Els millors pantalons de xandall Nike per a nen/a que pots comprar ara
Guia de compra
Els pantalons de xandall es poden portar tant al sofà com a la pista. Descobreix les millors opcions Nike per a nen/a que pots comprar ara.
Uns pantalons de xandall amb l'ajust adequat i d'alta qualitat són una peça essencial en qualsevol armari infantil. Uns bons pantalons de xandall han de ser còmodes i funcionals per oferir calidesa i seguretat als més petits mentre juguen al pati, al camp o a qualsevol altre lloc.
Els pantalons de xandall Nike per a nen/a estan dissenyats amb teixits suaus, lleugers i amb gestió de la suor, i ofereixen models versàtils disponibles per a diverses talles i edats. Nike ofereix estils per a qualsevol nen o nena, tant si li agrada construir un castell gegant amb coixins com si prefereix jugar al jardí.
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Els millors pantalons de xandall Nike unisex
Els models unisex disponibles en les tres col·leccions Nike Sportswear, Air i Outdoor Play ofereixen diversos estils, estampats i ajusts. Per exemple, els pantalons de xandall Nike Air per a nen/a són perfectes per jugar gràcies al material amb folre de teixit Fleece i al cordó regulable. A més, les dues butxaques laterals i la butxaca addicional a la part posterior ofereixen espai perquè els més petits puguin desar les seves coses.
Una altra opció per afegir al seu armari són els pantalons per a l'hivern Nike Air, un model perfecte si li encanta jugar a l'aire lliure fins i tot quan fa més fred. Aquests pantalons de xandall inclouen un farciment sintètic lleuger que reté la calor mentre boten i salten, però sense sacrificar la comoditat.
Els millors pantalons de xandall Nike oversized
Els pantalons oversized Nike Sportswear són supercòmodes. L'ajust ample ofereix un estil informal i despreocupat i el teixit French Terry suau fa que siguin molt còmodes. Estan fets d'un material lleuger que allunya la suor de la pell i l'evapora ràpidament per oferir transpirabilitat i comoditat als més petits mentre juguen. A més, la cintura, el cordó i els punys elàstics garanteixen un ajust segur. I el millor és que, com que el disseny és ample, aquests pantalons es poden portar per sobre dels leggings si fa fred.
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Els millors pantalons de xandall Nike per a nen
Aquests pantalons de xandall minimalistes amb tecnologia Nike Therma-Fit són perfectes per a la canalla, tant per jugar a l'aire lliure com a l'interior. El teixit Fleece supersuau ajuda a gestionar la calor natural que genera el cos, la qual cosa és especialment útil quan fa fred. A més, la cintura amb cordó elàstic ofereix un ajust regulable per proporcionar comoditat i seguretat als més petits durant tot el dia.
Els millors pantalons de xandall Nike per a nena
Els pantalons de xandall Nike Sportswear ofereixen tot el que les nenes necessiten en uns pantalons. Els models suaus i còmodes d'aquesta col·lecció de dissenys ajustats i amb camals amples ofereixen un estil informal. Tot i que quasi totes les peces d'aquesta col·lecció són informals, la majoria també es poden personalitzar com a part d'un look més formal. A més, les cintures elàstiques (que, en alguns dissenys, porten cordons) permeten personalitzar l'ajust. Al cap i a la fi, triar entre un ajust relaxat o cenyit depèn sobretot del tipus d'aventures que els més petits afrontaran durant el dia.
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Text: Faith Brar