Els millors pantalons curts d'entrenament Nike per a home que pots comprar ara mateix
Guia de compra
Aquests pantalons d'entrenament per a home estan dissenyats per a una gran varietat d'entrenaments i activitats.
Trobar uns pantalons curts per al gimnàs amb el teixit, les característiques i l'ajust adequats et pot ajudar a superar-te en la teva propera sessió d'entrenament. Els millors pantalons curts d'entrenament per a home no només queden bé al gimnàs, sinó que també redueixen el fregament, gestionen la suor i milloren la circulació de l'aire per mantenir la frescor i la transpirabilitat.
Dona un cop d'ull a aquesta selecció dels millors pantalons curts d'entrenament Nike per a una gran varietat d'activitats i entrenaments. Segur que trobes els teus pantalons curts ideals en aquesta guia de compra: des de models més llargs, fins a pantalons curts per al gimnàs amb folre o opcions minimalistes.
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Els millors pantalons curts d'entrenament Nike per a home
1. Pantalons curts d'entrenament Nike Pro per a home
La línia de roba Nike Pro, que inclou pantalons curts, ofereix equipament d'entrenament de nivell professional dissenyat per als entrenaments més intensos. Si busques uns pantalons curts d'entrenament, fixa't en la cintura d'alta qualitat que es manté a lloc quan fas moviments vigorosos.
Els pantalons curts Nike Pro tenen elements de disseny d'alt rendiment, com ara la cintura duradora i regulable per a un ajust personalitzat, materials lleugers i elàstics i obertures a la vora per a una flexibilitat extra i una llibertat de moviment total.
La majoria de pantalons curts Nike Pro també compten amb la tecnologia Nike Dri-FIT, que allunya la suor de la pell per mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre corres, camines, saltes i t'entrenes. Pots combinar uns pantalons curts d'entrenament Nike Pro sense folre amb uns pantalons curts de compressió a sota per reduir el fregament i gaudir d'una subjecció addicional.
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2. Pantalons curts de running per a home
Els pantalons curts de running Nike estan disponibles en una gran varietat d'estils: des de malles curtes i pantalons curts de longitud mitjana, fins a models amb eslip integrat. Si vols uns pantalons amb el mínim de teixit, escull uns pantalons curts de running amb una llargada de l'interior del camal de 5 cm. Aquests pantalons curts poden ser una molt bona opció per a competicions o entrenaments d'alta intensitat que requereixen transpirabilitat i velocitat.
Si vols una mica més protecció, els pantalons de running Nike per a home també estan disponibles en models amb una llargada de l'interior del camal de 13 i 18 cm, alguns sense folre i d'altres amb eslips integrats. Els runners que prefereixen més subjecció per sota dels pantalons curts, però no volen complicar el seu vestuari de running poden optar per uns pantalons curts d'entrenament dos en un que porten una capa base cenyida. A més, les malles integrades tenen una butxaca oculta per desar-hi el telèfon.
Si vas més còmode amb una part inferior cenyida, opta per córrer amb unes malles curtes Nike. Les malles Nike Dri-FIT ADV AeroSwift, per exemple, gestionen la suor, estan fetes de teixit Woven elàstic i tenen diverses butxaques i una cintura regulable amb ventilació. Com que són elegants i lleugeres, són perfectes per al dia de la cursa.
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3. Pantalons curts de bàsquet per a home
Els pantalons curts de bàsquet haurien de ser amples i flexibles per permetre la màxima mobilitat sense pes afegit. Nike ofereix una gran varietat de llargades i vores per ajudar-te a trobar el nivell de protecció adequat. Busca models amb cintura elàstica regulable per a un ajust personalitzat.
Si vols vestir-te com els professionals, dona un cop d'ull als pantalons curts de bàsquet Nike, inspirats en atletes destacats de Nike com Giannis Antetokounmpo.
4. Pantalons curts de ioga per a home
Per preparar-te per a la teva sessió de ioga, és important tenir roba elàstica. Hi ha entusiastes del ioga que prefereixen portar pantalons curts amb un material que envolti el cos i ofereixi una compressió lleugera i un ajust cenyit, mentre que altres prefereixen un ajust més relaxat i fluid.
Pots gaudir dels avantatges de totes dues opcions amb els pantalons curts de ioga Nike per a home. Alguns models tenen una capa interior del teixit suau Nike Infinalon que ofereix una lleugera compressió i una capa exterior ampla que gestiona la suor.
5. Pantalons curts de futbol per a home
Els pantalons curts de futbol solen ser més curts i més cenyits que els d'altres esports com el bàsquet. Els pantalons dissenyats per jugar a futbol permeten la transpirabilitat i el moviment. La col·lecció Nike Stadium i els pantalons curts de futbol Nike Strike incorporen la tecnologia Nike Dri-FIT i imiten el disseny de l'equipació que els equips i atletes professionals de Nike porten al camp.
Si vols uns pantalons curts d'entrenament per a home que puguis portar tant al camp com al bar, tria uns pantalons curts de teixit Fleece Nike Club còmodes i versàtils, amb un ajust relaxat i butxaques pràctiques. Alguns models porten logos de les seleccions per representar el teu equip preferit.
6. Pantalons curts de golf per a home
Prepara't per passar el dia al green. Si fa bon temps, equipat amb uns pantalons curts de golf Nike.
Sempre és recomanable informar-te sobre el codi de vestir del camp de golf on vulguis anar. Els pantalons curts de golf Nike estan dissenyats per seguir els codis d'etiqueta dels camps de golf i ofereixen un look elegant, alhora que aporten avantatges d'alt rendiment.
Per exemple, els pantalons xinos curts Nike Dri-FIT UV estan fets amb teixit Nike Dri-FIT que gestiona la suor, tenen una franja antilliscant a l'interior de la cintura per mantenir la samarreta per dins i ofereixen protecció UVA i UVB en les zones cobertes per la peça. Tenen dues butxaques per a les mans, dues butxaques posteriors i una butxaca més petita que ofereixen molt espai d'emmagatzematge per a les teves coses.
Combina els pantalons curts de golf Nike amb un cinturó de golf Nike per completar el look.
7. Pantalons curts de tennis per a home
Una de les característiques més importants d'uns pantalons curts de tennis són les butxaques. Els pantalons curts de tennis NikeCourt estan dissenyats per guardar pilotes de tennis a les butxaques i poder-hi accedir fàcilment quan jugues. Troba l'ajust que et sigui més còmode entre els models amb llargades de l'interior del camal que van dels 18 als 28 cm. Siguin de la llargada que siguin, tots els models tenen butxaques pràctiques i materials que gestionen la suor.
Si busques un model d'allò més elegant i elàstic, opta pels pantalons curts NikeCourt Dri-FIT Advantage. Aquests pantalons curts tenen uns plecs en angle a la part inferior de cada butxaca que s'expandeix per deixar caure fàcilment la pilota de tennis. A més, tenen unes obertures superposades a la vora dissenyades per oferir la màxima mobilitat lateral.
Text: Emily DiNuzzo