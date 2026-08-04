Les Nike Kobe 10 Protro: una nova versió del disseny del 2015
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Més d'una dècada després que Kobe Bryant es posés les 10 per primera vegada, les Kobe 10 Protro debuten amb una nova part superior de malla flexible i més transpirable, un amortiment millorat i un sistema de tracció dissenyat per al joc d'avui.
Les Nike Kobe 10 Protro ja són aquí. Llançades originalment el 2015, les Kobe 10 tornen com a Protro (retro d'alt rendiment) amb actualitzacions significatives a la part superior, l'amortiment, la tracció i la sola exterior. No són una reedició. Hem analitzat al detall, provat i millorat cada element de les sabatilles.
Punts clau
- Les Nike Kobe 10 Protro incorporen una part superior de malla Engineered redissenyada amb una transpirabilitat i una flexibilitat millorades.
- L'escuma Cushion 3.0 substitueix l'escuma original de l'entresola i es combina amb una nova unitat Zoom Strobel completa per oferir més sensació i reactivitat dins de la pista.
- El patró de tracció de la sola exterior s'ha redissenyat mitjançant un disseny computacional, sense deixar de banda la intenció del disseny original.
- L'ala de fibra de carboni a l'avantpeu, un detall icònic de les Kobe 10 que afavoreix l'estabilitat, es manté intacta.
- El 2027 també es llançarà una versió Flyknit de les Kobe 10 Protro, que ofereix un ajust més dinàmic i també inclourà escuma ZoomX en lloc de Cushion 3.0 sota el peu.
- Halo és la combinació de colors del llançament de les Kobe 10 Protro, però n'hi haurà moltes més, incloses algunes de clàssiques.
Novetats de les Nike Kobe 10 Protro
El procés Protro té un objectiu clar. Com va dir l'equip de productes de Kobe:
"Cada vegada que llancem una versió Protro d'un model, volem millorar tots els elements de les sabatilles. Des de la part superior fins a la inferior, ens centrem a actualitzar-les de manera significativa".
A continuació t'expliquem què ha canviat a les Kobe 10 i per què.
Part superior: més transpirable i flexible
Les Kobe 10 originals van ser les primeres sabatilles de la sèrie Kobe a incorporar una part superior tèxtil sense costures. Les Protro mantenen aquesta característica, però van una mica més enllà. La malla Engineered s'ha redissenyat amb una estructura de reforç anatòmica que crea finestres de malla visibles a l'empenya i al lateral de les sabatilles. Pots veure les diferents capes i notar la diferència en el moment en què les flexiones.
L'objectiu, com va descriure l'equip de productes de Kobe, era "simplificar el disseny, però continuar oferint la mateixa subjecció perquè siguin més transpirables".
Una banda d'ajust a l'avantpeu manté l'estabilitat encara que s'hagi eliminat material, de manera que no has de sacrificar la subjecció per la transpirabilitat. La forma també s'ha ampliat lleugerament a l'avantpeu per oferir més espai.
Entresola: Cushion 3.0 i unitat Zoom Strobel completa
Les Kobe 10 originals incorporaven escuma Lunarlon amb una unitat Zoom al taló. Les Protro la substitueixen per l'escuma Cushion 3.0, una formulació més nova i reactiva revestida amb una estructura exterior més suau. El lateral de poliuretà termoplàstic manté l'escuma unida sota pressió, un element clau per evitar que les escumes més toves absorbeixin l'energia en lloc de retornar-la.
La incorporació més important és la unitat Zoom Strobel completa, que és una capa fina d'amortiment integrada a la plantilla. En estar situada més a prop del peu que una unitat Zoom de càrrega inferior, proporciona amortiment i reactivitat a tota la plantilla, especialment a l'avantpeu. Al model original, en canvi, podia semblar prima després d'un ús prolongat. És un canvi que ha tingut èxit en altres models de bàsquet Nike i que fa que les Kobe 10 Protro s'alineïn amb les tendències actuals en matèria de confecció de la part inferior de les sabatilles.
Sola exterior: tracció generativa, actualitzada per al joc actual
Les Kobe 10 es van considerar les millors de la seva categoria pel que fa a la tracció quan es van llançar, però, com va assenyalar l'equip de productes, eren "les millors de la seva categoria en aquell moment".
Quan van provar el patró original durant el desenvolupament de les Protro, les valoracions no van ser les esperades. Així que van tornar als fitxers de disseny originals.
