Els millors sostenidors Nike sense cèrcols
Guia de compra
Subjecció i comoditat amb uns sostenidors sense cèrcols? És clar que sí. Dona un cop d'ull a la nostra selecció i descobriràs el teu nou model preferit per entrenar-te i per al dia a dia.
Pel que fa a la subjecció, els cèrcols s'han convertit en un element habitual en la majoria de sostenidors. Tot i això, hi ha molts sostenidors sense cèrcols amb una subjecció excel·lent que cal tenir en compte. Fins i tot hi ha opcions fantàstiques de sostenidors sense cèrcols en talles grans.
"Els sostenidors sense cèrcols són una opció genial que ofereix subjecció baixa, mitjana i alta", afirma Emme McAtee, responsable superior de productes a Nike. I afegeix que, a l'hora de dissenyar uns sostenidors per a Nike, es van obsessionar amb l'ajust del contorn per assegurar-se que subjectés bé el teixit mamari. A més, utilitzen estabilitzadors als tirants per reduir el rebot.
Triar els millors sostenidors sense cèrcols no només és qüestió de comoditat, tot i que això és molt important. Els sostenidors sense cèrcols, si tenen el disseny adequat, també poden proporcionar una subjecció fonamental. Un estudi publicat a Frontiers in Sports and Active Living va descobrir que una bona subjecció dels pits pot millorar el rendiment mentre corres, i un altre estudi va indicar que tenir menys subjecció mamària pot fer que et fatiguis més ràpidament i afectar l'eficàcia de la respiració, tant durant l'entrenament com en el dia a dia.
A continuació, et presentem alguns dels millors sostenidors Nike sense cèrcols, dissenyats per oferir una subjecció adequada, fins i tot en activitats d'alta intensitat.
La millor opció sense cèrcols per canviar l'ajust: Nike Indy
Hi ha dies que vols coixinets i d'altres que no. O potser prefereixes una mica més d'espai a les copes o un ajust més cenyit a les espatlles. Les teves preferències canvien segons l'entrenament, així que la possibilitat d'ajustar els sostenidors és un gran avantatge. Els sostenidors sense cèrcols Nike Indy ofereixen l'ajust definitiu.
Tant si tries la subjecció lleugera com la subjecció mitjana o la subjecció alta del model Indy, gaudiràs de tirants regulables i d'una forma subtil dissenyada per oferir comoditat durant tot el dia. Els coixinets extraïbles dels models de subjecció lleugera i mitjana et permeten escollir si vols portar uns sostenidors enconxats o no. "Els sostenidors Indy de subjecció alta ofereixen la personalització definitiva. Els tirants regulables permeten trobar l'ajust i l'elevació perfectes, mentre que el tancament de gafets proporciona un disseny adaptable", comenta McAtee.
Els millors sostenidors sense cèrcols per controlar el rebot: Nike Swoosh o Nike Jordan Sport
Quan estàs fent un entrenament intens, necessites una subjecció ferma perquè el moviment sigui mínim, però no vols tenir una sensació de constricció. La subjecció alta del model Swoosh ofereix la fermesa ideal per als esports d'alt impacte, alhora que manté la comoditat i la lleugeresa. A més, el tancament de gafets ampliat al contorn fa que siguin fàcils de regular.
També pots triar la subjecció lleugera del model Swoosh per gaudir d'una protecció minimalista, o la versió de subjecció mitjana amb coixinets cosits per a més estructura. Tots els sostenidors Swoosh inclouen tecnologia Nike Dri-FIT per capil·laritzar la suor de la pell i afavorir-ne una evaporació ràpida. El teixit adaptable d'aquests sostenidors esportius és com una segona pell, i les fibres elàstiques et permeten posar-te'ls i treure-te'ls fàcilment.
Una altra opció de subjecció mitjana, ultraelàstica, sense cèrcols i amb capil·larització de la suor és el model Jordan Sport, que presenta diversos colors vius i un material adaptable que recupera la seva forma ràpidament, independentment de l'entrenament que facis.
La millor opció sense cèrcols per relaxar-te: Nike Alate
Els millors sostenidors sense cèrcols no són només per als entrenaments; també són per anar a fer la compra, a dinar amb amics o simplement per passar l'estona al sofà amb una samarreta i pantalons de xandall. Si bé la col·lecció de sostenidors Alate és ideal per fer exercici, el teixit suau, lleuger i transpirable fa que siguin adequats com a sostenidors per al dia a dia.
Encara que només estiguis fent encàrrecs, la tecnologia Nike Dri-FIT manté la transpirabilitat i la comoditat.
Com esbrinar l'ajust dels sostenidors
Un cop hagis reduït les opcions de sostenidors a unes quantes possibilitats, hauràs de pensar en quina és la teva talla. Cap problema. La guia de talles de Nike és un recurs ideal per trobar l'ajust perfecte per a un ampli ventall de talles de sostenidors, que van des de l'XS fins a la 4X, i de copes, que van des de l'A fins a la G.
Si t'emproves sostenidors en una botiga, segueix aquestes recomanacions generals: la banda inferior ha de deixar prou espai per poder ficar-hi dos dits per sota i no clavar-se ni lliscar. Fer uns quants moviments que imitin l'exercici que faràs t'ajudarà a decidir si tens prou subjecció. Per exemple, els millors sostenidors sense cèrcols per a una classe de ioga suau o una sessió de pilates segurament no seran els mateixos sostenidors que et posaries per a una classe de HIIT.
Com que segurament necessitaràs uns sostenidors diferents per a cada nivell d'activitat, comprar uns quants models sense cèrcols et pot ajudar a preparar-te per a qualsevol ocasió, des de fer encàrrecs fins a entrenar-te per a una marató, i gaudir d'una bona subjecció.
Text: Elizabeth Millard