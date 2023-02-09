Els millors pantalons de senderisme Nike per a home
Guia de compra
Tria qualsevol d'aquests dissenys duradors, que et mantindran càlid, sec i còmode quan facis senderisme.
Per gaudir de les aventures a l'exterior cal tenir l'equipament de senderisme adequat. A la col·lecció Nike All Conditions Gear (ACG) hi trobaràs els pantalons de senderisme per a home que necessites.
L'equip de Nike ACG ha creat diversos productes aplicant la seva experiència als dissenys després d'endinsar-se en la natura i connectar amb el medi ambient. Aquests pantalons de senderisme per a home estan fabricats amb teixits sòlids i resistents a les inclemències del temps, i presenten característiques com ara mosquetons incorporats i cremalleres als camals.
En aquesta guia també trobaràs models Tech Fleece, productes Sportswear versàtils i pantalons Nike Trail lleugers. Independentment del disseny que triïs, segur que trobaràs alguna cosa que s'adigui amb el teu estil i les teves necessitats a l'hora de sortir a l'aventura.
Fes servir aquesta guia per trobar els millors pantalons de senderisme Nike per a home.
Els millors pantalons de senderisme Nike per a home
Els millors pantalons de senderisme versàtils
Uns bons pantalons de senderisme s'haurien de poder adaptar a diverses condicions ambientals. Els pantalons cargo Nike ACG Smith Summit, per exemple, estan inspirats en Smith Rock, un parc en què es practica escalada i que està situat a Oregon (EUA). Presenten un teixit Woven repel·lent a l'aigua, moltes butxaques i una cintura alta i elàstica amb un cinturó entrellaçat que permet personalitzar-ne l'ajust.
Les cremalleres ocultes als genolls transformen els pantalons llargs en uns de curts per donar-los un punt més de versatilitat. També tenen detalls pensats per al senderisme, com ara un mosquetó incorporat per portar-hi les claus de manera segura i butxaques als laterals per desar-hi objectes bàsics, com ara snacks, el telèfon i lots d'hidratació.
Aquests pantalons de senderisme estan disponibles en diverses tonalitats terroses i estan confeccionats amb fibres reciclades almenys en un 75 %.
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Els millors pantalons de senderisme per a condicions meteorològiques imprevisibles
No cal que cancel·lis una sortida a la natura perquè faci mal temps. La col·lecció Nike ACG "Wolf Tree" inclou pantalons de senderisme per a home dissenyats per resistir qualsevol tempesta. Estan confeccionats amb un teixit elàstic i lleuger que bloqueja l'entrada de l'aigua, i les franges transpirables estratègiques mantenen la frescor.
Si fa fred, les peces fabricades amb teixit Fleece Polartec retenen l'aire càlid i deixen escapar la humitat, així que eviten que quedis xop. Els panells resistents a l'abrasió estan pensats per als terrenys més durs, i la cintura elàstica amb un cinturó entrellaçat integrat et permet personalitzar-ne l'ajust.
Les butxaques laterals amb cremallera i les butxaques dels malucs fàcilment accessibles permeten desar-hi les coses de manera pràctica i segura. A més, estan confeccionats amb fibres de polièster 100 % reciclat.
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Els millors pantalons de senderisme per a terrenys durs
Prepara't per afrontar terrenys difícils amb aquesta opció duradora. Els pantalons cargo Nike ACG "Oregon Series" per a home estan confeccionats amb un teixit Woven resistent i inclouen un acabat repel·lent a l'aigua per ajudar-te a superar les aventures més intrèpides.
Els detalls com ara les costures especials als genolls afavoreixen una llibertat de moviment total quan fas escalada en pujades difícils, i el reforç de la part posterior ofereix més durabilitat i flexibilitat per moure't. Els pantalons també incorporen butxaques cargo multiús per desar-hi objectes bàsics de senderisme, així com un cinturó integrat perquè gaudeixis d'un ajust còmode.
Els millors pantalons de senderisme per a recorreguts fàcils
Els pantalons Nike Tech Fleece, dissenyats per a senderistes aficionats, ofereixen comoditat per caminar pel bosc o passejar per la ciutat. El teixit Tech Fleece, que és suau per tots dos costats, aporta calidesa i un look atractiu sense gaire volum.
Tria entre dissenys cenyits per a un look més estilitzat o opta per models amples si vols anar més còmode. Les butxaques cargo i amb cinta permeten desar-hi fàcilment les claus i un telèfon, alhora que la cintura suau i elàstica amb cordons et proporciona un ajust segur mentre gaudeixes de l'aventura.
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Els millors pantalons de senderisme pràctics
Hi ha diversos pantalons Nike Sportswear amb un disseny tècnic, un ajust ample a les cuixes i un panell addicional entre les cames per facilitar la llibertat de moviment. L'ajust cenyit i les costures dels genolls donen una forma natural a les cames i creen un look impecable.
Si vols anar a caminar quan fa calor, tria dissenys amb tecnologia Nike Dri-FIT, que estan pensats per mantenir la transpirabilitat quan sues. Durant els mesos de fred, opta per uns pantalons impermeables i resistents al vent amb tecnologia Nike Therma-FIT, que reté l'escalfor corporal.
Aquests models també incorporen una cintura elàstica, butxaques cargo i amb cremallera situades estratègicament i panells amb reforç als camals, així que són ideals per superar qualsevol ruta. Pots triar entre teixits Woven lleugers o textures rugoses i resistents a l'aigua.
Els millors pantalons de senderisme per al trail running
Mantén l'agilitat amb uns pantalons de running Nike Trail. Trobaràs pantalons de senderisme suaus i repel·lents a l'aigua i al vent, equipats amb diverses butxaques i confeccionats amb polièster reciclat almenys en un 75 %.
Els materials Nike Dri-FIT mantenen la transpirabilitat i evaporen la suor de la pell, alhora que el teixit Woven elàstic t'ajuda a superar qualsevol roca, pedra o arbre caigut que et trobis pel camí. Si fa fred o corres a una altura superior, busca uns pantalons fabricats amb teixit French Terry Fleece suau, que combinen la calidesa i la comoditat amb detalls pensats per córrer a la natura, com ara butxaques amb cremallera i turmells cenyits.
Els pantalons d'aquesta col·lecció estan dissenyats per als runners que corren per camins d'arreu del món que deixen l'ànim en suspens. Totes les peces de la col·lecció Nike Trail s'han confeccionat tenint en compte els camins de sorra, els terrenys rocosos i els turons boscosos.
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Text: Faith Brar