La millor roba Nike per a la tornada a l'escola per a nen/a

Catorze peces bàsiques per a la tornada a l'escola per a nens i nenes de totes les edats
Guia de compra
Descobreix el millor equipament Nike per a la tornada a l'escola, des de dessuadores amb caputxa fins a pantalons de xandall i sabatilles.
Per a molts nens i nenes, la tornada a l'escola és un moment emocionant en què es poden retrobar amb els companys i lluir nous conjunts de roba per donar la benvinguda al curs.
Per als adults que els envolten, però, pot ser una temporada una mica estressant. La roba s'ha d'adequar a uns codis de vestir determinats i ha de servir per a les diverses activitats del dia a dia (des de la classe fins al camp de futbol), i per això és clau comprar peces pràctiques.
La solució és equipar els més petits amb la roba funcional que necessiten per al primer dia de classe i el pati, i trobar peces que els resultin còmodes i alhora els permetin expressar el seu estil. Descobreix les millors peces de roba i el calçat bàsic Nike per a la tornada a l'escola.
Quick Takeaways
- Nike offers recommendations for three groups: little kids (sizes 4T to 7), big kids (sizes XS to XL) and pre-teens.
- Key apparel picks include hoodies, joggers, tees, track jackets and more.
- Footwear picks span Air Force 1, Air Max, Dunk and Pegasus silhouettes.
- Dri-FIT options are available across all groups for active school days.
- The pre-teen section covers performance-ready styles built for the athlete in between childhood and teenage years.
- Shop by group below, or browse the full Nike kids collection.
Back to School Essentials for Little Kids (Sizes 4T to 7)
1. Samarreta Nike per a nen/a petit/a
Si parlem de bàsics per a la tornada a l'escola, les samarretes són un imprescindible. Tria samarretes confeccionades amb mescles de cotó suaus per al dia a dia, i opta per una samarreta Nike Dri-FIT per als dies de més activitat. Aquest teixit lleuger està dissenyat per gestionar la suor de la pell, així que els més petits mantindran la frescor i la transpirabilitat quan corrin d'aquí cap allà en dies càlids.
2. Vestit Nike per a nena petita
Si t'imagines el teu fill o filla saltant, corrent i fent piruetes el primer dia d'escola, li anirà bé dur roba còmoda, elàstica i ampla.
El que necessita és un vestit Nike per a nen/a petit/a amb un teixit suau i un disseny ample. Es pot combinar amb uns pantalons curts o unes malles per oferir més protecció i més estil.
3. Polo Nike Dri-FIT per a nen/a petit/a
Els polos són un recurs fàcil per fer una mica més formal el look dels més petits, si això és el que els agrada (o si ho requereix el codi de vestir). El polo Nike Dri-FIT per a nen/a petit/a, confeccionat amb un teixit que gestiona la suor, els ofereix transpirabilitat i comoditat de la classe fins al pati i el sopar amb la família.
4. Pantalons de xandall Sportswear Club Fleece per a nen/a petit/a
Els pantalons de xandall Nike Sportswear Club Fleece per a nen/a petit/a fan que els més petits puguin mantenir la calidesa i la comoditat quan comença la tardor. El disseny senzill ofereix comoditat, i la pelfa supersuau de l'interior també és perfecta per relaxar-se a casa els caps de setmana.
5. Dessuadora amb caputxa Nike Sportswear Club Fleece per a nen/a petit/a
La dessuadora amb caputxa Nike Sportswear Club Fleece per a nen/a petit/a està pensada per oferir comoditat. S'ha confeccionat amb un teixit Fleece raspallat que aporta suavitat i calidesa, i presenta un ajust ample i relaxat. No et sorprenguis si no se la volen treure mai.
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Set productes bàsics per a la tornada a l'escola per a nen/a (talles XS-XL)
1. Pantalons de lifestyle Nike per a nen/a
Els pantalons de lifestyle Nike són un els productes preferits per a la tornada a l'escola per dos motius. En primer lloc, s'han dissenyat per oferir la mateixa comoditat i elasticitat que els pantalons de xandall per anar al gimnàs, però presenten un ajust més entallat.
En segon lloc, són pràctics: molts inclouen butxaques amb cremallera i una cintura elàstica amb cordó per personalitzar-ne l'ajust. Per exemple, els pantalons funcionals Nike Sportswear per a nen/a tenen dues butxaques (una amb cremallera i l'altra amb solapa cosida) i s'ajusten als turmells per oferir un look impecable i fer que els més petits puguin lluir les seves sabatilles preferides.
2. Pantalons de xandall de teixit Fleece Nike Sportswear per a nen/a
Quan baixen les temperatures, els més petits necessiten peces més càlides. Els pantalons de xandall amb folre de teixit Fleece Nike Sportswear són una aposta segura perquè mantinguin la calidesa quan surtin al pati. Alguns dissenys presenten un ajust acampanat perfecte per als que volen anar a l'última, i d'altres són més ajustats als turmells.
3. Faldilla Nike Sportswear Icon Clash per a nen/a
Si el petit o la petita de casa vol marcar tendència, dona un cop d'ull a les faldilles i els vestits Nike. Hi ha des de dissenys amples amb estampats atrevits fins a models esportius, com la faldilla d'entrenament dos en un Nike Dri-FIT Icon Clash, que incorpora uns pantalons curts elàstics que la converteixen en una bona opció tant per anar a classe com per fer esport després de l'escola.
