Els millors regals Nike per fer CrossFit que pots comprar ara mateix
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Equipa atletes de CrossFit de qualsevol nivell amb els regals d'aquesta guia.
Tant si és principiant com si va cada dia al gimnàs, l'atleta de CrossFit que coneixes segur que treu profit dels accessoris, el calçat i la roba Nike d'alt rendiment per superar-se en el seu pròxim entrenament del dia (o "WOD", per les sigles en anglès de "Workout of the day").
Aquestes idees de regal, que van des de sabatilles de training amb tracció dissenyades per a l'estabilitat fins a roba amb gestió de la suor i eines de recuperació, estan pensades per ajudar amb una rutina d'entrenament intensa.
Dona un cop d'ull a les vuit idees de regal Nike per fer CrossFit a continuació.
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8 idees de regal Nike per a atletes de CrossFit
1. Sabatilles de training Nike
Pregunta-ho a qualsevol persona aficionada al CrossFit: segur que insisteix en la importància de portar unes sabatilles estables i que proporcionin subjecció. Els entrenaments del dia impliquen diversos moviments multidireccionals i, per tant, les sabatilles de running que només estan dissenyades per moure's endavant no són adequades.
Et presentem la selecció de sabatilles de training Nike. Les sabatilles de training Nike, amb adherència i tracció suficients per evitar relliscar i caure i un nivell de durabilitat fonamental per als moviments d'alt impacte, ajudaran a l'amant del CrossFit a qui li vols fer un regal a mantenir la lleugeresa i la seguretat als peus.
Les millors sabatilles Nike per fer CrossFit tenen característiques com ara un patró de goma adherent, un amortiment reactiu a l'entresola i un taló ample i pla que converteixen les sabatilles Nike Metcon en un regal perfecte per fer CrossFit.
La base plana de les sabatilles de training Nike Metcon ajuda els atletes a mantenir l'estabilitat mentre aixequen pesos i la sola exterior de goma ofereix tracció per aconseguir els millors resultats a l'hora d'escalar la corda. La malla lleugera per tota la sabatilla aporta transpirabilitat per mantenir la ventilació. A més, a les Nike Metcon 9, la placa Hyperlift del taló és més gran que a la versió anterior per proporcionar més estabilitat durant els entrenaments més intensos.
2. Mitjons Nike
Amb un parell de mitjons Nike segur que l'encertes, sobretot si són per a atletes de CrossFit. Tot i que les llargades disponibles inclouen mitjons invisibles, curts o fins als turmells, alguns atletes de CrossFit opten per uns mitjons més alts que facin de barrera entre la canyella i la barra durant l'aixecament de pes mort, per exemple.
El teixit transpirable i amb tecnologia de gestió de la suor dels mitjons de training Nike ajuden a mantenir els peus frescos i secs per evitar tenir els peus suats i enganxosos un cop acabat l'entrenament. A més, l'enconxat lleuger a sota els peus ajuda a absorbir l'impacte dels salts de caixa.
Hi ha uns mitjons Nike per a tots els estils: des de models clàssics de color blanc fins a estampats atrevits.
3. Xancletes Nike
Una manera de mantenir les sabatilles de training en les millors condicions és portar-les només durant els entrenaments. Regala unes sandàlies o xancletes Nike a l'amant del CrossFit en qui estàs pensant perquè les pugui portar per anar i tornar del gimnàs. A més, unes plantofes o xancletes són perfectes per cuidar els peus dels atletes com es mereixen entre entrenament i entrenament.
Les xancletes amb tecnologia Nike Air ofereixen amortiment amb una comoditat i una subjecció inigualables. Altres característiques inclouen un folre de teixit Fleece per quan fa fred. Si busques una peça sense complicacions, segur que l'encertes amb unes xancletes senzilles.
4. Roba de training Nike Pro
La roba de training Nike Pro està feta per a un alt rendiment esportiu al gimnàs. Aquesta col·lecció inclou roba de training amb gestió de la suor per a totes les condicions meteorològiques, de tots els estils i per a qualsevol tipus d'entrenament: des de pantalons curts i leggings fins a samarretes de tirants i capes base aïllants.
5. Ampolles d'aigua Nike
Una ampolla d'aigua Nike és un regal econòmic i pràctic per a qualsevol persona aficionada al CrossFit. Tria un model d'acer inoxidable que manté els líquids freds tot el dia. A més, el material durador pot resistir les caigudes i els cops dins de la bossa per al gimnàs sense por que es trenqui o es vessi.
Nike també ofereix dissenys exprimibles perquè els atletes puguin hidratar-se ràpidament durant els períodes de descans. Els tancaments hermètics i les tapes abatibles també garanteixen que no es vessin ni degotin. Per a sessions llargues o entrenaments quan fa calor, opta per una gerra gran de 2 litres.
6. Bosses per al gimnàs Nike
Regala-li una bossa per al gimnàs Nike perquè hi pugui organitzar el seu equipament. Aquestes motxilles i bosses d'esport estan dissenyades amb diverses butxaques per desar-hi de tot, des d'una corda de saltar fins a un conjunt de roba neta per a després del WOD. Una bossa resistent amb diverses butxaques permet separar l'equipament net de les peces suades després de l'entrenament.
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7. Sostenidors esportius Nike
Hi ha una gran varietat de sostenidors esportius Nike de subjecció alta i mitjana adequats per fer entrenaments d'alta intensitat com els de CrossFit: des de dissenys amb esquena creuada fins a models d'escot tancat i sostenidors amb tancament frontal.
Un teixit que gestioni la suor és una característica fonamental per a uns sostenidors de CrossFit: assegura't d'escollir un model que tingui la tecnologia Nike Dri-FIT. Tria els sostenidors Nike Alpha si vols un model de subjecció alta. Aquests sostenidors esportius ofereixen característiques com l'enconxat, els tirants regulables i les copes encapsulades per gaudir de l'ajust més personalitzat i còmode.
També pots optar per uns sostenidors que estiguin disponibles tant en el model de subjecció mitjana com amb el de subjecció alta, com els clàssics Nike Swoosh. Aquests sostenidors ofereixen un ajust cenyit i compressiu amb tirants amples i costures planes. En estils Swoosh de subjecció alta, l'ajust estructurat i el contorn regulable ajuden a evitar que els pits es moguin.
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8. Targeta de regal Nike
Si tens dubtes, opta per una idea de regal infal·lible: una targeta de regal. És un regal perfecte per quan no tens temps o no saps què regalar. Amb les targetes de regal, l'amant del CrossFit que la rebi podrà triar el regal que més li agradi. Regala una targeta de regal Nike per correu electrònic o en persona.
Text: Emily DiNuzzo