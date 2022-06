Com has de comprar roba per entrenar-te

És evident que per entrenar-te has de portar roba còmoda.Però, si vols anar més enllà i superar els teus límits al gimnàs, has de triar materials dissenyats específicament per als entrenaments.

La roba de cotó és còmoda fins que comences a suar.El cotó absorbeix la humitat, així que pot mullar-se i resultar pesa quan estàs en moviment.D'altra banda, els teixits sintètics capil·laritzen la suor del cos.Això no solament afavoreix la transpirabilitat, sinó que pot ajudar-te a mantenir una temperatura corporal més baixa quan fa calor.

Alguns teixits són especialment adients per entrenar-se correctament.Per exemple, la confecció singular amb microfibra del teixit Nike Dri-FIT està dissenyada per capil·laritzar la suor del cos i distribuir-la per la superfície del material per evaporar-la ràpidament.Això vol dir que la roba de gimnàs amb tecnologia Dri-FIT t'ofereix frescor i transpirabilitat, la qual cosa et pot col·locar un pas per davant de la resta d'atletes.

El cotó pot oferir-te el que necessites per als entrenaments d'intensitat baixa com el ioga, però evita sempre els materials no transpirables fabricats amb goma o plàstic.Els pantalons de pell sintètica que et queden tan bé no te'ls posis per entrenar-te al gimnàs.