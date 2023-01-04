Com s'haurien d'ajustar les sabatilles? Els podòlegs entren en joc | Article "OGC"

Segueix aquests consells de podòleg per trobar unes sabatilles amb un bon ajust
Guia de compra
Troba l'ajust de sabatilla correcte per subjectar bé els peus. T'expliquem com s'hauria d'ajustar una sabatilla, segons un expert.
Algun cop has tornat a casa després de sortir a caminar, de fer una excursió, de córrer o simplement d'un dia molt llarg i has vist que tens butllofes als peus o les ungles molt sensibles?
Si has decidit invertir en unes bones sabatilles de running, de senderisme, per a algun esport concret o per al dia a dia, t'interessa que tinguin l'ajust correcte. Amb unes sabatilles que se t'ajustin bé, és menys probable que tinguis fregaments o butllofes. Si trobes l'ajust adequat, podràs lluir les teves noves sabatilles amb comoditat.
Ara bé, com pots saber que unes sabatilles se t'ajusten adequadament? Dona una ullada a aquests consells de podòleg per trobar unes sabatilles amb un bon ajust.
Consells per trobar unes sabatilles que se t'ajustin bé
1.Parla amb el personal de botiga
Si et vols comprar unes sabatilles, pot valer la pena que te les emprovis en persona. En una Nike Store, pots demanar ajuda al personal de botiga, que són persones expertes que saben com triar les sabatilles i la talla correctes segons el nivell d'activitat i el tipus de peus. També pots fer una prova caminant o corrent amb les sabatilles noves. El personal de botiga t'ajudarà a mirar si se t'ajusten correctament.
2.Troba la longitud i l'amplada correctes
És important que tinguis en compte l'ajust i la subjecció de tots els tipus de sabatilles, no només els del calçat d'alt rendiment. Això inclou xancletes, sandàlies, sabates de vestir i sabatilles esportives.
"Si pateixes dolor crònic a la zona del peu, com ara al taló o al pont, o fasciïtis plantar, et recomano procurar per l'estabilitat als peus quan fas activitat física", explica Brad Schaeffer, metge de medicina podològica, podòleg col·legiat i cirurgià de peu i turmell a la ciutat de Nova York. "La causa de la majoria dels dolors i de les irritacions és el desgast dels peus: l'esquinçament i l'estirament continus en caminar, córrer o fer activitats d'alta intensitat".
Si pateixes dolor crònic als peus o altres problemes mèdics que es puguin agreujar si corres o fas exercici, parla amb el metge.
Si vols trobar un calçat amb subjecció, et recomanem que comencis triant la talla adequada. Hi ha dues mesures molt importants per triar unes sabatilles noves: l'amplada i la longitud del peu. El calçat Nike està disponible en talles normals, amples i extraamples. Si sents que unes sabatilles d'amplada normal són massa estretes, tria la talla ampla o extraampla.
Unes sabatilles que s'ajusten bé se cenyeixen a la part mitjana del peu i al taló. A més, subjecten còmodament la part posterior del taló. També deixen una mica d'espai per moure els dits a la puntera. Si els peus et freguen la part del davant de les sabatilles, segurament són massa cenyides i sentiràs dolor o molèsties als peus o les ungles. D'altra banda, les sabatilles massa llargues o amples poden fer que els peus llisquin i perdis l'equilibri quan caminis o corris.
Quan t'emprovis calçat nou, tingues en compte que els peus tendeixen a inflar-se durant el dia. Això vol dir que és millor que t'emprovis unes sabatilles a la tarda o al vespre. A més, els peus d'una persona adulta es poden anar fent més llargs o amples amb el temps a mesura que els lligaments i els tendons del peu guanyen elasticitat. És un fenomen natural i un motiu més per emprovar-se les sabatilles en persona sempre que sigui possible.
3.Assegura't que les sabatilles tinguin una bona subjecció al pont
Independentment del tipus de sabatilles que vulguis comprar, és important que se t'ajustin bé i que tinguin una subjecció al pont adequada. Segons Schaeffer, això t'ajudarà a evitar diverses complicacions, com ara galindons, dits en martell, fasciïtis plantar, ungles encarnades, esperons calcanis i, en alguns casos, esquinços.
També és important que tinguis en compte el teu tipus d'arc a l'hora de buscar l'ajust adequat i la millor subjecció.
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"L'objectiu és tenir la part inferior del cos tan alineada com sigui possible", diu Schaeffer. "La subjecció al pont és un requisit en qualsevol tipus de calçat i peu".
Quin ajust han de tenir les sabatilles de running?
El running és un esport d'alt impacte que crea pressió a les articulacions. Les sabatilles de running ajuden a protegir el cos de l'impacte quan el peu toca a terra. Per poder absorbir una part de l'impacte, s'han de trobar unes sabatilles que s'ajustin bé i que ofereixen un bon amortiment, a més de subjecció.
Si vols trobar les sabatilles ideals, Schaeffer recomana que et fixis que tinguin prou subjecció al pont i en l'estabilitat, l'ajust i la subjecció, la qual ajuda a absorbir els impactes i evita la irritació i els danys als teixits.
L'amortiment amb escuma Nike React i Nike ZoomX són exemples d'innovacions en amortiment reactives, resistents, suaus i lleugeres que ajuden a absorbir els impactes i aporten retorn d'energia.
Per trobar l'ajust adequat, cal tenir en compte l'espai a la puntera, a més de la longitud i l'amplada de les sabatilles. La puntera ha de ser prou ampla per poder moure els dits, però no massa perquè el peu no llisqui. Si sents que els peus se t'enrampen o que pressionen la part del davant de les sabatilles, és millor que triïs una talla més gran.
"Unes sabatilles que no s'ajusten bé o que estrenyen els peus provoquen molts dels problemes que detecto com a professional. Les sabatilles han d'oferir una bona transferència d'equilibri entre l'impacte amb el taló i l'arrencada", afirma Schaeffer.
En altres paraules, després que el taló entri en contacte amb el terra mentre camines o corres, la part central del peu subjecta el cos perquè puguis continuar movent-te cap endavant. Després, a l'última fase, t'impulses cap endavant amb els peus (arrencada). Schaeffer explica que les sabatilles ajuden a protegir els peus durant aquests moviments i subjecten el cos sencer durant totes les fases de la trepitjada, quan la subjecció al pont és tan important.
Diu que, si la trepitjada i la transferència d'equilibri no estan alineades, poden aparèixer problemes als peus.
He de dur plantilles?
Si creus que necessites plantilles o peces ortopèdiques, consulta-ho amb un podòleg perquè t'ajudi a identificar la millor opció per als teus peus. Si ja fas servir peces ortopèdiques o plantilles per tractar problemes com la fasciïtis plantar, porta-les a la botiga per comprovar que les sabatilles s'ajustin correctament amb aquestes peces.
"Hi ha moltes plantilles de bona qualitat que es poden comprar a gairebé qualsevol lloc sense les indicacions d'un podòleg", explica Schaeffer. "A més, un podòleg pot receptar peces ortopèdiques personalitzades per a diferents tipus de sabatilles".
Text: Emilia Benton