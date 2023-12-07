Els millors abrics d'hivern Nike per a home
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Des de parques aïllants fins a peces de teixit Fleece apelfat: aquests abrics per a home s'han dissenyat per superar el mal temps de l'hivern.
Els millors abrics d'hivern Nike per a home estan confeccionats amb diferents teixits i ofereixen models perfectes per a diverses condicions atmosfèriques: des dels dies una mica frescs i amb pluja fins a les grans tempestes i la gelor extrema.
Dona una ullada als millors abrics d'hivern per a home, dissenyats per proporcionar molta calidesa i protecció en tota mena de condicions hivernals.
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Els millors abrics d'hivern Nike per a home
1. Parques
Ideals per a: tempestes d'hivern fortes o fred extrem
Les parques Nike presenten un disseny més llarg que normalment arriba fins als genolls o la meitat de les cuixes, cosa que les fa especialment ideals per resistir les tempestes o les temperatures molt baixes. En la col·lecció Nike Sportswear, trobaràs models que combinen cobertures exteriors resistents i repel·lents a l'aigua amb folres interiors aïllants que ajuden a retenir l'escalfor natural del cos.
Si vols la protecció i la suavitat definitives, dona un cop d'ull al model Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner, que inclou aïllament PRIMALOFT® Thermoplume, una capa exterior mat que manté a ratlla la pluja i tecnologia Nike Storm-FIT, dissenyada per resistir el vent i les precipitacions.
2. Jaquetes embuatades
Ideals per a: esports d'hivern i activitats del dia a dia
Una jaqueta embuatada és lleugera i està optimitzada per mantenir la calidesa, així que és un bàsic d'hivern a qualsevol lloc amb clima fred. La jaqueta Nike Sportswear Therma-FIT Repel, per exemple, inclou una cobertura exterior repel·lent a l'aigua que evita que la pluja lleugera s'acumuli al teixit, a més d'un farciment de plomes que ofereix calidesa sense afegir-hi pes. És perfecta per moure't quan fa fred.
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3. Jaquetes de teixit Fleece
Ideals per a: temperatures lleugerament fresques
Si vols la calidesa d'un abric d'hivern tradicional sense el volum, opta per una jaqueta de teixit Fleece Nike o una capa exterior lleugera. La dessuadora amb caputxa i cremallera completa Nike Sportswear Tech Fleece té una caputxa gran de quatre panells i butxaques amb cremallera a les mànigues per evitar que les teves coses es mullin. També és lleugera i ampla, així que pots posar-te-la en combinació amb altres peces.
4. Jaquetes per a la pluja i el fred
Ideals per a: pluja, aiguaneu o neu
Els dies hivernals i humits en què no pots deixar de sortir a córrer, fer senderisme o caminar, les jaquetes per a la pluja i el fred Nike són molt pràctiques, però assegura't d'anar amb compte i procura fer-te visible en tot moment.
Molts dels abrics de la col·lecció estan confeccionats amb una cobertura impermeable o repel·lent a l'aigua perquè la humitat llisqui per sobre del teixit fàcilment. Combina aquestes jaquetes amb parts superiors Nike Dri-FIT amb gestió de la humitat per absorbir la suor quan augmenti la intensitat.
5. Paravents per al fred
Ideals per a: dies de vent
Els paravents Nike per al fred inclouen un teixit lleuger i durador dissenyat per repel·lir les ràfegues de vent gelat, així que són imprescindibles per als dies d'hivern ventosos.
El model Nike Sportswear Windrunner, per exemple, té una obertura a l'esquena per millorar la transpirabilitat en fer exercici, a més d'una caputxa amb un cordó regulable per evitar que l'aire fred hi entri.
Text: Julia Sullivan