7 consells de seguretat per córrer de nit

Per mantenir la seguretat, és important escoltar els sons de l'entorn, com per exemple les botzines dels cotxes o les persones del carrer que et criden perquè paris atenció. Assegura't d'escoltar bé els sorolls de l'exterior i deixa el podcast o la música amb molt de volum per a un altre moment.



Si no pots córrer sense escoltar música o un podcast, et recomanem posar-te només un auricular amb el volum baix.

No surtis del camí i corre per rutes amb llum i visibilitat per arribar a casa amb seguretat després de cada sessió.