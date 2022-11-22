Els millors detallets Nike per a home

Els vuit millors detallets Nike per a home
Guia de compra
De corretges per a rellotges a gorres sense visera, en aquesta llista hi trobaràs les idees de detalls que necessites.
A vegades, els petits detalls són els que acaben resultant més útils i significatius. Tant si compres per a un familiar, un nen o algú important per a tu, aquí trobaràs diverses opcions de regals petits de Nike que s'ajustaran a les seves necessitats, els seus interessos i la seva personalitat.
Continua llegint per descobrir idees de detallets Nike per a home.
Els vuit millors detallets Nike per a home
1. Equipament Nike per fer exercici a casa
Per a un home que prefereix entrenar-se a casa, pots triar entre diversos materials bàsics petits per completar el seu gimnàs domèstic. Les minibandes de resistència es venen en paquets de tres: resistència lleugera, mitjana i alta.
També pots optar per un parell de suports per fer flexions Nike, amb una base antilliscant i mànecs suaus i ergonòmics. Per al final de l'entrenament, li pot anar bé una pilota de recuperació Nike per treballar els músculs concrets que necessiten un massatge.
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2. Corretja per a rellotge Nike
Si l'home a qui fas el regal fa servir un Apple Watch, pot ser un bon moment per comprar-li una corretja nova. Les corretges esportives Nike estan confeccionades amb un teixit de nylon transpirable o bé amb un fluoroelastòmer d'alt rendiment amb perforacions que ofereix un tacte suau en contacte amb la pell. Pots triar entre una gran varietat de colors, com ara blanc, blau marí, caqui, negre o els colors de l'Orgull.
3. Gorra Nike
Hi ha una gorra Nike adequada per a cada tipus d'activitat. Potser a l'home en qüestió li ha arribat el moment de renovar la gorra de beisbol. Si li encanta sortir a córrer, pot anar-li bé una gorra de trail running Nike Dri-FIT. Per als dies d'hivern, pots optar per una gorra sense visera, disponibles en una gran varietat de colors i estampats.
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4. Ulleres de sol Nike
Nike ofereix diversos models d'ulleres de sol per escollir en funció dels interessos del destinatari. Pots triar unes ulleres de sol especialitzades per fer running, que presenten una lent de pantalla envoltant d'una peça, o bé optar per unes ulleres de sol amb lents polaritzades per al dia a dia.
5. Guants Nike
Una altra idea de regal petit per triar en funció dels gustos de qui el rebrà. Hi ha guants de running amb aïllament, guants de futbol o guants d'aixecament de pesos, entre altres opcions, per mantenir les mans calentetes en qualsevol aventura.
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6. Ampolla d'aigua Nike
Una ampolla d'aigua Nike és un regal petit i senzill que es farà servir amb freqüència. Pots triar una ampolla robusta d'acer inoxidable que aguanti els desplaçaments diaris, o una ampolla mescladora si sol prendre proteïna en pols o suplements preentrenament. Una altra opció és una ampolla d'aigua per a runners que es pot portar a la mà i incorpora una butxaca petita amb cremallera per desar-hi les claus.
7. Mitjons Nike
Els mitjons són un regal clàssic. Pots escollir un parell de mitjons de tub Nike Dri-FIT de color blanc o tie-dye, o, si li van més els mitjons especialitzats, uns mitjons de running de canalé o uns de training amb amortiment. Els mitjons Nike estan disponibles en quatre longituds diferents: invisibles, curts, alts i fins als genolls.
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8. Roba interior Nike
Un altre regal bàsic i que val la pena tenir en compte és la roba interior Nike. Els eslips per a home estan confeccionats amb la tecnologia Dri-FIT per gestionar la humitat. Els bòxers per a home estan fets amb microfibra elàstica, que ofereix un tacte suau en contacte amb la pell. A més, també pots triar entre una varietat de calçotets suspensoris i samarretes interiors.
Text: Emilia Benton