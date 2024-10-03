Els millors pantalons curts de bàsquet Nike per a nen/a

Guia de compra

Jugarà com una estrella amb aquests pantalons curts de bàsquet còmodes.

Última actualització: 3 d’octubre del 2024
4 min. de lectura
Els millors pantalons curts de bàsquet Nike per a nen i nena

Els nens i nenes que juguen a bàsquet necessiten uns pantalons curts que els ajudin a donar-ho tot a la pista, tant si només hi juguen de tant com si es preparen per jugar a la lliga professional.

Els millors pantalons curts de bàsquet per a nen/a tenen un teixit que gestiona la suor, un ajust ample per als moviments ràpids i una cintura elàstica que es manté a lloc. Així, poden mantenir la concentració a la pista, sense haver-se de preocupar per ajustar-se'ls. Tant si és el pròxim LeBron com un futur Giannis o Sabrina Ionescu, tindrà l'equipament que necessita per assolir tot el seu potencial.

Quan hagis aconseguit els millors pantalons curts de bàsquet per a nen/a, pots rematar el look amb samarretes i sabatilles de bàsquet Nike per completar el seu equipament.

Descobreix a continuació els millors pantalons curts de bàsquet Nike per a nen/a.

Els millors pantalons curts de bàsquet Nike per a nen i nena

1. Pantalons curts Nike Dri-FIT Elite 23

Els pantalons curts de bàsquet Nike Elite 23 per a nen/a, ideals per a un partit improvisat o un torneig de cap de setmana, inclouen la característica tecnologia Dri-FIT. El material lleuger gestiona la suor i ofereix comoditat i frescor quan corren per la pista.

Els panells de malla aporten més transpirabilitat, mentre que l'ajust ample i relaxat facilita els moviments per fer safates. Com que aquests pantalons curts de bàsquet estan disponibles en una gran gamma de colors, pots triar-ne un que combini amb la samarreta del seu equip preferit.

Compra els pantalons curts Dri-FIT Elite 23
Els millors pantalons curts de bàsquet Nike per a nen i nena

2. Pantalons curts Nike Dri-FIT Elite

Senzills, elegants i dissenyats per jugar. Aquests pantalons curts de bàsquet per a nen/a són l'opció més clara si vols un model simple i pràctic. La tecnologia Dri-FIT i la cintura elàstica cenyida ofereixen una combinació funcional que els ajudarà a no distreure's als partits. El color negre dissimula la suor i la brutícia que s'hi pugui enganxar quan juguin a l'aire lliure, la qual cosa és un gran avantatge per a qui els hagi de rentar després.

Compra els pantalons curts Dri-FIT Elite
Els millors pantalons curts de bàsquet Nike per a nen i nena

3. Pantalons curts Nike DNA

Els detalls pràctics, com la butxaca amb cremallera i la cintura elàstica amb cordó, fan que aquests pantalons curts de bàsquet per a nen/a siguin una opció genial per a la pista i per al dia a dia. El logotip Swoosh brodat clàssic aporta un toc esportiu a aquest model senzill amb detalls de rivets de contrast. Si el nen o la nena prefereix una longitud més curta, el disseny amb un interior del camal de 13 cm queda per sobre dels genolls.

Compra els pantalons curts DNA
Els millors pantalons curts de bàsquet Nike per a nen i nena

4. Pantalons curts Nike Dri-FIT DNA

El teixit Knit Dri-FIT lleuger és imprescindible per mantenir la transpirabilitat quan corren amunt i avall per la pista. Aquests pantalons curts de bàsquet amples per a nen/a s'han dissenyat per aportar frescor durant tot l'entrenament. La cinta de la vora de ratlles afegeix un toc clàssic, mentre que les butxaques laterals i la butxaca addicional amb cremallera permeten tenir un snack a mà.

Compra els pantalons curts Dri-FIT DNA
Els millors pantalons curts de bàsquet Nike per a nen i nena

5. Pantalons curts Nike Dri-FIT

En els entrenaments, quan posen a prova el seu joc de peus o practiquen els tirs lliures, necessitaran els millors pantalons curts de bàsquet per a nen/a per gaudir de la màxima comoditat a la pista. Aquest model ample i lleuger ho té tot per ser un bàsic. Inclouen un logotip Swoosh extragran i estan disponibles en colors clàssics perquè tinguin opcions diferents quan quedin amb amics per jugar.

Compra els pantalons curts Dri-FIT
Els millors pantalons curts de bàsquet Nike per a nen i nena

6. Pantalons curts Nike Dri-FIT Elit per a infant

Per als miniatletes que segueixen els passos de Steph Curry, uns pantalons curts de bàsquet per a infant són l'opció perfecta per fer els primers driblatges. Aquest model clàssic transpirable els donarà confiança per moure's, sigui quin sigui el seu nivell.

Compra els pantalons curts Dri-FIT Elit per a infant

Text: Aemilia Madden

Publicat originalment el: 19 de setembre del 2024

Històries relacionades

  • Els millors regals Nike per a nois adolescents

    Guia de compra

    Els millors regals Nike per a nois adolescents

  • Les millors samarretes estampades Nike per a nena

    Guia de compra

    Les millors samarretes estampades Nike per a nena

  • Els millors regals Nike per a nenes adolescents

    Guia de compra

    Els millors regals Nike per a nenes adolescents

  • Les millors samarretes estampades Nike per a nen

    Guia de compra

    Les millors samarretes estampades Nike per a nen

  • Els onze millors regals Nike per a ciclistes

    Guia de compra

    Els onze millors regals Nike per a ciclistes