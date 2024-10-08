Els millors sostenidors Nike per a nena
Guia de compra
Aquests sostenidors esportius juvenils, disponibles en diversos models, estan dissenyats per oferir protecció i comoditat.
Quan a una nena li arriba el moment de portar els seus primers sostenidors, és important triar els adequats. Cal trobar-ne uns que s'ajustin correctament perquè la nena se senti segura, còmoda i empoderada per moure el cos. Aquests sostenidors juvenils, disponibles en diversos models, estan dissenyats per oferir protecció i comoditat, tant per fer esport com per al dia a dia.
Nike té sostenidors per a nena en una àmplia varietat de colors, motius i estils. Tant si l'adolescent en qui penses vol uns sostenidors esportius per fer exercici com per portar-los cada dia per anar a l'escola, Nike en té per a tot tipus de situacions.
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Els sostenidors juvenils Nike estan disponibles en talles des de l'XS fins a l'XL i normalment estan dissenyats per a nenes d'entre 7 i 15 anys. Tanmateix, si els sostenidors per a nena no li proporcionen prou subjecció, potser li aniran millor uns sostenidors per a dona.
Amb aquesta guia, trobaràs els sostenidors Nike ideals per a joves atletes.
Els millors sostenidors Nike per a nena
Per fer esport, per entrenar-se i per a altres moviments d'alt impacte
A les nenes que facin esport o altres activitats dinàmiques d'alt impacte els convindran uns sostenidors més ferms amb un ajust cenyit que els ofereixin una subjecció adequada i una compressió lleugera durant l'exercici.
Els sostenidors Nike Swoosh, per exemple, inclouen tirants més gruixuts amb disseny d'esquena nedadora i una banda més ampla per augmentar la subjecció. Gràcies a la tecnologia Nike Dri-FIT, els sostenidors dispersen la humitat per la superfície del teixit i ajuden les nenes a gaudir de frescor i transpirabilitat quan suen. Els Nike Swoosh (disponibles també en talles per a dona) inclouen dissenys en diversos colors i motius, i també es poden comprar en versió reversible.
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Per al dia a dia
Si la nena necessita uns sostenidors per jugar o per al dia a dia, et recomanem que en triïs uns de lleugers que gairebé no es notin quan es porten.
Per exemple, tenim els sostenidors Nike One, que estan confeccionats amb un teixit elàstic i ofereixen molta protecció al pit. També hi ha els Nike Indy, disponibles en una àmplia varietat de models i dissenys.
Els sostenidors Indy, que presenten tirants més fins a les espatlles i no tenen costures, proporcionen una sensació suau i no restringeixen la mobilitat, tant en la versió per a adult com per a nena. A més, tant els uns com els altres inclouen la tecnologia de capil·larització de la suor Nike Dri-FIT.
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Instruccions per prendre mides per als sostenidors per a nena
1. Mesura el contorn de sota el pit
Envolta la caixa toràcica amb una cinta mètrica en horitzontal just per sota del pit. La cinta hauria de quedar cenyida.
2. No tens cinta mètrica?
Agafa un cordill (o un cordó de les sabatilles), un bolígraf i un regle. Amb el cordill en horitzontal, envolta la caixa toràcica just per sota del pit (com faries amb una cinta mètrica) i fes servir el bolígraf per marcar el punt en què s'uneixen els dos extrems del cordill. Després, posa el cordill en una superfície plana i fes servir un regle per saber la mesura del contorn de sota el pit.
3. Troba la talla de sostenidors correcta
Fes servir la mida del contorn de sota el pit que has obtingut en els passos 1 o 2 per trobar la talla de sostenidors correcta a la taula de talles. Si la mida està entre dues talles, tria la més gran, perquè uns sostenidors una mica més grans resultaran més còmodes que uns que vagin massa estrets. * Les talles grans (+) dels sostenidors esportius només es diferencien en la circumferència, però la llargada i l'estil són iguals.
Tres consells per trobar l'ajust ideal
1. Comença pels tirants
Has de poder col·locar dos dits entre els tirants i el cos. Si els tirants van massa amples, prova una talla menys. Si es claven a les espatlles (o ho sembla), prova una talla més gran.
2. Comprova el contorn
Assegura't que el contorn no està massa cenyit. Hauries de poder col·locar còmodament dos dits entre el contorn i el cos. Demana-li a la nena que aixequi els braços per damunt del cap i comprova que el contorn no s'apugi. Hauria d'ajustar-se perfectament sobre les costelles.
3. Salts sense rebot
Demana-li que salti. El rebot hauria de ser mínim, i el pit hauria d'estar còmode i segur. Si hi ha massa rebot per moure's còmodament o el pit sobresurt a la part de les aixelles o de l'escot, prova una talla de sostenidors per a dona.
Text: Julia Sullivan