Els millors guants de Nike Football que pots portar aquesta temporada
Guia de compra
Des del material adherent fins al disseny regulable i transpirable, et convidem a veure la tecnologia de guants de Nike Football que pot millorar el teu joc fins a un nivell superior.
Per donar-ho tot al camp, cal dedicació i preparació: aixecaments, exercicis per millorar el joc de peus i una nutrició adequada només són algunes de les coses que pots fer per portar les teves habilitats al següent nivell.
Quan arriba el gran dia, és important tenir l'equipament adequat i, sobretot, uns guants que et proporcionin l'ajust que necessites en funció de la teva posició al camp. A continuació, t'ajudem a trobar els millors guants de Nike Football que pots portar aquesta temporada i et donem consells per optimitzar el teu rendiment mentre jugues.
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Els millors guants de Nike Football
1.Per córrer amb la pilota: els guants de futbol americà Nike D-Tack
Per als corredors és molt important comptar amb enconxat a l'exterior de les mans per reduir els cops que reben mentre esquiven els placatges i maniobren per deixar enrere la defensa. Els guants Nike D-Tack protegeixen la part exterior de les mans amb el seu enconxat perquè puguis donar-ho tot jugada rere jugada.
A més, ofereixen un avantatge molt important a l'hora de mantenir la pilota entre les mans: els palmells adherents estan confeccionats amb un 24 % de goma, cosa que proporciona una superfície amb una adherència natural que t'ajudarà a rebre i protegir la pilota durant tota la temporada (fins i tot en condicions humides).
2.Per a les agafades amb una mà: els guants de futbol americà Nike Vapor Jet
Les agafades amb una mà que fan les superestrelles del futbol americà requereixen qualitats atlètiques, destresa i talent, però portar uns guants de màxima qualitat també ajuda. Els guants de receptor de Nike Football amb tecnologia Magnigrip+, com ara els Nike Vapor Jet 7.0, incorporen una combinació de polièster, silicona i elastà.
Quan els portes, ofereixen una sensació d'elasticitat que et permet moure i flexionar els dits. Però, quan arriba el moment d'agafar la pilota, també ofereixen adherència i tracció perquè puguis fer agafades triomfals.
També incorporen perforacions als dits per millorar la transpirabilitat i una vora regulable perquè puguis gaudir d'un ajust personalitzat.
3.Per mantenir a ratlla el fred: els guants de futbol americà Nike Sideline
Si no pots sentir els dits, difícilment podràs agafar la pilota. Quan comença a fer un fred que pela i estàs esperant per tornar al partit, posa't uns guants Nike Sideline per mantenir l'escalfor a les mans.
Incorporen un folre de teixit Fleece per oferir la màxima calidesa, i els palmells estan fabricats amb pell d'ovella duradora. El tancament amb veta adherent regulable al canell també t'ajudarà a plantar cara al fred.
4.Per als atletes més petits: els guants de futbol americà Nike Superbad i Nike Shark
Els guants Nike Vapor Jet i Nike D-Tack estan disponibles en talles per a nens i nenes perquè els més petits de la casa puguin equipar-se com els professionals. A més, si volen lluir un estil increïble, et recomanem els guants infantils Nike Superbad i Nike Shark.
Tots dos incorporen el material Magnigrip als palmells per oferir una agafada segura. A més, els guants Nike Superbad presenten una capa d'enconxat flexible i lleuger a la part posterior de la mà i als dits. Deixa que el teu petit atleta triï el disseny que li faci sentir millor al camp.
Text: Greg Presto