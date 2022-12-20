Els millors pantalons de xandall Nike per a nena
Guia de compra
Deixa que vagi a jugar, a l'escola o a entrenar-se amb aquests productes Nike seleccionats.
Quan compris pantalons de xandall per a nena, busca opcions que siguin còmodes i que s'adiguin amb el seu estil espectacular. Aquests pantalons de xandall estan dissenyats per acompanyar els moviments de les més petites sense deixar de mantenir la comoditat i la calidesa, tant si van a l'escola com si es preparen per a un entrenament esportiu o surten a jugar. A continuació et presentem els millors pantalons de xandall Nike per a nena, des de peces de teixit Fleece fins a estils jogger.
Els millors pantalons de xandall Nike per a nena
1. Pantalons Nike Sportswear Club Fleece
Els pantalons Nike Sportswear Club Fleece, que tenen un disseny clàssic d'estil jogger, són d'allò més còmodes i versàtils. Hi ha diversos models de la col·lecció confeccionats amb teixit French Terry, que aporta una textura suau a l'exterior, tot i que totes les peces estan fabricades majoritàriament amb cotó. També inclouen una cintura elàstica, vores de canalé als turmells i butxaques.
Els pantalons de xandall per a nena estan disponibles en diversos colors, inclosos tons neutres com el negre, el gris, el Sand, el rosa suau o el Rust degradat. A més, tenen un ajust cenyit i prou elàstic per aguantar el ritme de les criatures més mogudes.
Si busques uns pantalons de xandall per a un nadó o una nena petita, els d'estil jogger Nike Sportswear Playlist Fleece estan dissenyats per a nens i nenes d'entre 2 i 7 anys i tenen un aïllament (sí, ho has encertat) de teixit Fleece. També presenten un ajust una mica oversized i una cintura elàstica amb cordó, i estan pensats per moure's i créixer amb la teva petita. Completa el conjunt amb la dessuadora amb caputxa Nike Icon Fleece, que hi fa joc.
2. Xandalls Nike Sportswear
El xandall de cintura alta Nike Sportswear per a nen/a no només té un estil fantàstic, sinó que també és pràctic, i es pot portar tant per jugar com per fer els deures. Aquest conjunt adorable, disponible en negre, Light Smoke Grey i Canyon Rust, té un disseny de cintura alta i un aspecte vintage, però també ofereix un aire innovador gràcies a la jaqueta curta amb cremallera i el rivet de Nike a les mànigues i els camals. Les peces estan fabricades amb teixit Knit de polièster perquè els més petits tinguin calidesa i comoditat.
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3. Pantalons Nike ACG per a nen/a
La col·lecció de roba Nike ACG per a nen/a, dissenyada per explorar i jugar a la natura, inclou una gran varietat de models, com ara diversos tipus de pantalons de xandall, leggings i granotes. Les peces, fabricades amb teixit Fleece Polartec, ofereixen un tacte suau i la màxima calidesa. Si tenen un ajust ample, també es poden portar sobre uns pantalons curts abans de l'entrenament. A més, gràcies a la tecnologia Nike Therma-FIT, estan pensats per integrar-se amb l'escalfor natural del cos i mantenir la calidesa quan fa fred.
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Text: Jessie Quinn