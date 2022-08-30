Com pots utilitzar una pistola de massatges correctament

Com utilitzar una pistola de massatges correctament segons els fisioterapeutes
Salut i benestar
Els experts t'expliquen com s'utilitza una pistola de massatges exactament per tractar els músculs adolorits de manera immediata.
L'entrenament amb constància requereix temps i dedicació per portar un estil de vida saludable. Per fer-ho, és important prioritzar la feina de recuperació.
Hi ha diversos mètodes i opcions de recuperació que pots plantejar-te, des del clàssic bany de gel fins a la teràpia de compressió. Una de les opcions més pràctiques i populars és fer servir una pistola de massatge durant la prehabilitació, la rehabilitació i la rutina diària de recuperació.
Els beneficis de les pistoles de massatge
Potser has vist atletes professionals fent servir pistoles de massatge al costat de la pista o fins i tot en un centre de fisioteràpia. Les pistoles de massatge solen tenir un aspecte com el d'un trepant amb una bombeta a la part final que es pot aplicar a músculs cansats.
"Les pistoles de massatge aprofiten els efectes de vibració i percussió de la teràpia per reduir l'acumulació d'àcid làctic i el cruiximent muscular. Fomenten la circulació i augmenten la temperatura del teixit," diu David Jou, doctor en fisioteràpia.
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Les vibracions produïdes per la pistola de massatge són més fortes i més ràpides que les que es poden produir manualment, explica Carly Grahan Brady, doctora en fisioteràpia.
Un benefici de les pistoles de massatge és que disminueixen el cruiximent relacionat amb l'exercici i el dolor en general, afirma Jou. Un altre avantatge, segons Graham Brady, és la rapidesa amb què les pistoles de massatge descomponen el teixit muscular en comparació amb un massatge fet per un massatgista o fisioterapeuta.
Com fer servir una pistola de massatge
Les pistoles de massatge són una eina de recuperació fantàstica. Per aprofitar-ne els avantatges (i prevenir les lesions no intencionades) és important aprendre a fer-les servir correctament abans de tractar el cruiximent muscular.
Segons Jou, hauries de dirigir la pistola a l'interior del múscul (la zona amb més teixit muscular) i al llarg de tot el múscul, evitant protuberàncies òssies i articulacions, cosa que pot ajudar a prevenir la incomoditat i el dolor. Com a regla general, Graham Brady aconsella utilitzar només una pistola de massatge en teixits tous o allà on tinguis molta massa muscular, no als ossos o als tendons.
Més específicament, recomana fer servir la pistola en àrees que poden patir dolor o tensió. Ella afirma que és important evitar aplicar la pistola de massatge a l'os ja que això pot complicar certes lesions i problemes com les fractures.
Potser tens la temptació d'encendre la pistola de massatge a tota potència, especialment després d'uns dies d'entrenament intens, però el concepte "sense dolor no hi ha recompensa" no es pot aplicar a les pistoles de massatge, afirma Jou. "M'agradaria advertir els atletes que és important escollir una velocitat i una pressió que es puguin tolerar i fer servir el dolor com a guia de quant de temps es pot fer servir el dispositiu," ens explica. "Els beneficis de la pistola de massatge no depenen de la intensitat de la configuració, sinó més aviat de com i on es fa servir el dispositiu."
Graham Brady està d'acord amb Jou, i recomana fer servir la tolerància durant el massatge com a guia. No pressionis la pistola en una àrea irritada, en lloc d'això, aplica pressió suaument i de costat a costat: fer servir diversos angles pot ajudar a fragmentar el teixit de diferents maneres, explica Graham Brady.
No hi ha una quantitat de temps establerta que hagis d'invertir en un grup muscular, però Graham Brady recomana concentrar-se en una àrea lentament i canviar a un altre múscul quan sentis alleujament i que el múscul s'ha suavitzat. Fer servir la pistola de massatge 10 minuts al dia amb un massatge o un tractament de fisioteràpia pot millorar com et sents i com et mous, diu Graham Brady.
Si no tens clar quin capçal (o part superior) fer servir, Graham Brady afirma que com més gran sigui la zona que vols tractar, més gran ha de ser el capçal que facis servir. Com més petit sigui el capçal, més precís serà el massatge. Per evitar el dolor, recomana començar amb un capçal més gran per veure què pots tolerar i llavors decidir si en fas servir un de més petit.
Quan fer servir una pistola de massatge
Com que hi ha un munt d'eines i opcions de recuperació, pot ser que t'estiguis preguntant quan fer servir una pistola de massatge és millor que fer servir altres opcions de recuperació com un rodet d'escuma o un massatge tradicional. Segons Jou, les pistoles de massatge són millors quan la resta d'opcions de recuperació no estan disponibles fàcilment. "No obstant això, les pistoles de massatge només són eines i no estan pensades per substituir els tractaments tradicionals d'un professional", afirma.
Graham Brady està d'acord amb Jou i afegeix que s'haurien de fer servir conjuntament amb allò que un professional, com un fisioterapeuta, et digui que facis. També diu que les pistoles de massatge són eines ideals per fer servir entre sessions amb un massatgista o fisioterapeuta. Això pot ajudar-te a mantenir la integritat del teixit muscular abans de la propera sessió.
Si creus que tens alguna cosa semblant a un esquinç, una distensió o una lesió, evita fer servir una pistola de massatge a la zona, avisa Graham Brady. Però si et cal un alleujament immediat a curt termini d'un dolor muscular, ella suggereix fer servir la pistola de massatge a poc a poc i amb suavitat al voltant de la zona adolorida per evitar provocar més inflamació.
Pel que fa al temps òptim per fer servir una pistola de massatge a la teva rutina, Jou diu que s'ha d'utilitzar immediatament després d'un entrenament per augmentar la circulació: això contribueix a descarregar àcid làctic i toxines dels músculs i ajuda a disminuir el dolor relacionat amb l'entrenament. També recomana fer una sessió de seguiment l'endemà per assegurar que els músculs estan alliberats i tenen mobilitat. Tot i això, un estudi recent suggereix que fer només cinc minuts d'un tractament amb massatge abans de fer exercici pot optimitzar la flexibilitat sense sacrificar el rendiment muscular.
Quan no s'ha de fer servir una pistola de massatge
Pot ser temptador fer servir una pistola de massatge cada vegada que sentis incomoditat, però segons Jou i Graham Brady, aquest enfocament podria provocar dolor, lesions i empitjorar els símptomes. Si tens una lesió greu, amb inflamació, o una lesió relacionada amb el sistema nerviós, Jou recomana evitar passar per aquestes zones amb una pistola de massatge per prevenir danys a llarg termini.
Si et preguntes com fer servir una pistola de massatge a l'esquena, centra't en les àrees on hi ha més músculs, evitant la columna vertebral, el coll i les estructures profundes i amb ossos, avisa Jou.
En general, si no experimentes alleujament o els músculs no es relaxen, hauries de deixar de fer servir la pistola de massatge i consultar un expert com un fisioterapeuta per saber l'origen del problema i per elaborar un pla personalitzat per alleugerir qualsevol dolor o incomoditat que puguis sentir, segons Graham Brady.
Al final del dia, és important concebre una rutina de recuperació que sigui útil per a tu i les teves necessitats, no només seguir les tendències. I si fer servir una pistola de massatge és una part d'aquesta rutina, pensa a consultar amb un expert perquè t'expliqui com fer-la servir correctament perquè puguis gaudir dels seus beneficis i funcions de forma òptima.
Text de Tamara Pridgett