Els millors banyadors Nike d'una peça per a dona

Els millors banyadors Nike d'una peça
Guia de compra
Tant si t'agraden els de colors divertits com els que tenen formes i estils exclusius, aquí tens els millors banyadors Nike d'una peça.
Si has estat buscant un banyador d'una peça únic i còmode, estàs de sort. Els banyadors Nike d'una peça ofereixen dissenys funcionals per portar-los cada dia a la platja o als entrenaments a la piscina.
Dins de la col·lecció Nike Swim, trobaràs models cridaners, conjunts esportius amb subjecció addicional, opcions atrevides amb menys protecció a l'esquena i molt més.
Com pots triar el banyador d'una peça perfecte per a tu
Abans de triar el disseny que et vagi millor, pensa què vols que el teu nou banyador t'ofereixi. Per exemple, si estàs buscant un banyador que sigui funcional per fer natació a la piscina, opta per un disseny d'una peça amb teixits de rendiment com Nike HydraLock, que proporciona un ajust lleugerament compressiu per oferir subjecció durant les activitats aquàtiques.
La col·lecció Nike Swim té models per a tota classe de cossos i objectius. A continuació, trobaràs els millors banyadors d'una peça Nike per a dona.
1.Banyador amb obertures: Nike Party Dots
Nike ofereix banyadors amb obertures de diferents estils, colors i formes. El banyador d'una peça Nike Party Dots està confeccionat amb materials reciclats en un 75 % i ofereix subjecció lleugera al pit, cosa que el fa perfecte per a activitats a l'aigua d'impacte baix o sense impacte, com ara la natació o el surf de rem.
Aquest model inclou un folre per millorar l'ajust i la protecció, i té mitja cremallera davantera que pots regular al teu gust. Té una esquena suggeridora i un disseny de cama alta que queda per sobre dels malucs. Quan te'l provis, assegura't de moure't per tal de trobar l'ajust que necessites.
2.Banyador esportiu amb disseny de cama alta: Nike Sneakerkini
Com el seu nom indica en anglès, aquest model d'una peça amb un detall de cintes al davant està inspirat en sabatilles Nike icòniques. El banyador d'una peça Nike Swim Sneakerkini U-Back té un disseny de cama alta que queda per sobre dels malucs. És perfecte per portar-lo a qualsevol aventura a la platja o la piscina aquest estiu, sigui per relaxar-te o per nedar.
3.Per als esports aquàtics d'alta intensitat: Nike HydraLock Sculpt
El banyador Nike HydraLock Sculpt està dissenyat específicament per ajudar-te a aconseguir el millor rendiment en els entrenaments aquàtics intensos. Està confeccionat amb teixit HydraLock, que ofereix una subjecció ferma amb un ajust entallat i compressiu.
El banyador HydraLock Sculpt inclou panells laterals anatòmics i proporciona una subjecció alta a la part superior del cos. La subjecció ferma i els teixits tècnics són una garantia per nedar, jugar a vòlei platja o fer qualsevol activitat a l'aigua sense distraccions.
4.Estil cridaner: Nike Color Block
Aquest banyador d'una peça és elegant i innovador amb un disseny amb blocs de color que destaca. Ofereix una subjecció lleugera perquè et moguis còmodament durant les teves activitats aquàtiques preferides. El banyador té una part inferior suggeridora i un disseny de cama alta. A més, està folrat per aportar una protecció suau amb subjecció.
5.Banyador sense tirants: Nike SolidVols reduir les marques del banyador a les espatlles quan et bronzegis? El model d'una peça Nike Solid Lace-Up Bandeau et dona l'opció de treure els tirants. Pots portar-los per nedar i després treure-te'ls per prendre el sol.
Aquest banyador ofereix una subjecció lleugera al pit i té un cordó ajustable que es lliga a l'esquena per mantenir la peça a lloc. Igual com molts dels models d'una peça Nike, aquest té una part inferior suggeridora i un disseny de cama alta.
Text: Claire Tak