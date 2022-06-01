Els millors banyadors Nike per a dona, tant per nedar com per relaxar-se a la piscina
Guia de compra
Els banyadors Nike per a dona, des dels models d'una sola peça inspirats en sabatilles fins als biquinis reversibles, s'adapten a qualsevol ambient de platja o piscina.
Els millors dies de platja o piscina comencen amb bon temps i el banyador ideal. Si busques un banyador còmode, pensa primer per a què el vols: fer natació, descansar a la piscina o surfejar a la platja.
Els banyadors Nike per a dona estan disponibles en una gran varietat d'estils i ajustos per a qualsevol activitat a l'aigua. T'expliquem què cal tenir en compte a l'hora de comprar un banyador Nike.
Banyadors d'una peça
A la col·lecció Nike Swim per a dona trobaràs banyadors d'una peça perfectes per a activitats d'alta intensitat com la natació. Per exemple, el banyador Nike Fastback té uns tirants amples que ofereixen un ajust ferm, així com una protecció estàndard a la part inferior i costures planes per reduir el fregament.
D'altra banda, el banyador d'una peça Solid Lace-Up Bandeau ofereix una subjecció més lleugera al pit, inclou un tirant extraïble, mentre que la part inferior té un disseny de cama alta per mostrar una mica més de pell.
Banyadors de dues peces
Combinar diverses parts superiors i inferiors de biquini és una manera divertida de lluir la teva col·lecció de banyadors. Nike Swim ofereix diversos models pel que fa a la part superior, com ara bandós, models amb tancament a l'esquena, tanquinis, bralettes, dissenys reversibles i, fins i tot, "midquinis" d'escot rodó per oferir un estil intermedi entre un biquini i un tanquini.
Pots escollir entre diverses parts inferiors que facin joc amb cada part superior. Tenim dissenys de cintura alta, més suggeridors o d'ajust estàndard. Si busques més protecció per a determinades activitats a l'aigua, Nike també ofereix banyadors en forma de pantalons curts de cintura alta i una llargada de l'interior del camal de 15 cm.
Subjecció
Tot i que trobar la subjecció adequada per als pits pot ser complicat en el cas dels banyadors, cal tenir-ho en compte, sobretot si vols practicar activitats d'alt impacte com el voleibol de platja. Si busques una part superior de banyador de subjecció alta, fixa't en els tirants regulables i les copes.
Ajust
Quan hagis de triar un banyador, l'ajust és fonamental. La peça ha de ser còmoda i s'ha de mantenir a lloc quan saltes a la piscina. Si el banyador és massa cenyit, se't clavarà a la pell i et restringirà el moviment, i si és massa ample, et penjarà i caurà quan absorbeixi aigua.
Si vols comprar un nou model, dona un cop d'ull a la guia de talles de banyadors Nike i mesura't abans d'escollir un model si no n'estàs segura. T'expliquem com pots fer-ho:
- Pit: mesura la part més ampla del pit amb la cinta mètrica en horitzontal.
- Cintura: pren-te la mida de la part més estreta (normalment, on el cos gira cap als costats) amb la cinta mètrica en horitzontal.
- Malucs: pren-te la mida de la part més ampla dels malucs amb la cinta mètrica en horitzontal.
- Tors: pren mides començant per la part més alta de l'espatlla (entre la part baixa del coll i l'articulació de l'espatlla). Passa la cinta per sobre la part més ampla del pit i entre les cames, i torna-la a apujar fins al punt d'inici.
Consell: si les teves mides dels malucs i de la cintura corresponen a dues talles diferents, demana la talla que correspongui a la mida dels malucs.
Text: Emilia Benton