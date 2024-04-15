Els millors pantalons de running Nike
Guia de compra
Tant si t'agraden els pantalons jogger amples com si t'estimes més l'ajust i la sensació de les malles de compressió, aquests pantalons de running Nike t'impulsaran durant la teva pròxima carrera.
Tècnicament, pots sortir a córrer amb uns pantalons de xandall vells o uns leggings de ioga, però qualsevol runner que vulgui gaudir de comoditat (oblida't del fregament) i potenciar el rendiment necessitarà uns pantalons de running dissenyats per a aquest esport.
Hi ha tants pantalons de running diferents per triar que t'anirà bé obtenir informació dels professionals. A continuació, els responsables superiors de línia de productes Nike Patrick Richie i Meg Croze t'ajudaran a escollir els millors pantalons de running, tant si vols fer una marató com si tot just comences a córrer per primera vegada.
Quin tipus de pantalons va millor per córrer?
Els pantalons de running ideals estan confeccionats amb un teixit que gestiona la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat. Tanmateix, la decisió depèn del tipus de running que vulguis fer (per exemple, si corres en pista o a la natura), la temperatura i les condicions meteorològiques, i les teves preferències d'ajust i estil.
Quins tipus de pantalons porten les persones que fan atletisme?
Les persones que fan atletisme, des d'esprintadors fins a corredors de llarga distància, solen optar per malles o leggings de running elegants i cenyits que els permeten moure's sense restriccions. Alguns atletes d'elit prefereixen portar malles de compressió o malles de running, que proporcionen una subjecció addicional als músculs.
És millor córrer amb pantalons jogger o amb leggings?
Segons Croze, totes dues opcions són fantàstiques per al running, així que dependrà del que prefereixis tu personalment. És possible que els corredors d'atletisme o els runners que vulguin maximitzar la velocitat optin pels leggings per evitar que l'excés de teixit els alenteixi. En canvi, si no pateixes pel temps o prefereixes un ajust més ample i amb més ventilació a les cames, et recomanem uns pantalons jogger.
A continuació, Richie i Croze expliquen quins són els millors pantalons de running Nike per a cada situació, tant si busques uns leggings compressius com si prefereixes una peça d'ajust relaxat per córrer a la natura.
Els millors pantalons de running Nike
1.Els millors pantalons de running resistents a l'aigua
Si busques uns pantalons de running que puguin aguantar condicions meteorològiques adverses, procura que tinguin la tecnologia Nike Storm-FIT, un teixit transpirable i impermeable dissenyat per resistir el vent i l'aigua.
Els pantalons de running Nike Phenom Storm-FIT per a home tenen vores elàstiques als turmells per mantenir la calidesa a les cames, i les butxaques amb cremallera dels laterals i la part posterior permeten tenir el telèfon i altres objectes bàsics secs i segurs. Si prefereixes un ajust més cenyit, et poden anar bé les malles Nike Running Division Dri-FIT ADV per a home, que gestionen la suor i allunyen la humitat de la pluja.
D'altra banda, els pantalons de running Nike Storm-FIT per a dona inclouen obertures amb cremallera a les vores i una cintura suau i regulable perquè puguis personalitzar-ne l'ajust. Es poden portar sols o per sobre d'uns leggings si surts a córrer quan fa fred i hi ha humitat, i els detalls amb disseny reflector augmenten la visibilitat.
2.Els millors pantalons de running de compressió
Hi ha runners que prefereixen deixar de banda els leggings i portar unes malles de compressió que subjectin els músculs de les cames i els glutis. Tot i que els resultats dels estudis divergeixen, hi ha runners que creuen que aquesta peça millora el rendiment perquè augmenta el flux sanguini i redueix la fatiga muscular.
Si busques una opció versàtil que també puguis portar per a les sessions d'aixecament de pesos més intenses, prova les malles de 3/4 Nike Pro Dri-FIT per a home. En canvi, si busques uns pantalons de running de compressió per a la teva pròxima cursa, les malles de running Nike AeroSwift Dri-FIT ADV per a home ofereixen un ajust cenyit, afavoreixen el rendiment i inclouen diverses butxaques per desar-hi objectes bàsics.
Molta gent creu que les malles de compressió són la peça ideal per córrer quan baixen les temperatures, ja que solen estar fabricades amb materials més gruixuts que t'aïllen del fred i ajuden a retenir l'escalfor corporal.
3.Els millors pantalons de running per a la natura
Richie explica que els pantalons de running Nike Trail Down Range Dri-FIT per a home són els millors que hi ha si t'agrada córrer en camins naturals. Croze també els recomana en talles grans per a dona. Nike va crear aquests pantalons elàstics i lleugers a partir de comentaris de trail runners per oferir-los tot el que necessitaven, com ara més espai d'emmagatzematge per fer carreres llargues en zones rurals o a la muntanya. Richie explica que tenen un ajust entallat i relaxat i una vora regulable per adaptar-se a les condicions dels terrenys i els camins, que canvien constantment.
Si busques una peça més compressiva i amb més subjecció per córrer a la natura, els leggings de 7/8 de cintura alta i subjecció ferma amb butxaques Nike Trail Go per a dona inclouen elements aptes per a aquest tipus de terrenys, com ara sis butxaques grosses, un mosquetó, una butxaca de malla per desar-hi la part superior si tens calor i una motxilla extraïble per als objectes bàsics.
4.Els millors pantalons de running per fer atletisme
Segons Richie, les persones que fan atletisme solen optar pels pantalons de running Nike Challenger Track Club Dri-FIT per a home, que tenen butxaques amb cremallera i cordons elàstics als turmells perquè puguis posar-te i treure't els pantalons per sobre de les sabatilles. Si el que vols és optimitzar la velocitat i el rendiment, l'expert recomana els pantalons i les malles de running Nike AeroSwift Dri-FIT ADV per a home, confeccionats amb materials ultralleugers. Croze afegeix que les talles grans d'aquests pantalons també són una opció fabulosa per a dones.
5.Els millors pantalons de running versàtils
Si busques una peça de running que no et serveixi només per córrer, Croze recomana els pantalons lleugers i entallats de cintura mitjana Swift per a dona, que gestionen la suor i tenen una cintura segura semblant a la d'uns leggings i un cordó ocult que evita que et caiguin mentre corres o fas qualsevol altra activitat.
Si prefereixes un ajust compressiu, Croze suggereix els leggings de longitud completa, cintura alta i subjecció ferma amb butxaques Nike Go per a dona. Pots portar-los per entrenar-te a la cinta, per córrer per la natura, per fer entrenaments de força o per als dies de recuperació activa. A més de gestionar la suor i subjectar els músculs, presenten un total impressionant de sis butxaques.
En el cas dels homes, Richie recomana els pantalons de running de teixit Woven Nike Phenom Dri-FIT. Entre les característiques més destacades hi ha el teixit Woven elàstic amb gestió de la suor, una butxaca que no absorbeix la suor per al telèfon i elements de disseny reflector per augmentar la visibilitat.
Text: Kylie Gilbert