Els millors pantalons curts de bàsquet Nike per a nen i nena

Els millors pantalons curts de bàsquet Nike per a nen/a
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Jugarà com una estrella amb aquests pantalons curts de bàsquet còmodes.
Els nens i nenes que juguen a bàsquet necessiten uns pantalons curts que els ajudin a donar-ho tot a la pista, tant si només hi juguen de tant com si es preparen per jugar a la lliga professional.
Els millors pantalons curts de bàsquet per a nen/a tenen un teixit que gestiona la suor, un ajust ample per als moviments ràpids i una cintura elàstica que es manté a lloc. Així, poden mantenir la concentració a la pista, sense haver-se de preocupar per ajustar-se'ls. Tant si és el pròxim LeBron com un futur Giannis o Sabrina Ionescu, tindrà l'equipament que necessita per assolir tot el seu potencial.
Quan hagis aconseguit els millors pantalons curts de bàsquet per a nen/a, pots rematar el look amb samarretes i sabatilles de bàsquet Nike per completar el seu equipament.
Descobreix a continuació els millors pantalons curts de bàsquet Nike per a nen/a.
1. Pantalons curts Nike Dri-FIT Elite 23
Els pantalons curts de bàsquet Nike Elite 23 per a nen/a, ideals per a un partit improvisat o un torneig de cap de setmana, inclouen la característica tecnologia Dri-FIT. El material lleuger gestiona la suor i ofereix comoditat i frescor quan corren per la pista.
Els panells de malla aporten més transpirabilitat, mentre que l'ajust ample i relaxat facilita els moviments per fer safates. Com que aquests pantalons curts de bàsquet estan disponibles en una gran gamma de colors, pots triar-ne un que combini amb la samarreta del seu equip preferit.
2. Pantalons curts Nike Dri-FIT Elite
Senzills, elegants i dissenyats per jugar. Aquests pantalons curts de bàsquet per a nen/a són l'opció més clara si vols un model simple i pràctic. La tecnologia Dri-FIT i la cintura elàstica cenyida ofereixen una combinació funcional que els ajudarà a no distreure's als partits. El color negre dissimula la suor i la brutícia que s'hi pugui enganxar quan juguin a l'aire lliure, la qual cosa és un gran avantatge per a qui els hagi de rentar després.
3. Pantalons curts Nike DNA
Els detalls pràctics, com la butxaca amb cremallera i la cintura elàstica amb cordó, fan que aquests pantalons curts de bàsquet per a nen/a siguin una opció genial per a la pista i per al dia a dia. El logotip Swoosh brodat clàssic aporta un toc esportiu a aquest model senzill amb detalls de rivets de contrast. Si el nen o la nena prefereix una longitud més curta, el disseny amb un interior del camal de 13 cm queda per sobre dels genolls.
4. Pantalons curts Nike Dri-FIT DNA
El teixit Knit Dri-FIT lleuger és imprescindible per mantenir la transpirabilitat quan corren amunt i avall per la pista. Aquests pantalons curts de bàsquet amples per a nen/a s'han dissenyat per aportar frescor durant tot l'entrenament. La cinta de la vora de ratlles afegeix un toc clàssic, mentre que les butxaques laterals i la butxaca addicional amb cremallera permeten tenir un snack a mà.
5. Pantalons curts Nike Dri-FIT
En els entrenaments, quan posen a prova el seu joc de peus o practiquen els tirs lliures, necessitaran els millors pantalons curts de bàsquet per a nen/a per gaudir de la màxima comoditat a la pista. Aquest model ample i lleuger ho té tot per ser un bàsic. Inclouen un logotip Swoosh extragran i estan disponibles en colors clàssics perquè tinguin opcions diferents quan quedin amb amics per jugar.
6. Pantalons curts Nike Dri-FIT Elit per a infant
Per als miniatletes que segueixen els passos de Steph Curry, uns pantalons curts de bàsquet per a infant són l'opció perfecta per fer els primers driblatges. Aquest model clàssic transpirable els donarà confiança per moure's, sigui quin sigui el seu nivell.
Text: Aemilia Madden