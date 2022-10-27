Les millors malles Nike per al temps fred

Guia de compra

Les malles Nike que et mostrarem a continuació s'han dissenyat per oferir comoditat quan fa fred, tant si corres amb temperatures sota zero com si vols canviar-te de roba per mirar el teu programa preferit.

Última actualització: 27 d’octubre del 2022
4 min. de lectura
Els millors leggings Nike per a quan fred

Les malles que s'han dissenyat per al fred són una peça de roba imprescindible durant l'hivern. Aquests models suaus i agradables es poden portar sols o per sota d'altres peces de roba, com ara pantalons d'esquí o faldilles, per aconseguir més calidesa.

Les malles per al fred de Nike s'adapten a una gran varietat d'activitats, com ara córrer de bon matí amb un fred geliu, baixar pistes d'esquí o descansar al sofà. Segueix llegint per descobrir el parell ideal per a tu.

Contingut relacionat: Les millors jaquetes i armilles de running Nike per a tota la temporada

  1. 1.Malles de cintura mitjana Nike Therma-FIT One

    Els millors leggings Nike per a quan fred

    Aquesta peça presenta totes les característiques que haurien de tenir unes malles de running càlides i agradables: la tecnologia Nike Therma-FIT, que gestiona l'escalfor natural del cos quan fa fred, un teixit resistent que no transparenta, i un ajust cenyit que s'adapta al cos. També incorporen dues butxaques ocultes a la cintura per desar un clauer o un telèfon intel·ligent.

  2. 2.Malles de running Nike Storm-FIT Phenom Elite

    Els millors leggings Nike per a quan fred

    Les malles de running Nike Storm-FIT Phenom Elite Running Tights són essencials per córrer quan plou, fa vent o, simplement, fa molt de fred. Aquesta part inferior està confeccionada amb un teixit repel·lent a l'aigua i resistent al vent, alhora que presenta un disseny especial de teixit Knit a la part posterior dels camals per oferir més transpirabilitat.

    A més, incorporen cinta reflectora perquè et vegin millor a la carretera o al camí. Recorda que, encara que les malles s'hagin dissenyat per resistir les inclemències meteorològiques, hi ha vegades que és millor quedar-se a la cinta de córrer.

  3. 3.Nike Pro Therma-FIT ADV

    Els millors leggings Nike per a quan fred

    Aquesta part inferior presenta un disseny resistent amb subjecció i un folre interior de teixit Fleece suau. Això fa que siguin ideals per practicar senderisme quan fa fred o per combinar-la amb altres peces de roba. També incorporen la tecnologia Therma-FIT per mantenir la calidesa quan baixen les temperatures.

  4. 4.Malles de running Nike Dri-FIT AeroSwift

    Els millors leggings Nike per a quan fred

    Els corredors d'elit necessiten unes malles lleugeres i transpirables per al fred. Les malles Nike AeroSwift s'han dissenyat per adaptar-se als moviments del cos en cada trepitjada. La cintura Flyvent amb perforacions ofereix ventilació addicional i el material de canalé especial afavoreix el refredament. El folre integrat especial i el teixit ferm fan que siguin perfectes per resistir la gelor.

    Contingut relacionat: El millor equipament de Nike Football per al fred

  5. 5.Malles de running Nike Dri-FIT Challenger

    Els millors leggings Nike per a quan fred

    Les malles Nike Dri-FIT Challenger són una part inferior ideal tant per entrenar-se com per al dia a dia. Incorporen una cintura elàstica amb revestiment i un cordó exterior per oferir un ajust personalitzable, a més de la tecnologia Dri-FIT per capil·laritzar la suor de la pell. El teixit Nike Power proporciona subjecció i aïllament amb molta elasticitat.

  6. 6.Malles de running Nike Repel Challenger

    Els millors leggings Nike per a quan fred

    Les malles Nike Repel Challenger mantenen la calidesa i la transpirabilitat encara que el temps canviï de sobte. Cada peça està confeccionada amb un teixit suau, elàstic i repel·lent a l'aigua per mantenir la concentració en la ruta i evitar que hagis d'ajustar el conjunt constantment.


    Text: Julia Sullivan

Publicat originalment el: 18 d’octubre del 2022

Històries relacionades

  • El millor equipament de running d'hivern Nike per comprar ara

    Guia de compra

    El millor equipament de running d'hivern Nike per comprar ara

  • La millor roba d'entrenament Nike d'hivern

    Guia de compra

    Què pots portar per entrenar-te a l'exterior quan fa fred

  • Els millors leggings d'entrenament per a dona

    Guia de compra

    Els millors leggings d'entrenament Nike per a dona

  • El millor equipament de golf Nike per al fred

    Guia de compra

    Aquests bàsics Nike no deixaran que el fred t'impedeixi jugar a golf

  • Els cinc millors leggings Nike de color rosa per a qualsevol entrenament

    Buying Guide

    Pink Nike Leggings Suitable for Every Workout