i accessoris Nike Football dissenyats per optimitzar la velocitat, l'agilitat i la precisió al camp.
Per a les jugadores de futbol, cada segon al camp compta. Independentment de la posició en què juguin, si s'entretenen a ajustar-se les canyelleres o es distreuen amb algun altre tipus de molèstia, aquest petit lapse de temps els pot fer perdre el partit.
L'efectivitat de l'equipament de futbol va molt més enllà de la funcionalitat. Portar una equipació de futbol elegant a l'hora d'entrar al camp pot aportar una confiança increïble a qualsevol jugadora i qualsevol equip.
Dona un cop d'ull a aquests productes imprescindibles Nike Football per a dona, dissenyats per adaptar-se a les habilitats de jugadores de qualsevol nivell:
Set bàsics Nike Football per a dona
1. Botes de futbol amb un ajust adequat
Tant si jugues en camps de moqueta-turf o de gespa artificial com si ho fas en pistes, les botes adequades són un dels elements més importants que ha de tenir qualsevol jugadora de futbol. Si bé els tres models principals de botes de futbol Nike (Phantom, Mercurial i Tiempo) estan dissenyats per adaptar-se a les habilitats de les jugadores de totes les posicions, n'hi ha de més específics per a certes preferències i estils de joc. A continuació t'expliquem les característiques de cada model:
Nike Phantom: aquestes sabatilles presenten una textura especial amb un patró elevat per afavorir el màxim control i gir de la pilota. També tenen uns cordons descentrats per xutar, passar la pilota i driblar amb més precisió.
Nike Mercurial: segurament deus haver vist futbolistes professionals amb aquestes botes ultralleugeres en partits de tot el món. Les Nike Mercurial estan dissenyades per a la velocitat. N'hi ha diverses versions confeccionades amb Vaporposite+, una malla adherent en forma de quadrícula que ajuda a maximitzar el control de la pilota a altes velocitats.
Nike Tiempo: les botes Nike Tiempo, dissenyades per oferir comoditat, estan confeccionades amb pell prèmium suau, i inclouen una sola interior enconxada i una llengüeta de malla adaptable. Tanmateix, també afavoreixen la velocitat i l'agilitat. Moltes Tiempo presenten una textura elevada a la part davantera per millorar la precisió de les passades, els driblatges i els xuts.
2. Canyelleres i protectors resistents
Unes canyelleres efectives són un accessori imprescindible per evitar lesions per a qualsevol persona que jugui a futbol. Tenen la funció de protegir les canyelles i es mantenen a lloc sota els mitjons. Les canyelleres Nike presenten una capa de compòsit resistent amb perforacions que faciliten la transpirabilitat. Els protectors de compressió fan que es mantinguin a lloc.
Contingut relacionat: Les millors canyelleres de futbol Nike que pots provar
3. Pantalons curts transpirables
Els partits de futbol consisteixen en 90 minuts d'esprints, entrades i lliscades, de manera que les cames de les jugadores no paren d'esforçar-se. Per això és imprescindible tenir uns pantalons curts lleugers i transpirables. Els Nike Football presenten un teixit una mica elàstic i una cintura de malla per oferir un ajust cenyit sense estrènyer.
4. Jaqueta d'escalfament còmoda
Les jaquetes de futbol Nike ajuden les jugadores a mantenir la calidesa durant els exercicis previs al partit. A més, són resistents a la humitat per si fa mal temps.
5. Sostenidors esportius ferms
Els sostenidors esportius són fonamentals per poder rendir. Nike té una gamma àmplia de models (amb tancament posterior, tancament frontal i sense tancament), talles des de la XS fins a la 3X i copes des de l'A fins a la G. Els sostenidors esportius Nike estan dissenyats per afavorir una velocitat, una agilitat i una habilitat òptimes al camp. A més, podràs trobar-ne en diversos colors i dissenys.
Contingut relacionat: Els millors sostenidors esportius de subjecció alta Nike que pots provar
6. Cintes absorbents per gestionar la suor i protegir els cabells
Per veure bé el camp, les jugadores han de mantenir els cabells i la suor allunyats de la cara. Les cintes absorbents Nike ofereixen un ajust cenyit i segur, de manera que les defenses puguin vigilar les atacants que s'apropin i les davanteres es puguin centrar en els serveis de córner i tots els moviments determinants que tinguin lloc al camp.
7. Samarretes amb gestió de la suor
Una bona samarreta de futbol, tant si té un disseny cropped com si és cenyida o oversized, ha d'acompanyar els moviments de l'atleta, així com allunyar la suor del cos i fer que s'evapori. Hi ha diverses samarretes de futbol Nike que estan fetes amb la tecnologia Nike Dri-FIT, que presenta una confecció de microfibra que ajuda a distribuir la suor per la superfície del teixit i l'allunya del cos.
Text: Julia Sullivan, entrenadora personal certificada per l'American Council of Exercise