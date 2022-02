T'entrenes però no perds pes? T'expliquem per què.

Quan comences un nou programa d'entrenament és normal que tinguis més gana. Al cap i a la fi, el cos està treballant més intensament i necessita més energia. Algunes persones, especialment les més actives esportivament, han d'augmentar la ingesta d'aliments per compensar l'exercici, segons un estudi del 2015 publicat a Advances in Nutrition.



Tot i que és crucial mantenir una ingesta de calories suficientment alta perquè t'aporti energia per superar els entrenaments, si menges massa, no perdràs pes. Tanmateix, no et preocupis si el teu objectiu és mantenir el teu pes actual. Aquestes calories addicionals són molt bones per al cos!



Solució: fes servir una calculadora per fer-te una idea de quantes calories necessites consumir segons el teu nivell d'activitat i el pes que vulguis perdre. Per exemple, el Body Weight Planner de la National Academy of Sports Medicine (NASM) t'ofereix un nombre de calories basat en el teu pes actual i el temps que vulguis trigar a perdre'n.



Si consumeixes la quantitat de calories adient però continues tenint sempre gana, para atenció als aliments que sols menjar.



Els aliments rics en proteïnes, com ara la tonyina, les aus de corral i els ous, et permeten mantenir la massa muscular i, a més a més, generen sensació de sacietat. Els aliments alts en fibra, com ara els cereals integrals, les verdures de fulla verda i algunes fruites, també fan que la sensació saciant duri més temps. A més, els greixos saludables també et sacien després d'haver menjat.