Descobreix cinc dessuadores amb caputxa Nike càlides per a l'hivern
Guia de compra
Tenim des de jerseis còmodes de teixit Fleece fins a peces clàssiques amb cremallera. Amb aquestes cinc dessuadores amb caputxa Nike mantindràs la calidesa durant tot l'hivern.
Tant si t'has de desplaçar cap a la feina quan fa fred com si vols entrenar-te a l'exterior a l'hivern, necessitaràs peces càlides que et puguis treure fàcilment quan augmentin les temperatures. La peça ideal per a l'hivern és una dessuadora càlida o una peça amb cremallera que et puguis posar sota un abric d'hivern per gaudir de més aïllament o que puguis dur sola, amb un conjunt còmode i informal.
Les dessuadores més càlides de Nike inclouen una tecnologia que regula l'escalfor, teixits apelfats, butxaques amb cremallera i caputxes regulables que les converteixen en una peça de roba perfecta per entrenar-te a l'hivern o per al dia a dia. Dona un cop d'ull a aquesta guia per descobrir més informació sobre les millors dessuadores amb caputxa Nike per a l'hivern.
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Cinc dessuadores amb caputxa Nike d'allò més càlides
1. Dessuadores amb caputxa Nike Therma-FIT ADV
Si vols una dessuadora resistent i amb tecnologia que mantingui l'escalfor, tria'n una de Nike Therma-FIT ADV. Els materials innovadors d'aquests models regulen la temperatura i retenen l'escalfor corporal sense que arribis a passar calor.
La majoria de les peces inclouen la tecnologia Nike Therma-FIT ADV, des de les peces amb caputxa de disseny cropped i teixit Fleece amb vora cenyida fins als models d'entrenament d'alt rendiment amb cremallera lateral per regular la ventilació. Independentment del disseny, totes les dessuadores d'aquesta col·lecció estan pensades per oferir calidesa.
Si vols fer una compra més sostenible, et recomanem la dessuadora amb caputxa Nike Forward, que inclou la tecnologia Nike Therma-FIT ADV de regulació de l'escalfor i també l'última innovació en roba de Nike.
La roba Nike Forward, a diferència dels processos de teixit i de punt tradicionals, està fabricada amb un procés eficient de punxonament amb agulles per crear peces còmodes, suaus i amb aïllament a partir de materials reciclats. La primera col·lecció produeix un 75 % menys de carboni de mitjana en comparació amb els materials teixits estàndard.
2. Dessuadores amb caputxa Nike Dri-FIT
La tecnologia Nike Dri-FIT, present a totes les peces esportives Nike com les dessuadores, està dissenyada per dispersar la humitat per la superfície del teixit i facilitar-ne una evaporació ràpida.
Les dessuadores amb caputxa Nike Dri-FIT són perfectes per entrenar-te a l'hivern, ja que no retenen la suor quan el cos s'ha escalfat. Així, evitaràs la sensació desagradable de la roba suada i humida després d'un entrenament intens. Aquestes dessuadores també poden servir com a capa base si les portes sota un paravent o una jaqueta per a la pluja, o si tens pensat fer exercici un dia que plogui, nevi o faci vent.
3. Dessuadores amb caputxa Nike Tech Fleece
Si vols una dessuadora amb caputxa Nike prèmium, elegant i càlida, et recomanem la col·lecció Nike Tech Fleece. Les parts superiors (i les inferiors de conjunt) d'aquesta sèrie presenten un disseny lleuger que manté la calidesa sense volum excessiu, i inclouen butxaques pràctiques amb cremallera. Aquestes dessuadores estan disponibles en una àmplia varietat de colors i en talles per a home, dona i nen/a.
4. Dessuadores amb caputxa Nike Club Fleece
Les dessuadores amb caputxa Nike Club Fleece, semblants a les Tech Fleece, són clàssiques i versàtils, i es poden combinar fàcilment amb altres peces per crear un conjunt més càlid. Tanmateix, la diferència entre els dos materials és que el Club Fleece és una versió raspallada i ultrasuau del teixit Fleece amb un look còmode i informal.
Hi ha alguns models que tenen teixit de canalé a les mànigues i a la vora, i la majoria incorporen una butxaca de cangur clàssica. També hi ha dissenys amb cremallera i versions amb coll d'embut. Tria peces Club Fleece si vols lluir un look còmode i informal.
Igual que amb la col·lecció Tech Fleece, pots combinar una dessuadora amb caputxa Club Fleece amb parts inferiors de conjunt.
5. Dessuadores amb caputxa Nike Phoenix Fleece
Les dessuadores amb caputxa Nike Phoenix Fleece per a dona, que inclouen peces oversized, models amb cremallera fins als genolls i molt més, ofereixen un look natural i còmode, i renoven l'estil de les dessuadores clàssiques de teixit Fleece.
La majoria de dessuadores amb caputxa Phoneix Fleece té un ajust ample, que es combina amb un teixit raspallat supersuau i un disseny espaiós. Totes estan pensades per oferir calidesa i comoditat.
Text: Julia Sullivan