Els millors anoracs Nike que pots comprar ara mateix
Guia de compra
Aquestes jaquetes esportives resistents a l'aigua combinen estil i funcionalitat per al dia a dia.
Els anoracs, lleugers i funcionals, han demostrat ser un bàsic d'armari gràcies al seu estil esportiu i ajust còmode.
Els anoracs Nike estan disponibles en diferents longituds, des de dissenys cropped fins a models fins a mitja cuixa. Alguns ofereixen looks retro amb colors alegres i d'altres són més contemporanis i elegants en negre. Molts inclouen una butxaca de cangur gran a la part davantera per mantenir les mans càlides o desar-hi les coses bàsiques.
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Per a més versatilitat, tria anoracs lleugers amb característiques com panells de malla per afavorir la ventilació. Si vols una opció més càlida, opta per un anorac amb folre per gaudir de comoditat els dies freds.
Dona una ullada als millors anoracs Nike per a home i per a dona a continuació.
Anoracs Nike Sportswear
La col·lecció Nike Sportswear, inspirada en la roba esportiva clàssica de bàsquet i atletisme, està dissenyada per portar-la al sofà i a les pistes. Els anoracs Nike Sportswear són informals, esportius i versàtils.
Les jaquetes de la col·lecció ofereixen un ajust espaiós i oversized ideal per combinar-lo amb altres peces i moure't com vulguis. La funcionalitat és clau en tots els models, i alguns tenen una caputxa plegable, mentre que d'altres es poden plegar dins de la seva butxaca si necessites treure't una capa.
Anoracs Nike ACG
Els anoracs amb propietats resistents a l'aigua estan pensats per a l'aire lliure. Els models Nike All Conditions Gear (ACG) s'han dissenyat i provat a les regions més plujoses del nord dels Estats Units.
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Aquests anoracs incorporen tecnologia Storm-FIT per oferir una jaqueta completament impermeable i resistent al vent, prou duradora per a totes les teves aventures. Les costures segellades i les vetes adherents als punys mantenen l'aigua a ratlla, i els cordons elàstics de la vora i el coll es poden cenyir si fa vent.
Anoracs Nike Dri-FIT
Els anoracs amb tecnologia Nike Dri-FIT estan fabricats amb un teixit de polièster que gestiona la humitat i és transpirable. S'han dissenyat per oferir comoditat en qualsevol ocasió, sigui entrenant-te o relaxant-te.
Text: Hannah Singleton