Tres polos d'ajust entallat Nike per a home que pots comprar ara

Guia de compra

Aquests polos d'ajust entallat de Nike t'aporten comoditat i transpirabilitat tant quan jugues a golf o tennis com en situacions més informals.

Última actualització: 27 d’octubre del 2022
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Polos d'ajust entallat Nike per a home que pots comprar ara

Els polos d'ajust entallat de Nike incorporen un material transpirable que gestiona la suor i que s'ha dissenyat per oferir-te comoditat durant tot el dia. Els polos són una peça bàsica de qualsevol armari que ajuda a crear un look net i ajustat; resulten ideals per anar a dinar després d'un partit o per fer encàrrecs.

Aquests polos d'ajust entallat Nike per a home són una molt bona opció per jugar a tennis o golf, a més de per al dia a dia.

  1. 1.Polo entallat Nike Polo per a home

    Polos d'ajust entallat Nike per a home que pots comprar ara

    El polo entallat Nike Polo per a home, que està disponible en franges, estampats i diversos colors, es confecciona amb una mescla de cotó orgànic i fibres de polièster reciclat. Així doncs, és una peça clàssica, suau, elàstica i versàtil per jugar a golf o tennis.

    Característiques principals:

    • Tecnologia Dri-FIT per gestionar la suor ràpidament
    • Vora posterior llarga i obertures laterals per posar-se o treure's la peça fàcilment
    • Traus brodats sota els braços per millorar la ventilació
    • Coll de canalé perquè s'apugi menys

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  2. 2.Polo entallat Nike Polo Rafa per a home

    Polos d'ajust entallat Nike per a home que pots comprar ara

    Aquest polo, que té brodat el logotip distintiu del toro salvatge de Rafael Nadal, és una peça superior ideal per als fans més incondicionals.

    Característiques principals:

    • Tecnologia Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat durant els cops més intensos
    • Teixit Knit per reforçar la ventilació
    • Cotó orgànic i fibres de polièster amb tacte suau

  3. 3.Polo de tennis NikeCourt Dri-FIT Advantage per a home

    Polos d'ajust entallat Nike per a home que pots comprar ara

    Tot i que es considera un polo, aquesta peça d'ajust entallat no té coll. Això fa que la ventilació a la zona del coll sigui millor en partits de tennis o rondes de golf amb molta calor i intensitat.

    Característiques principals:

    • Disponible en cinc colors atrevits
    • Tecnologia Nike Dri-FIT per evitar que la suor s'acumuli a la pell
    • Cremallera amb anella al coll per aportar més ventilació al pit
    • Costures des de la part superior de les espatlles fins a la part del davant per crear una corba suau que ressegueix la forma dels braços, a més de sensació de més ajustament

Compra polos d'ajust entallat Nike per a home

Text: Julia Sullivan

Publicat originalment el: 10 d’octubre del 2022