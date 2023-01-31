Els millors pantalons de xandall Nike per a dona
Guia de compra
Des d'entallats amb gestió de la suor fins a informals i relaxats: descobreix els millors pantalons de xandall per a dona de Nike.
Busques un parell de pantalons de xandall còmodes i de bona qualitat per anar al gimnàs o estar a casa? Si el que vols són bàsics còmodes, versàtils i pràctics, aquesta selecció de pantalons de xandall Nike per a dona és per a tu.
A continuació, et donem sis opcions ideals per afegir a la teva llista de compra, des de dissenys amb material Fleece aïllant i càlid fins a models de teixit de ris ultrasuau. Aquesta guia t'ajudarà a trobar els teus pròxims pantalons de xandall per a dona preferits.
Els millors pantalons de xandall per a dona de Nike
1. Per a un look senzill i còmode: pantalons de xandall Nike Club Fleece
Si el que vols és relaxar-te amb uns pantalons supercòmodes sense ornaments, tria un model Nike Club Fleece de teixit raspallat. Aquesta línia de pantalons de xandall Nike inclou peces càlides, suaus i elàstiques amb detalls senzills per oferir molta comoditat.
Per exemple, les cintures elàstiques i les vores de canalé aporten un ajust clàssic i uniforme a aquests dissenys. Alguns parells també tenen butxaques espaioses. Tria entre diversos models, des de pantalons jogger cenyits fins a versions oversized.
Combina els pantalons de xandall Club Fleece amb una dessuadora amb caputxa o sense Club Fleece de conjunt per completar el look.
2. Per a una versió renovada del model clàssic: pantalons de xandall Nike Phoenix Fleece
Suaus a l'exterior i càlids a l'interior: aquests pantalons de xandall de teixit Fleece raspallat s'han confeccionat amb el millor material per als dies freds.
Són semblants als Nike Club Fleece, però amb dissenys encara més atrevits i únics, com un model amb cintura alta, camals amples i colors i estampats llampants o una versió folgada que es fa més entallada cap als turmells per lluir bé les sabatilles.
Igual que els Club Fleece, també pots combinar els pantalons de xandall Nike Phoenix Fleece amb una part superior de conjunt per completar el look.
3. Per als entrenaments: Nike Dri-FIT
Si busques uns pantalons de xandall per moure't de valent, prova un parell fet amb la tecnologia de gestió de la suor Nike Dri-FIT, que dispersa la humitat per la superfície del teixit perquè la suor s'evapori ràpidament.
Dona un cop d'ull als models suaus i elàstics de la col·lecció Nike Yoga, amb dissenys fets amb teixits tèrmics texturats per mantenir la calidesa dins i fora de l'estora.
4. Per a més calidesa: Nike Therma-FIT
Si vols sortir de casa quan baixen les temperatures o mantenir la calidesa abans i després dels entrenaments, els pantalons de xandall Nike Therma-FIT inclouen una tecnologia que regula la calor perquè no passis fred. Porta'ls tots sols o combina'ls sobre uns leggings d'entrenament els dies més freds.
Trobaràs models de diversos materials, des de llana i teixit Fleece gruixuts i suaus fins a la darrera innovació en roba de la marca: Nike Forward. Aquest no és un teixit Knit ni Woven, sinó un material creat amb capes de fibres ultrafines amb punxonament d'agulles, un procés que genera menys residus que la fabricació dels teixits Fleece i Knit tradicionals.
De fet, la confecció de la col·lecció inaugural va produir de mitjana un 75 % menys de carboni que si s'hagués fet amb materials teixits estàndards. Aquests pantalons jogger, fabricats amb materials sostenibles, també ofereixen una calidesa innovadora gràcies a la capa de tecnologia Nike Therma-FIT ADV.
5. Per a l'aire lliure: pantalons de xandall Nike ACG
Si vols fer excursions a l'hivern o anar a la muntanya a esquiar o fer snowboard, la línia Nike All Conditions Gear (ACG) té tota la roba que necessites per a la teva aventura gelada a l'exterior, com ara pantalons de xandall. Els dissenys Nike ACG s'han confeccionat per aportar calidesa.
Alguns models, per exemple, inclouen Polartec®, un material ultrasuau i transpirable que ajuda a retenir l'aire calent alhora que deixa sortir la humitat. Alguns dissenys presenten estampats atrevits inspirats en la natura, com ara glaceres o volcans, per oferir un look perfecte per a l'aire lliure.
6. Per a un ajust entallat: pantalons jogger Nike Tech Fleece
Els pantalons jogger Nike Tech Fleece són l'opció més elegant que trobaràs. Aquests pantalons de xandall, amb un disseny entallat i impecable que es va cenyint als genolls, proporcionen calidesa i aïllament sense afegir pes.
Incorporen detalls prèmium, com butxaques amb cremallera envoltades per la cinta característica Nike Tech Fleece i una butxaca interior per desar-hi el telèfon o altres objectes bàsics petits.
Vols completar el conjunt? Combina'ls amb una dessuadora amb caputxa Nike Tech Fleece.
Text: Dina Cheney