4. Xandall Nike Sportswear per a nen/a
Si al teu petit o petita li agrada anar de conjunt, dona un cop d'ull als xandalls Nike per a nen/a. Hi ha un motiu pel qual els xandalls han estat un producte icònic de Nike durant dècades, i és que ofereixen un look suau i informal i alhora perfectament combinat. A més, són una peça molt versàtil per als més petits, perfecta tant per al dia a dia com per escalfar-se abans d'un partit.
5. Dessuadora amb caputxa Nike Sportswear Club per a nen/a
Les dessuadores amb caputxa són una peça tan bàsica per a la tornada a l'escola com la motxilla o els llapis. Les dessuadores amb caputxa de teixit Fleece Nike Sportswear ofereixen suavitat, i se les poden posar sota una jaqueta els dies més freds o bé lligar-se-les a la cintura si la temperatura puja al llarg del dia.
6. Nike Air Force 1 per a nen/a
Les sabatilles Nike Air Force 1, que estan disponibles en un munt de combinacions de colors i models de perfil alt, mitjà i baix, són una aposta segura. Les Nike Air Force 1 LV8 Next Nature presenten un disseny multicolor. Inclouen l'amortiment Nike Air per proporcionar més comoditat i una sola de goma que millora la tracció. Si busques un look més clàssic, decanta't per un model de perfil baix totalment blanc.
Les sabatilles Nike per a nen/a estan disponibles de la talla 35,5 a la 40. Si necessiten una talla més gran, dona un cop d'ull a les Nike Air Force 1 per a adults.
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Back to School Essentials for Pre-Teens
Pre-teens need more than just the basics. They’re finding their style, and their back-to-school clothes should reflect that. These picks blend performance and style, with options that work from the classroom to practice without missing a beat.
1. Nike Studio Fleece Crew
For the pre-teen who wants to show off their style, a colorful Studio Fleece Crew sweatshirt is just the option for them to mix and match. Layer a polo or jersey underneath and let the collar pop out, or wear it solo. It’s up to them how to style their Nike clothes for pre-teens.
2. Nike Sweater Tank
Equal parts comfort and style, the sweater tank is an iconic piece of their almost-a-teenager uniform. Let it serve as a base layer for early morning classes or sports practice. They can finish the look with a hoodie, track jacket or long-sleeve tee on top.
3. Nike Sportswear Skort
Your pre-teen doesn’t have to be heading to the tennis court or golf green to throw on a skort. These soft, stretchy bottoms have all the comfort of shorts, while adding a more fashion-forward touch. If your pre-teen has been experimenting with their personal style, refresh their back-to-school look with a skort they’ll want to wear Monday through Friday.
4. Air Zoom Pegasus
With the life of a pre-teen often feeling like it's on overdrive, they need a pair of shoes that can get them from class to practice to after-school hangs unscathed. Consider the Air Zoom Pegasus as one of the best Nike shoes for back to school, as it’s built to serve them in motion. The lightweight foam and springy air unit keep them comfortable on their feet.
5. Nike Sportswear Tech Fleece Jogger
Before you know it, summer weather will be over, so while you do your back-to-school shopping, stock up on cool-weather staples for your pre-teen, like a light pair of Nike Sportswear Tech Fleece Joggers. Designed to be smooth yet soft, they’ll keep your kid comfortable and looking cool.
6. Nike Sportswear Tee
These days, they may ask you to drop them off down the block, but you’ll earn major cool points with your pre-teen if you let them pick out a Nike Sportswear Tee that shows off their personal style. Whether it’s bold and graphic or something more low-key, they’ll have something comfortable and durable to wear all day long. (You may even want to buy them in bulk).
FAQs
What should kids wear for back to school?
Back-to-school clothes should be comfortable enough to get them from the start of their day through the final bell. Look for durable or soft materials, while letting your kid or pre-teen show off a bit of their style.
What Nike shoes are best for back to school?
The best Nike shoes for back to school include sneakers like Air Force 1s, Nike Pegasus, and the Air Max 95. They’re fashion-forward yet durable enough to get kids through hours on their feet.
What Nike clothes are good for active kids at school?
For active kids, the best back-to-school clothes are ones they can get dirty in. A cotton Nike Sportswear Tee or a pair of Tech Fleece Joggers will stand up to a full day of activities and can be thrown in the wash afterward.
What's the difference between big kids and little kids Nike sizing?
Nike clothes for little kids will be listed in sizes 4T to 7. Big kids’ sizes run from XS to XL.
What Nike styles are best for pre-teens?
For pre-teens, the best Nike clothes are styles that work with their busy schedules, from getting dressed in the morning through extracurriculars. Look for styles that let them show off a bit of personality, while still being tough enough to meet their needs. That means tops like the Mavn Dri-FIT top or Nike Sportswear tee, bottoms like Nike Tech Fleece Jogger, along with footwear like Nike Rift and Air Zoom Pegasus.
Are Nike Dri-FIT clothes good for school?
Nike Dri-FIT clothes are great for school, as they will keep kids comfortable thanks to a smooth, stretchy feel and easy-drying ability.
What Nike hoodies are best for back to school?
Any Nike hoodie is great for back to school, but you can look at favorite styles like the Nike Sportswear Club Fleece and the Tech Fleece if you want something you know they’ll love.
How do I choose between Nike joggers and track pants for school?
If you’re deciding between Nike joggers and track pants, you can’t go wrong with either choice. Both offer soft, comfortable designs for your kid to wear to school. If you want to prioritize warmth, Tech Fleece joggers are a great choice. For a durable option they can wear all day, track pants will meet all their needs.