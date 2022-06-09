El millor equipament Nike per a natació

Sis bàsics Nike per començar a nedar
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Equipa't per a la pròxima vegada que vagis a nedar amb l'equipament de natació Nike i aprofita l'entrenament al màxim.
Nedar és un molt bon exercici de cos complet i cardiovascular que et permet augmentar el ritme cardíac tot evitant l'impacte del running. Així doncs, és una opció de cross-training molt efectiva. Quan nedes, gaudeixes dels avantatges de l'exercici aeròbic d'alta intensitat sense carregar el cos en excés.
Tant si estàs aprenent a nedar i comences a seguir una rutina de fer piscines com si vols complementar el teu pla d'entrenament amb exercicis de natació puntualment, amb només un banyador no en tindràs prou per destacar a l'aigua. A continuació et proposem sis bàsics d'equipament de natació per entrenar-te a la piscina.
1.Banyador
Encara que podries entrenar-te amb la majoria dels banyadors, fer un entrenament de natació amb una peça d'ajust adequat i amb subjecció que no caigui quan et capbussis o facis un viratge és molt millor. Per a dona, recomanem un banyador d'una peça amb un ajust cenyit o una part superior de biquini amb una subjecció adequada. Per exemple, la part superior de biquini d'esquena creuada Nike per a dona incorpora una malla transpirable i copes extraïbles i perforades per aportar subjecció i un assecament ràpid.
Per a home, si es vol tenir una mica més de resistència a l'aigua, recomanem un banyador normal. Només cal comprovar que el cordó estigui ben ajustat abans de capbussar-se. Si es vol tenir menys resistència a l'aigua, recomanem un banyador de competició amb un ajust cenyit o bé un banyador de tipus eslip.
2.Ulleres
Les ulleres de natació són bàsiques per evitar que l'aigua es fiqui als ulls. La col·lecció de bany Nike inclou ulleres per a home, dona i nen/a en una gran varietat de colors, a més de fundes d'ulleres de natació per protegir-les de rascades. Si vols nedar en una piscina exterior o en aigües obertes, tria unes ulleres tintades per reduir l'enlluernament i l'exposició als raigs ultraviolats. En molts models es pot personalitzar el pont del nas per aconseguir l'ajust ideal.
3.Gorra de natació
El clor que hi ha a les piscines pot acabar ressecant i malmetent els cabells. Així doncs, recomanem fer servir una gorra de natació per protegir els cabells. A més, les gorres de natació redueixen la resistència a l'aigua i eviten que els cabells acabin a la cara, als ulls i a la piscina. Nike ofereix gorres de natació de silicona en diferents colors, a més d'una talla més gran per a les persones que tenen els cabells llargs o sense tractar. El hijab de natació Nike Victory per a dona ofereix més protecció, a més d'una banda elàstica interior per mantenir els cabells a lloc.
4.Taula de natació o flotador de cames
Si vols millorar les teves sessions de natació, pots fer servir una taula de natació per practicar els cops de peu, a més de reforçar les cames i la part superior del cos. Nike ofereix una taula de natació compacta i fàcil de transportar que també és un flotador de cames: pots posar-te-la entre les cames per surar mentre et concentres en la forma física i la part superior del cos.
5.Aletes de natació
Les aletes de natació són una peça d'equipament que pot canviar l'estil d'un entrenament de natació i optimitzar l'eficiència i la velocitat dels cops de peu. Les parts rugoses dels laterals de les pales es combinen amb parts més suaus i flexibles per crear la màxima propulsió a cada cop de peu. La puntera oberta amb ranures a la punta de la pala aporta un ajust còmode. Nike ofereix una selecció d'aletes de natació elegants i negres amb detalls de colors brillants.
6.Bossa d'equipament
Et recomanem que facis servir una bossa per dur la tovallola, el banyador, les ulleres i la resta de l'equipament de natació. Nike ofereix diverses bosses de natació dissenyades per desar-hi l'equipament de natació necessari. A més, incorporen orificis per deixar sortir l'aigua; d'aquesta manera, el banyador, la tovallola i la resta de l'equipament s'eixugaran de pressa, encara que siguin dins la bossa.
Text: Emilia Benton