El que van descobrir va ser revelador. La sola exterior original es va confeccionar a partir d'un patró de tracció derivat de les dades de moviment del Nike Sport Research Lab, no es va dissenyar de manera arbitrària. Les Protro recuperen aquesta lògica. Les làmines van del taló a l'avantpeu als laterals i al centre, mentre que les làmines perpendiculars s'encarreguen de les aturades endavant i enrere. L'aspecte és diferent del model original, però la ciència que hi ha al darrere és la mateixa.
Les proves d'ús entre la primera i la segona ronda de desenvolupament van mostrar un augment significatiu en les puntuacions de tracció.
"Ho hem fet intencionalment i també hi ha una base científica", afirma un membre de l'equip de productes de Kobe.
Què es manté igual?
L'ala de fibra de carboni a l'avantpeu, situada per sota del cantó (a prop del dit petit) per oferir subjecció lateral en les retallades, es manté sense canvis. És un dels detalls estructurals més reconeguts de les Kobe 10 i es trasllada a les Protro exactament com era.
També es conserva el clàssic missatge de Kobe. Es tracta d'un text en relleu ocult que es va començar a introduir a l'entresola de diverses versions exclusives de les sabatilles. El missatge: "Endure and conquer" (resistim i conquerim).
Kobe 10 Protro: malla Engineered vs. Flyknit
Les Kobe 10 Protro es presenten amb dues estructures diferents de la part superior, en funció del que busquis.
La versió de malla Engineered és la més adequada per al dia a dia. Ofereix amortiment i reactivitat, i s'ha dissenyat per jugar. La història de la combinació de colors es narra a través dels estampats i els tractaments de la part superior, de manera que el que veus a l'exterior és una gran part del que reps.
La versió Flyknit és la confecció d'elit per disseny. La part superior envolta el peu amb més precisió, l'amortiment (ZoomX en lloc de Cushion) és més lleuger i reactiu sota el peu, i els cables dels cordons regulables et permeten personalitzar l'ajust de les sabatilles.
L'equip de productes va rastrejar la posició de les Flyknit a la línia Kobe fins als seus orígens:
"Els models d'elit van arribar cap a l'època dels playoffs", afirma Indy Ashford, responsable de productes de Kobe. "En Kobe sempre intentava aconseguir aquest avantatge, encara que fos d'un segon, per poder girar més ràpidament o simplement ser una mica més reactiu."
Dates de llançament de les Nike Kobe 10 Protro
Les Kobe 10 Protro s'han anat presentant al llarg del 2026 i el 2027. Les versions de malla Engineered es llançaran primer, mentre que els models Flyknit arribaran el 2027. Les dates exactes s'anuncien a través de Nike SNKRS i nike.com abans de cada llançament.
Nike Kobe 10 Protro: preguntes freqüents
Quines són les dates de llançament de les Kobe 10 Protro?
Les Kobe 10 Protro arriben al llarg del 2026 i el 2027. Les versions de malla Engineered es llançaran primer, mentre que els models Flyknit arribaran més endavant. Les dates exactes s'anuncien a Nike SNKRS i nike.com abans de cada llançament.
En quines combinacions de colors es presenten les Kobe 10 Protro?
Les combinacions de colors confirmades de les Kobe 10 Protro inclouen Halo i Blue Lagoon. S'anunciaran més combinacions de colors a mesura que avanci el calendari de llançaments.
Quina diferència hi ha entre les Kobe 10 Protro de malla Engineered i les de Flyknit?
La versió de malla Engineered fa servir l'escuma Cushion 3.0 i una unitat Zoom Strobel completa. És l'opció més gràfica i té un preu més baix. La versió Flyknit incorpora escuma ZoomX per oferir una sensació més lleugera i reactiva, amb una confecció Flyknit específica per zones per a un ajust dinàmic i cables per ajustar la subjecció de les sabatilles.
Què són els llançaments de les Kobe Protro?
Les Kobe Protro són versions actualitzades de les sabatilles exclusives originals d'en Kobe Bryant. Cada model Protro aplica tecnologia de rendiment innovadora, com ara escumes, materials i tracció nous, a un model Kobe existent, sense perdre el seu disseny original. Els llançaments de les Kobe Protro han inclòs les Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 i ara les 10.
Què diu el missatge ocult de les Kobe 10?
En Kobe Bryant va començar a incorporar el missatge a les seves sabatilles a partir de les Kobe 5. A les Kobe 10, el missatge diu: "Endure and conquer" (resistim i conquerim). Està en relleu a l'entresola i es manté a les Protro.