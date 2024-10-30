Descobreix les noves sabatilles exclusives de Michael Jordan: les Air Jordan XXXIX
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Aquestes sabatilles de bàsquet revolucionen el joc amb un disseny de rendiment.
- Les Air Jordan XXXIX són l'últim producte de l'aclamada línia Air Jordan de Nike.
- Les Air Jordan XXXIX, que estan inspirades en el pas creuat de Michael Jordan, presenten una nova entresola amb escuma ZoomX i una unitat Air Zoom de llargada completa. La part superior manté la subjecció del peu durant els canvis de direcció explosius.
- Les Air Jordan XXXIX van llançar-se el 23 de juliol del 2024 a jordan.com i en algunes botigues.
- L'aler pivot dels Orlando Magic i atleta de la franquícia Jordan Paolo Banchero va estrenar les noves sabatilles durant la primera ronda dels playoffs de l'NBA del 2024.
Els millors jugadors de bàsquet del món sempre proven d'estar a l'avantguarda de l'esport i, per això, l'equip de disseny de sabatilles ha de fer el mateix. El nou producte de la famosa línia Air Jordan de Nike, les Air Jordan XXXIX, té un disseny avançat per a la competició que ajuda els i les atletes a rendir al màxim nivell.
Quan Nike va decidir crear les noves sabatilles exclusives de Michael Jordan, va inspirar-se en el pas creuat característic de la icona de l'esport. L'objectiu de la marca era crear unes sabatilles que ajudessin els jugadors i les jugadores a canviar de direcció amb més eficiència i reactivitat.
El resultat, que va llançar-se el 23 de juliol del 2024, són les primeres sabatilles de bàsquet amb una escuma ZoomX i una unitat Air Zoom de llargada completa, una combinació potent per al millor amortiment reactiu. L'escuma ZoomX lleugera és un element clau de les sabatilles que porta la comunitat de runners d'elit, alhora que la unitat Air Zoom ha estat present a la línia des de les Air Jordan XII. Com que l'estabilitat és fonamental quan els jugadors i les jugadores canvien de direcció amb moviments explosius, els panells de la part superior tenen revestiments de pell per subjectar els peus.
Aquestes sabatilles, que presenten un disseny més senzill que el d'altres models de la línia Air Jordan, està disponible en nou combinacions de colors, com ara versions en vermell, negre i blanc. Joël Greenspan, director sènior de disseny de calçat de rendiment de la franquícia Jordan, ens explica el següent: "El que valoràvem més pel que fa a les Air Jordan XXXIX era la forma, la proporció i l'actitud. No volíem que destaquessin només per una estètica vistosa. Dit d'una altra manera, no volíem que la tecnologia fos el centre visual del disseny".
"Aquestes són les sabatilles exclusives de Michael Jordan. Tots els elements d'aquestes sabatilles, des de l'amortiment fins als materials i la confecció, són excepcionals. Quan qualsevol atleta es posa les sabatilles, s'adona a l'instant que té als peus el sistema de rendiment més prèmium que pot haver-hi".
L'aler pivot dels Orlando Magic i atleta de la franquícia Jordan Paolo Banchero va estrenar aquestes sabatilles durant la primera ronda dels playoffs de l'NBA del 2024.