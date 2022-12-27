Els millors pantalons de xandall negres Nike per a home
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Els pantalons negres tenen alguna cosa d'intemporals. Quan compris pantalons de xandall negres per a home, busca opcions que complementin el teu estil i activitats. Tant si busques uns pantalons de xandall que t'ofereixin escalfor en un dia fred, com si vols mantenir la suor a ratlla mentre t'entrenes, tens una gran varietat de pantalons de xandall Nike per escollir. A continuació et presentem els millors pantalons de xandall negres Nike per a home: des de models clàssics de teixit Fleece fins a pantalons de ioga inspirats en la moda urbana.
1. Pantalons de xandall de teixit Fleece Nike Sportswear
La col·lecció de pantalons de xandall de teixit Fleece Nike Sportswear és elegant i relaxada i està disponible en diversos models i estils, com ara pantalons jogger, pantalons de xandall de camals rectes i pantalons de xandall clàssics. Aquests pantalons de xandall, confeccionats amb teixit Fleece raspallat, són d'allò més càlids i, alhora, transpirables. El seu ajust folgat fa que siguin ideals tant per moure's com per relaxar-se. A més, la cintura elàstica aporta un ajust flexible i cenyit. Aquests pantalons de xandall negres, disponibles en talles de l'XS fins a la 4XL, així com en talles per a persones altes, són perfectes per a una àmplia varietat d'esdeveniments i activitats.
2. Pantalons de xandall Nike Dri-FIT
Tot i que els pantalons de xandall sovint es consideren pantalons d'estar per casa, també són ideals per entrenar-se: tot depèn de quin material estiguin fets. Els pantalons de xandalls fets amb Nike Dri-FIT, per exemple, estan dissenyats per gestionar la suor, per mantenir la transpirabilitat durant (i després) de l'entrenament. La tecnologia Dri-FIT no només és transpirable, sinó que treballa amb el cos per evaporar ràpidament la suor, apartant-la del cos i de la roba. Aquesta col·lecció també pot presumir d'oferir talles inclusives, amb opcions que van des de l'XS fins a la 4XL, i talles per a persones altes.
Porta'ls a la teva pròxima classe d'entrenament en circuit, per entrenar-te al gimnàs o per sortir a fer fúting per la teva ruta preferida.
3. Pantalons de xandall Nike Therma-FIT
Els pantalons de xandall Nike Therma-FIT t'ofereixen tot el que pots esperar d'uns pantalons de xandall. Aquests pantalons de xandall, amb un estil clàssic dissenyat per a la comoditat i una dosi extra de calidesa, són perfectes per als dies més freds. La tecnologia Therma-FIT fa servir l'escalfor natural del cos per mantenir la calidesa quan fa més fred i, alhora, tots aquests pantalons de xandall són prou lleugers i transpirables per moure's còmodament i suar-hi. A més a més, estan dissenyats específicament per a persones que porten un estil de vida actiu, així que són una peça imprescindible.
Compra uns pantalons de xandall Nike Therma-FIT negres per obtenir més versatilitat: són compatibles amb gairebé tots els colors i ocasions. Llueix una dessuadora amb caputxa Nike Therma-FIT negra a joc i, quan baixin encara més les temperatures, posa't una jaqueta amb caputxa Nike Therma-FIT Legacy per sobre.
4. Pantalons de xandall Nike Yoga
Els pantalons de ioga s'han de poder estirar i moure mentre passes d'una postura a una altra sobre l'estora, i els pantalons de ioga Nike fan justament això gràcies al seu material transpirable, el teixit elàstic i un ajust còmode i relaxat. Aquesta col·lecció està disponible en models diferents, com ara pantalons de xandall de teixit Fleece, pantalons jogger, pantalons de xandall de camals rectes i pantalons Dri-FIT. Els pantalons que porten la tecnologia Dri-FIT gestionen la suor durant els entrenaments, per això són una bona elecció per moure's.
Aquests pantalons de xandall, que són una mescla entre uns pantalons per entrenar-se i uns pantalons per al dia a dia, es poden portar tant a sobre de l'estora de ioga com per fer altres activitats. A més, els models de pantalons de xandall de ioga tenen un estil atractiu, inspirat en la moda urbana, així que també són ideals per elevar els teus looks esportius.
Text: Jessie Quinn