Com pots tenyir sabatilles amb productes naturals, segons els dissenyadors de calçat de Nike
Consells d'estil
Transforma les teves sabatilles omplint-les de colors amb ingredients naturals utilitzant aquests senzills consells.
Material
- 1 parell de sabatilles blanques fetes de materials naturals, com el cotó
- 2 o 3 cullerades d'alum (un fixador de tint que es pot trobar al passadís de les espècies de molts supermercats)
- 2 o 3 cullerades de sulfat de ferro (un enriquidor de color que es pot comprar online)
- 2 cullerades de pols de calèndula (la pots trobar online o fer-la amb flors de calèndula seques)
- 2 cullerades de pols de nous (feta de closques de nous moltes o comprada online)
Utensilis
- 1 olla gran d'aigua bullent (prou gran per submergir-hi dues sabatilles)
- Pinces grans
- 1 parell de guants de làtex
- 1 parell d'ulleres de seguretat
Si vols donar una nova vida a unes sabatilles que tens guardades a l'armari i et ve de gust fer un projecte creatiu, aquesta guia Nike per tenyir sabatilles t'anirà perfecta.
Tant si vols renovar unes sabatilles velles com si vols donar un toc vintage a unes de noves i blanques, aquesta guia t'ofereix instruccions pas a pas per tenyir sabatilles utilitzant ingredients naturals.
A continuació, l'especialista en disseny de calçat Aja Zarrehparvar i el dissenyador de materials de calçat Nike per a nen/a Indah Nur ens expliquen els passos i les instruccions a seguir per tenyir unes sabatilles Nike blanques amb tint natural fet a casa.
Contingut relacionat: Com pots netejar les Air Force 1
Com tenyir sabatilles Nike amb productes naturals per aconseguir un to marró calèndula suau
Com diuen Zarrehparvar i Nur és important triar unes sabatilles fetes de fibres naturals, sobretot la part superior, ja que el tint natural no s'adhereix als materials sintètics. Les fibres naturals inclouen materials com l'ant, la pell i el cotó.
Pots utilitzar tot tipus d'ingredients naturals, des de flors fins a restes orgàniques, però un dels seus mètodes preferits per tenyir sabatilles és utilitzar pols de calèndula i closca de nou. Segons els dissenyadors, aquest mètode per tenyir sabatilles deixa un color marró lleuger i suau sobre les sabatilles blanques per a un look desgastat natural.
Important: en aquestes instruccions s'utilitza aigua bullent, així que ves amb compte. En cas que els més petits de casa vulguin tenyir les seves sabatilles utilitzant aquest mètode, és millor que ho facin sota la supervisió d'una persona adulta. (Nota: el sulfat de ferro és verinós si es consumeix. No ingereixis el tint casolà).
Instruccions pas a pas per tenyir sabatilles
- Treu els cordons i aparta'ls.
- Posa't les ulleres i els guants de seguretat.
- Bull aigua en una olla (a aproximadament 105 graus).
- Un cop bulli, baixa la temperatura perquè bulli a foc lent (a aproximadament 80 graus). Espera fins que estigui bullint a foc lent abans de seguir amb el pas 5.
- Afegeix l'alum a l'olla. Remena durant 20-30 segons.
- Afegeix-hi el sulfat de ferro. Torna-ho a remenar durant 20-30 segons.
- Afegeix la pols de nous i de calèndula. Continua remenant fins que l'alum, el sulfat de ferro i la pols de calèndula i de nous s'hagi dissolt. L'aigua hauria de quedar d'un color marró grogós.
- Amb les pinces, posa les sabates a l'olla d'aigua bullent amb compte, primer una i després l'altra, fins que quedin totes dues submergides.
- Deixa les sabatilles dins de l'aigua bullent durant uns 30 minuts. Comprova'n regularment el color i ruixa-les amb 2 o 3 cullerades d'aigua freda a cada part. (L'aigua calenta sol fer que les sabatilles semblin més fosques).
- Deixa que les sabatilles s'eixuguin a l'aire. El temps necessari perquè s'eixuguin dependrà de les sabatilles, però solen tardar entre 12 i 24 hores.
- Un cop s'hagin eixugat del tot, torna-hi a posar els cordons.
Segons Zarrehparvar i Nur, els cordons blancs contrasten amb el nou color marronós de les sabatilles i aporten un nou look però d'un estil retro.
"Aquestes són les sabatilles de skateboard amb què somiava quan anava a l'institut.
Me les puc posar per anar a la feina i sentir-me la més guai".
Aja Zarrehparvar, especialista en disseny de calçat, sobre les seves sabatilles tenyides amb materials naturals
Tot i que aquesta guia per tenyir sabatilles utilitza pols de calèndula i de nous, els dissenyadors de Nike destaquen que pots utilitzar cafè per aconseguir un marró intens, remolatxa per a un vermell profund i pinyols d'alvocat per a un to rosa pàl·lid.
Text: Julia Sullivan