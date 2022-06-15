Els millors banyadors Nike per a home
Guia de compra
Des dels boardshorts clàssics als pantalons curts de colors, la col·lecció de bany Nike per a home t'ofereix banyadors per passar el dia a la piscina o a la platja.
Si ja estàs fent plans per anar a la platja amb els amics aquest estiu, fer llargs a la piscina o provar un esport aquàtic nou, necessitaràs un banyador òptim. La col·lecció de bany Nike ofereix una varietat de banyadors per a qualsevol aventura de l'estiu, amb opcions de 13, 18 i 23 cm i un munt de colors i patrons per triar.
Els banyadors Nike estan confeccionats amb teixits de rendiment que es mouen amb tu, s'assequen ràpidament i t'ofereixen comoditat i protecció. Descobreix els millors models de banyador Nike per a home.
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1.Més longitud i comoditat elàstica: banyadors de 23 cm
Els banyadors Nike clàssics amb un interior del camal de 23 cm ofereixen una protecció completa i estan disponibles en una varietat d'estampats vistosos. La cintura elàstica i el cordó exterior proporcionen una comoditat regulable. A més, els detalls de disseny (com ara els orificis de ventilació als camals que afavoreixen l'assecat ràpid i el folre incorporat per a més comoditat i subjecció) fan que aquest model destaqui.
Les butxaques laterals amb interior de malla drenen l'aigua i la butxaca amb cremallera proporciona espai addicional (però, no t'oblidis de treure el mòbil de la butxaca abans de saltar a la piscina!).
2.La longitud ideal: banyadors de 18 cm
Si no t'agraden els dissenys de longitud completa fins als genolls, però vols una protecció superior a la que ofereixen els models més curts, et recomanem els banyadors de 18 cm Nike. Normalment, aquestes peces arriben fins a un parell de centímetres per sobre dels genolls i et permeten moure't amb llibertat i comoditat sense mostrar massa pell, si prefereixes un estil més discret. Com la versió de 23 cm, aquest banyador incorpora un folre de malla, una cintura elàstica, un cordó exterior i butxaques.
3.Versatilitat per a tot el dia: pantalons curts híbrids de 23 cm
Amb uns pantalons curts híbrids Nike pots passar fàcilment de l'aigua a la taula. Els pantalons curts híbrids de 23 cm Nike Merge incorporen una cintura fixa amb un tancament amb botó, una bragueta amb cremallera i un cordó interior perquè s'assemblin a uns pantalons curts normals. Però el material Dri-FIT, l'interior de les butxaques de malla i els detalls perforats afavoreixen el drenatge de l'aigua fan que aquests pantalons curts siguin una opció ideal per a les activitats aquàtiques.
4.Llibertat de moviment total: banyadors de 13 cm
Els banyadors de 13 cm, el model més curt de Nike per a home, arriben fins a la meitat de les cuixes. A més, incorporen un eslip de malla, una cintura elàstica i butxaques, incloent-hi una amb tancament de veta adherent per desar-hi els objectes petits imprescindibles.
5.Alt rendiment per a nadar: banyador tipus malla i banyador eslip Nike
Els banyadors tipus malla Nike estan dissenyats per oferir-te la màxima velocitat mentre nades, amb un disseny anatòmic que redueix l'arrossegament a l'aigua. El teixit Nike HydraStrong és durador i resistent. Hi ha una butxaca interior a la part frontal per oferir més subjecció, costures planes per evitar el fregament i cordons per regular l'ajust.
Els banyadors tipus malla Nike estan disponibles en dues longituds (una que arriba fins als genolls i altra que arriba fins a meitat de la cuixa). A més, estan dissenyats per resistir les sessions de natació llargues a la piscina o ajudar-te a completar el proper triatló.
Els banyadors eslips també poden ser una bona opció. Com els models tipus malla, els banyadors eslips Nike estan confeccionats amb teixit HydraStrong i incorporen un cordó interior, costures planes i folre a la part frontal per mantenir-ho tot a lloc.
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Text: Greg Presto