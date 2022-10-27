Tres polos d'ajust entallat Nike per a home que pots comprar ara
Guia de compra
Aquests polos d'ajust entallat de Nike t'aporten comoditat i transpirabilitat tant quan jugues a golf o tennis com en situacions més informals.
Els polos d'ajust entallat de Nike incorporen un material transpirable que gestiona la suor i que s'ha dissenyat per oferir-te comoditat durant tot el dia. Els polos són una peça bàsica de qualsevol armari que ajuda a crear un look net i ajustat; resulten ideals per anar a dinar després d'un partit o per fer encàrrecs.
Aquests polos d'ajust entallat Nike per a home són una molt bona opció per jugar a tennis o golf, a més de per al dia a dia.
1.Polo entallat Nike Polo per a home
El polo entallat Nike Polo per a home, que està disponible en franges, estampats i diversos colors, es confecciona amb una mescla de cotó orgànic i fibres de polièster reciclat. Així doncs, és una peça clàssica, suau, elàstica i versàtil per jugar a golf o tennis.
Característiques principals:
- Tecnologia Dri-FIT per gestionar la suor ràpidament
- Vora posterior llarga i obertures laterals per posar-se o treure's la peça fàcilment
- Traus brodats sota els braços per millorar la ventilació
- Coll de canalé perquè s'apugi menys
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2.Polo entallat Nike Polo Rafa per a home
Aquest polo, que té brodat el logotip distintiu del toro salvatge de Rafael Nadal, és una peça superior ideal per als fans més incondicionals.
Característiques principals:
- Tecnologia Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat durant els cops més intensos
- Teixit Knit per reforçar la ventilació
- Cotó orgànic i fibres de polièster amb tacte suau
3.Polo de tennis NikeCourt Dri-FIT Advantage per a home
Tot i que es considera un polo, aquesta peça d'ajust entallat no té coll. Això fa que la ventilació a la zona del coll sigui millor en partits de tennis o rondes de golf amb molta calor i intensitat.
Característiques principals:
- Disponible en cinc colors atrevits
- Tecnologia Nike Dri-FIT per evitar que la suor s'acumuli a la pell
- Cremallera amb anella al coll per aportar més ventilació al pit
- Costures des de la part superior de les espatlles fins a la part del davant per crear una corba suau que ressegueix la forma dels braços, a més de sensació de més ajustament
Text: Julia Sullivan