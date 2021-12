Com cal triar els millors mitjons de compressió per a running

La talla és un factor clau per comprar un parell de mitjons de compressió. En el cas de les malles de compressió mèdiques, un ajust incorrecte pot provocar dolor o blaus. Això no passa amb els mitjons de compressió per córrer, però si són de la teva talla, podràs córrer amb més comoditat. La millor manera de saber quina és la teva talla és emprovant-te uns quants parells, però si els demanes en línia, et caldrà una taula de talles.



Has de mesurar la circumferència de la part més ampla del bessó i la de la part més estreta del turmell. També hauràs de mesurar-te els peus per trobar la teva talla de sabatilles, excepte si has demanat unes mitges de compressió. Utilitza una taula de talles per trobar la talla adequada. Si tens una talla intermèdia, tria'n la més gran.