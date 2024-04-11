Els millors pantalons i pantalons curts cargo Nike
Guia de compra
Sigui quin sigui el teu estil, descobreix aquests pantalons funcionals, aptes per a tota mena de necessitats i combinacions.
Vols fer una excursió d'un dia de senderisme o sortir a passejar per la vora del mar? Per fer activitats a l'aire lliure, els pantalons cargo són una opció molt pràctica. De fet, aquests models amples es van dissenyar originalment com a roba de treball militar (segur que et sonen els dissenys caqui amb estampat de camuflatge).
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Els pantalons cargo s'han convertit en un bàsic de la moda urbana en els darrers anys. Avui dia, es fabriquen amb diferents materials a part del típic cotó resistent. També es dissenyen amb colors que s'allunyen del caqui bàsic o del verd militar, i es combinen amb sabates de taló elegants, sabatilles o botes.
Et presentem alguns dels millors pantalons i pantalons curts cargo de Nike que t'ofereixen funcionalitat i un estil innovador.
Els pantalons cargo tàctics
Si el més important per a tu és la funcionalitat, la col·lecció Nike All Conditions Gear (ACG) és l'opció ideal. S'ha dissenyat per afrontar diferents aventures a l'aire lliure, com ara el senderisme, el ciclisme o l'escalada.
Els pantalons cargo Nike ACG Smith Summit per a home, per exemple, inclouen un teixit resistent i repel·lent a l'aigua, així com característiques pensades per al senderisme. Tenen un mosquetó integrat per a les claus o l'equipament de seguretat i, naturalment, butxaques cargo per ficar-hi totes les teves coses, com els snacks per a les excursions. El millor de tot és que els pots convertir en pantalons curts quan augmenti la temperatura gràcies a les cremalleres.
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Els millors pantalons cargo per a looks urbans
La col·lecció Nike Sportswear Essential té els millors pantalons cargo d'estil urbà per a dona. Les peces de la línia de dissenys cargo Nike Sportswear s'han fabricat amb diferents materials, com el teixit Fleece o un teixit Ripstop de mescla de cotó confeccionat amb una tècnica de tissatge que fa que sigui més resistent a les esquinçades.
Per exemple, els pantalons cargo de cintura alta i de teixit Woven lleuger s'han fet amb materials Ripstop i amb l'aspecte dels models cargo clàssics. Així i tot, l'ajust ample als camals i la cintura cenyida afegeixen un toc únic a aquests pantalons, i a d'altres de la línia Sportswear.
La cintura alta amb cordó elàstic queda genial amb un crop top. Per lluir un look monocromàtic, esportiu i elegant, combina'ls amb un bodi del mateix color i amb unes sandàlies esportives clàssiques. Si prefereixes un estil més informal i divertit, tria una dessuadora de coll rodó oversized i remata el conjunt amb una gorra de pescador.
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L'opció ideal quan vols relaxar-te
Si vols el look dels pantalons cargo, però la comoditat d'un model de xandall, els pantalons cargo Nike Sportswear Club Fleece (mira el disseny curt més avall) t'ofereixen totes dues coses. En lloc del material Ripstop, aquests tenen un teixit raspallat suau i una cintura elàstica. Són tan còmodes com els teus pantalons de xandall de teixit Fleece preferits, amb l'avantatge de tenir butxaques cargo laterals per ficar-hi els teus bàsics, com la clau, el telèfon i la cartera. Combina'ls amb una dessuadora de teixit Fleece que hi faci joc per anar o tornar del gimnàs, sortir a passejar, anar a l'aeroport o relaxar-te un dia de descans.
Alguns dels models cargo de la col·lecció són pantalons jogger i, combinats amb la part superior o el jersei adequats, et faran destacar. Així, pots gaudir de comoditat i estil alhora. Les vores elàstiques d'aquests pantalons també et permeten lluir les sabatilles. Per afegir un toc elegant però informal al look, opta per unes Nike Blazer quan tinguis plans tranquils amb els amics.
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Aposta pels pantalons curts cargo
Els mesos més càlids, els pantalons curts cargo et permeten desar-hi totes les teves coses sense patir un excés de calor. Per gaudir de la mateixa comoditat i funcionalitat que amb els dissenys de camal llarg, et suggerim els pantalons curts cargo Nike Sportswear Club per a home. S'han confeccionat amb el mateix teixit Fleece raspallat suau que els models anteriors. A més del negre i el gris típics, aquests pantalons estan disponibles en tons llampants que destaquen i creen looks atrevits en combinació amb unes sabatilles clàssiques, com les Air Max.
Si has de passar el dia a l'oficina o surts a esmorzar, els pantalons curts cargo de teixit Woven P44 Nike Life per a home són una bona opció. Tenen un disseny d'inspiració militar i, a més, s'han confeccionat amb lona de cotó Woven transpirable i resistent que t'aporta frescor els dies de calor. Remata el look funcional amb peces com una camisa de màniga curta amb botons, una jaqueta d'estil militar o un abric de treball.
Text: Kylie Gilbert