L'equipament Nike per entrenar a casa que has de provar

L'equipament Nike per entrenar-te a casa que has de provar
Guia de compra
Compra aquests bàsics per al teu proper entrenament a casa.
Si vols afegir més moviment a la teva rutina, hi ha molts entrenaments que pots fer a casa: des d'entrenaments de baixa intensitat, com ara el ioga o els exercicis de mobilitat, fins a entrenaments més intensos, com l'entrenament d'intervals d'alta intensitat, conegut com a HIIT, i l'entrenament de força.
L'escalfament i el refredament són importants, però també cal que tinguis l'equipament adequat per aprofitar al màxim l'entrenament i la recuperació. Si estàs a punt per començar a construir el teu gimnàs a casa, sigui gran o petit, o si vols augmentar la col·lecció d'equipament que ja tens, et suggerim invertir en aquests bàsics que t'expliquem a continuació. Cada peça d'equipament té com a objectiu afavorir els moviments que facis durant una rutina d'entrenament, centrant-se en la mobilitat, l'entrenament de força i la recuperació.
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4 peces d'equipament Nike per entrenar-se a casa
1.Banda de resistència circular Nike
Si trobes que les bandes de plàstic petites tradicionals t'estrenyen les cames mentre entrenes o no són prou resistents, una banda de resistència circular és una bona alternativa. Pots utilitzar-la durant l'escalfament per afegir dificultat als moviments com ara els desplaçaments laterals o durant l'entrenament per assegurar-te que mantens la postura correcta. Per exemple, quan facis esquats, pots posar-te la banda de resistència al voltant dels quàdriceps. Recorda que has d'empènyer els genolls cap a fora, contra la banda de resistència.
2.Eines de recuperació Nike
Hi ha moltes eines que poden ajudar amb la recuperació, com ara els rodets d'escuma, espàtules per als músculs o bastons de massatge. Tanmateix, si vols treballar zones de difícil accés i penetrar en més profunditat als teixits d'aquests músculs, com per exemple per relaxar el psoes, necessitaràs algun objecte petit i rodó, com una pilota de recuperació. Pot ajudar a relaxar els músculs tensats de qualsevol part del cos i, com que no és gaire gran, es pot transportar fàcilment.
Prova de passar-te aquesta pilota pels peus abans i després dels entrenaments per preparar el teixit i els tendons abans de l'exercici i augmentar-ne el flux sanguini després.
3.Banda de resistència Nike
Les bandes de resistència són unes peces d'equipament d'eficàcia demostrada i te les pots emportar allà on vagis, tant si t'entrenes a l'aire lliure com si ho fas còmodament a casa o fins i tot a l'habitació d'un hotel. Pots utilitzar-les per fer entrenaments de cos complet o, si vols dividir l'entrenament en dos, per entrenar la part inferior del cos, per exemple. A més, les pots incorporar en una gran varietat de modalitats d'entrenament per augmentar-ne la intensitat i la dificultat.
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4.Estora d'entrenament Nike 2.0
Una estora de ioga és una eina molt versàtil: tant la pots fer servir per a una sessió de ioga com per posar a prova la teva força i estabilitat amb un entrenament de Pilates o per fer exercicis de recuperació. Ofereix amortiment per als canells mentre fas postures com la del gos mirant avall perquè puguis concentrar tota l'energia en l'entrenament. Quan hagis acabat de fer-la servir, només cal que l'enrotllis per desar-la.
Text: Tamara Pridgett