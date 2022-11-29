El millor equipament Nike per a animació

10 bàsics d'equipament Nike per fer animació
Guia de compra
Fes giravolts, llança objectes i agafa'ls amb seguretat amb el millor equipament per a animació de Nike.
Tant en una competició d'animació com a la banda del camp durant un partit emocionant, els animadors i les animadores han de captivar al públic mentre fan una activitat atlètica intensa. Aquesta combinació d'habilitats requereix un equipament d'alt rendiment per ajudar els atletes a triomfar a l'estora, la pista o al camp.
Completa la teva col·lecció d'equipament per a animació (o troba el regal perfecte per a una persona que practiqui aquesta activitat) amb aquests bàsics Nike per a atletes de totes les edats.
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El millor equipament per a animació de Nike
1. Pantalons curts de compressió
Un equipament de compressió amb gestió de la suor i que eviti les distraccions és un bàsic imprescindible per a animadors i animadores. Els pantalons curts Nike Pro, per exemple, inclouen un teixit elàstic amb subjecció que es manté a lloc durant els giravolts, les puntades de peu i els salts.
Els millors pantalons curts per a animació també tenen tecnologia Nike Dri-FIT per gestionar la suor i ajudar qualsevol atleta a mantenir la frescor i la transpirabilitat durant els moviments més intensos.
2. Sabatilles de training
Les millors sabatilles per a animació tenen amortiment suau i reactiu sota el peu i una tracció multidireccional a la sola per oferir subjecció durant el gran ventall de moviments que es fan a les animacions.
Tant les Nike SuperRep com les Nike Metcon són sabatilles dissenyades per oferir estabilitat als peus durant moviments ràpids i intensos en diverses direccions, per tant, són una opció perfecta per satisfer les exigències de l'animació.
Per a atletes joves que vulguin unes sabatilles versàtils per a diversos esports, tria unes sabatilles de tenis o un model multiús per al gimnàs, com les Nike Omni Multi-Court, que estan dissenyades per a diverses superfícies i activitats.
3. Llaços, gomes i lligacues
Els llaços i les lligacues moltes vegades són una peça fonamental de l'uniforme d'animació. Escull entre una àmplia varietat de teixits, patrons i tons per combinar amb el look exclusiu del grup.
4. Bossa d'esport
Les bosses d'esport Nike, que estan disponibles en una gran varietat de colors, són un accessori necessari per fer animació, sobretot en el cas de persones que viatgen per anar a competicions i partits.
La bossa d'esport Nike Gym Club Training, té una capacitat de fins a 24 litres per desar-hi equipament d'animació com sabatilles de training, accessoris, peces bàsiques per a l'uniforme i snacks. Les bosses d'esport Nike estan fetes amb un teixit durador que resisteix l'abrasió i els esquinços perquè durin diverses temporades.
5. Ampolla d'aigua
Les ampolles d'aigua Nike estan disponibles en diverses mides i tipus de becs. Des d'ampolles de 2 litres per a entrenaments llargs i dies sencers de competicions fins a dissenys lleugers de mig litre, les ampolles d'aigua reutilitzables són un bàsic fonamental per mantenir la hidratació.
6. Sostenidors esportius
No hi ha un model de sostenidors esportius que li vagi bé a totes les animadores. Algunes atletes prefereixen uns sostenidors esportius de subjecció baixa que abracin el cos còmodament mentre que altres s'estimen més un model de subjecció mitjana o alta per reduir el moviment dels pits i tenir més compressió.
Els sostenidors esportius Nike s'adapten a una gran varietat de preferències. Compra models amb subjecció lleugera, mitjana i alta en talles per a adultes i nenes.
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7. Eines per a la recuperació i l'entrenament de força
Després de les llargues sessions a l'estora, les eines per a la recuperació Nike (que inclouen rodets d'escuma, pilotes i pals de massatge) poden servir per relaxar els músculs que has treballat amb intensitat. També tenim eines de resistència, com barres per a flexions o bandes de resistència, que t'ajuden a entrenar la força fora de l'estora.
8. Parts superiors de training
Des de parts superiors cenyides de compressió fins a samarretes amples de cotó, les parts superiors de training per a animació estan disponibles en una gran varietat d'estils i preferències d'ajust. El més important d'una part superior per a animació, independentment de l'estil, és que estigui feta amb Nike Dri-FIT, un teixit d'alt rendiment que fa que la suor s'assegui ràpidament.
9. Conjunts
Mantén la calidesa durant l'hivern amb un conjunt agradable que faci joc amb els colors de l'equip. Els conjunts que fan lloc Nike Sportswear Club Fleece inclouen jerseis de coll rodó i pantalons de xandall disponibles en una gran varietat de colors. A més, tots tenen un folre de teixit Fleece suau amb aïllament perfecte per portar durant l'escalfament o el refredament.
10. Jaquetes i armilles de training
Quan faci fred durant els partits i les competicions, equipa't amb una jaqueta Nike dissenyada per fer esport. Les jaquetes i les armilles de Nike Training estan fetes amb teixits lleugers i elàstics que gestionen la suor i amb un ajust sense restriccions perquè puguis entrenar-te mentre et protegeixes del fred.
Text: Julia Sullivan